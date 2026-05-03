Ce soir, ARTE propose une plongée captivante dans les coulisses du crime organisé avec Donnie Brasco, diffusé à 21h00. Loin des fresques mafieuses spectaculaires, ce film privilégie une approche intime et réaliste, inspirée d’une histoire vraie qui a marqué les annales du FBI. Porté par un duo d’acteurs exceptionnel et une atmosphère à la fois tendue et mélancolique, ce classique des années 1990 explore les frontières troubles entre devoir, identité et loyauté. Voici 5 bonnes raisons de (re)découvrir Donnie Brasco ce soir.

1. Une histoire vraie fascinante au cœur de la mafia

Derrière Donnie Brasco se cache une histoire bien réelle : celle de Joseph D. Pistone, agent du FBI infiltré pendant plusieurs années dans la mafia new-yorkaise des années 1970. Sous une fausse identité, il gagne la confiance de criminels dangereux, au risque d’y laisser sa vie. Cette plongée dans le crime organisé est d’autant plus captivante qu’elle repose sur des faits authentiques, donnant au film une intensité rare.

2. Un duo d’acteurs magistral

Le film repose sur la relation complexe entre Johnny Depp et Al Pacino. Le premier incarne l’agent infiltré, partagé entre devoir et identité, tandis que le second campe un mafieux vieillissant, touchant et tragique. Leur alchimie à l’écran est l’un des grands points forts du film, mêlant tension, amitié et fatalité.

3. Une immersion réaliste dans la mafia des années 70

Loin des clichés glamour, Donnie Brasco montre une mafia du quotidien, presque banale dans sa violence. Le réalisateur Mike Newell privilégie une approche sobre et réaliste, où les petites combines, les discussions de bar et les tensions internes dessinent un portrait crédible du milieu criminel.

4. Une genèse marquée par le souci d’authenticité

Adapté du livre autobiographique de Pistone, le film a été conçu avec un souci du détail impressionnant. Les dialogues, les situations et même certains personnages s’inspirent directement de témoignages réels. Cette fidélité à la réalité renforce l’impact du récit et évite toute caricature.

5. Un film salué par la critique et toujours aussi puissant

À sa sortie en 1997, Donnie Brasco a été largement acclamé pour son écriture, son réalisme et ses performances d’acteurs. Il reçoit 88% d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes, la note de 76/100 sur Metacritic et 3,4/5 sur le site français Allo Ciné. Pour un budget de 35 millions de $, il en a rapporté 135 à l’échelle mondiale. Il s’impose aujourd’hui comme un classique du film de mafia, aux côtés des œuvres majeures du genre. Sa dimension humaine, notamment la relation quasi paternelle entre les deux protagonistes, le distingue durablement.

Photos du film DONNIE BRASCO – crédit photos : © 1997 Mandalay Entertainment. All Rights Reserved

Synopsis

1978, Brooklyn. Dans un café, Lefty Ruggiero, membre un peu naïf et toujours fauché d’un clan de la mafia new-yorkaise, accoste un joaillier du nom de Donnie Brasco pour lui refourguer une bague. Quand ce dernier soutient qu’elle est en toc, Lefty veut immédiatement se faire rembourser. Donnie l’accompagne alors chez le vendeur et le passe à tabac de manière si convaincante qu’il obtient sa Porsche en échange. Impressionné, Lefty le parraine pour entrer dans le milieu, infiltrant ainsi à son insu un agent du FBI…

À ne pas manquer ce soir

Diffusé à 21h00 sur ARTE, Donnie Brasco est bien plus qu’un simple film de gangsters : c’est une plongée intime dans la loyauté, le mensonge et le prix de la vérité. Une œuvre intense, portée par des acteurs au sommet de leur art, qui mérite largement votre soirée.

Dannie Brasco

Film de Mike Newell (États-Unis, 1997, 2h01mn, VF/VOSTF) – Scénario : Paul Attanasio, d’après le livre de Joseph D. Pistone et Richard Woodley – Avec : Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo – Production : Baltimore Pictures, Mandalay Entertainment, Park Johnson – Productions, TriStar Pictures.

Diffusion : dimanche 3 mai 2026 à 21H00 sur Arte.

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Crédit photos : © 1997 Mandalay Entertainment. All Rights Reserved