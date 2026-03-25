Loana Petrucciani est décédée à l’âge de 48 ans. Sa disparition laisse un vide étrange, comme si une page entière de la télévision française se refermait, celle des débuts naïfs et vertigineux de la téléréalité. Quand Loft Story débarque en 2001, personne ne mesure vraiment ce qui est en train de naître. Et pourtant, au milieu de ce dispositif inédit, Loana s’impose sans stratégie, sans calcul. Elle ne joue pas un rôle. Elle est elle-même. Et c’est précisément cela qui bouleverse. Dans un univers encore vierge de codes, elle devient malgré elle la première héroïne populaire d’un genre qui allait tout transformer.

Gagnante en 2001 de la première émission de télé-réalité Loft Story, Loana était une Marylin à la française. Pulpeuse, sexy et fragile. Mais derrière cette lumière soudaine, il y a une jeunesse plus sombre. Une enfance cabossée, marquée par des blessures profondes, des manques, et cette sensation d’être toujours en décalage. Loana ne vient pas d’un monde qui prépare à la célébrité. Elle y arrive avec ses failles, sans armure. Et c’est peut-être ce qui explique pourquoi tant de gens s’y sont reconnus.

Puis tout s’accélère. La sortie du Loft, les couvertures de magazines, les plateaux télé, les contrats. Une ascension fulgurante, presque irréelle. Elle devient une icône malgré elle, une figure que la France entière croit connaître. Mais la célébrité, surtout quand elle arrive aussi vite, ne laisse pas toujours le temps de respirer.

Il y a aussi sa fille, une présence discrète mais essentielle dans son histoire. Un amour à distance, complexe, parfois douloureux. Une part intime de sa vie qui contraste avec l’exposition permanente qu’elle subissait.

Et puis les drames. Les descentes, les excès (alcool, GHB, drogues), les rechutes. Une spirale que le public a souvent regardée avec fascination, parfois avec cruauté. Loana a été jugée, commentée, disséquée. Trop souvent réduite à ses failles, pas assez reconnue pour sa sensibilité.

Pourtant, ceux qui l’ont rencontrée parlent d’autre chose. Nous en faisons partie pour l’avoir rencontrée lors de soirées VIP en boîtes de nuit, sur Paris. Je me souviens qu’à cette époque, travaillant pour le magazine Men’s Health, j’avais discuté avec elle et elle m’avait surpris, par sa gentillesse.

Je me souviens d’une femme douce, gentille, profondément attachante, une Brigitte Bardot propulsée star malgré elle. Loin des caricatures. Loin du bruit médiatique. Cette rencontre, à l’époque, raconte une autre vérité : celle d’une femme simple, accessible, presque fragile dans sa gentillesse. Une personne qui, malgré tout ce qu’elle portait, restait lumineuse dans le contact humain.

Et c’est peut-être cela, au fond, l’héritage de Loana. Pas seulement une gagnante de téléréalité. Pas seulement une figure médiatique. Mais une pionnière involontaire, une femme qui a ouvert une porte sans jamais vraiment savoir comment la refermer. Une femme qui a donné beaucoup, parfois trop, dans un monde qui ne pardonne pas la vulnérabilité.

Loana n’était pas parfaite. Elle était humaine. Intensément. Et c’est pour cela qu’on ne l’oubliera pas. Nous adressons nos condoléances à ses proches et sa famille.

Crédit photo : Georges Biard© - Loana en 2008