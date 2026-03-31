Pari gagnant pour les collectionneurs français : en 2025, le marché des montres de luxe a atteint des sommets sur Catawiki. Entre pièces iconiques et batailles d’enchères acharnées, certaines références ont vu leurs prix s’envoler à des niveaux inédits, confirmant l’engouement intact pour l’horlogerie de prestige.

Sans surprise, une maison domine largement ce classement : Rolex. De la mythique Daytona aux GMT les plus emblématiques, les acheteurs français ont massivement plébiscité les modèles iconiques de la marque, mêlant héritage, rareté et puissance symbolique.

Une année record sur Catawiki

En 2025, Catawiki s’est imposé comme un véritable terrain de jeu pour les collectionneurs. Plus qu’un simple site d’enchères, la plateforme est devenue une arène où chaque montre raconte une histoire et où chaque mise peut faire basculer le prix vers des sommets.

Les enchères y sont devenues de véritables duels stratégiques, opposant amateurs éclairés et investisseurs passionnés.

Le top 5 des montres les plus chères

1. Rolex Cosmograph Daytona – 33 290 €

Symbole ultime de la montre sportive, la Rolex Cosmograph Daytona arrive largement en tête. Avec son cadran “sundust”, sa lunette en céramique noire et son échelle tachymétrique, elle incarne l’héritage du sport automobile.

Cette version en or rose Everose a déclenché une véritable guerre d’enchères, chaque participant tentant de s’approprier cette pièce mythique.

2. Rolex Day-Date “President” – 27 500 €

La Rolex Day-Date, surnommée “President”, est une icône depuis 1956. Première montre à afficher le jour en toutes lettres, elle symbolise pouvoir et prestige. Dans sa version sertie de diamants, elle a captivé les enchérisseurs français, confirmant son statut de montre d’exception.

3. Rolex Datejust 36 – 18 600 €

Équilibre parfait entre classicisme et modernité, la Rolex Datejust séduit toujours autant. Cette version mêlant acier, or rose, nacre et diamants illustre parfaitement le raffinement intemporel de la collection.

Même les modèles les plus “classiques” peuvent susciter une forte compétition lorsqu’ils apparaissent sur le marché.

4. Rolex GMT-Master II “Sprite” – 16 500 €

La Rolex GMT-Master II « Sprite » s’est imposée comme un modèle culte. Sa lunette verte et noire et sa configuration pour gauchers en font une pièce unique. Pensée à l’origine pour les pilotes, elle continue de séduire par son identité forte et son utilité fonctionnelle.

5. Rolex GMT-Master II “Pepsi” – 16 250 €

Avec sa lunette rouge et bleue, la « Pepsi » est l’une des montres les plus reconnaissables au monde. Véritable légende horlogère, elle conserve une aura intacte auprès des collectionneurs. Sur Catawiki, elle a une nouvelle fois prouvé sa capacité à faire grimper les enchères.

Une passion qui dépasse l’objet

Au-delà des chiffres, ces ventes illustrent une tendance de fond : les collectionneurs n’achètent plus seulement une montre, mais une histoire. Comme le souligne Mark Zalewski, expert horloger chez Catawiki, chaque vente devient une confrontation entre rareté, désirabilité et expertise. Dans ce contexte, Rolex continue de dominer, portée par une image forte et une reconnaissance mondiale.

Un marché toujours en pleine effervescence

L’année 2025 marque ainsi un tournant pour le marché français des montres de luxe. Entre pièces iconiques et nouvelles références déjà culte, la demande reste soutenue, voire même en hausse.

Et une chose est certaine : tant que passion et compétition coexisteront, les enchères horlogères continueront de battre des records.

Crédit photo : catawiki©