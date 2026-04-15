Les Mille Soupapes 2026 : le rendez-vous qui fait vibrer les passionnés d’automobiles d’exception
Les 25 et 26 avril 2026, le Parc des Expositions Chorus de Vannes accueillera la quatrième édition des Mille Soupapes, un événement désormais incontournable pour tous les amoureux de véhicules anciens et de prestige. Porté par une ambition affirmée, le salon ne cesse de monter en puissance et s’impose cette année comme bien plus qu’une simple exposition.
Une édition qui franchit un cap
Depuis sa création, Les Mille Soupapes rassemble collectionneurs, passionnés et curieux autour d’un univers où l’automobile est synonyme d’histoire, de savoir-faire et d’émotion. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi d’aller plus loin en enrichissant l’expérience des visiteurs.
La grande nouveauté 2026 réside dans l’introduction de trois conférences, pensées pour apporter une véritable valeur ajoutée au salon. L’objectif est clair : proposer un contenu de qualité,
accessible à la fois aux connaisseurs et aux néophytes, et transformer la visite en un moment d’échange et de réflexion.
Trois conférences pour comprendre et débattre
Cette programmation inédite réunira des intervenants de premier plan autour de thématiques variées :
Innovation, performance et identité française, avec Claude Poiraud, créateur de la marque Venturi, et Hubert O’Neill, dernier propriétaire de la marque
Les actions et projets de la FFVE, présentés par Gilbert Marchini, coordinateur Grand Ouest de la Fédération Française des Véhicules d’Époque
Intelligence artificielle : ruptures, performance et risques, animée par Lionel de la Sayette, ancien directeur général technique de Dassault Aviation
Ces conférences participent pleinement à faire du salon un lieu vivant, où la passion automobile se nourrit aussi de réflexion et de transmission des connaissances.
Une immersion complète dans l’univers automobile
Au-delà de ces temps forts, Les Mille Soupapes reste fidèle à son ADN. Plus de 100 exposants seront présents pour faire découvrir des véhicules d’exception, des modèles rares ou emblématiques, ainsi que tout un écosystème dédié à la collection automobile. Le programme s’annonce riche :
Animations tout au long du week-end
Ventes aux enchères
Bourse d’échange pour les amateurs de pièces et d’objets rares
Espaces de restauration avec foodtrucks
L’invité d’honneur de cette édition 2026 sera la marque Venturi, figure emblématique de l’innovation automobile française.
Un rendez-vous ouvert à tous
Accessible et convivial, le salon s’adresse à un large public. Les passionnés y trouveront des contenus pointus, tandis que les familles et les curieux pourront profiter d’une découverte immersive dans un univers fascinant.
Côté pratique, l’entrée est proposée à 6 € en prévente et 8 € sur place, avec la gratuité pour les moins de 12 ans.
Avec cette quatrième édition, Les Mille Soupapes confirme son ambition : devenir un rendez-vous de référence, où la passion automobile se conjugue avec partage, pédagogie et excellence. Un week-end à ne pas manquer pour tous ceux qui vibrent au son des moteurs… et des histoires qu’ils racontent.
Plus d’informations en cliquant sur ce lien.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
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