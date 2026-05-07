L’acquisition d’un véhicule d’époque représente souvent l’aboutissement d’un rêve de passionné. Mais comment concrétiser ce projet sans fragiliser votre budget personnel ? Et vers quelles solutions de crédit devez-vous vous tourner pour cette acquisition spécifique ? On vous éclaire.

Combien d’années faut-il pour qu’une voiture soit considérée comme de collection ?

En France, un véhicule de collection doit avoir au minimum 30 ans d’âge pour prétendre à ce statut. Mais ce critère d’ancienneté ne suffit pas : le véhicule doit également ne plus être produit par le constructeur et avoir conservé ses caractéristiques techniques d’origine. Les restaurations sont acceptées, à condition qu’elles respectent la configuration historique du véhicule. Cette définition s’appuie sur les critères établis par la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), l’organisation de référence au niveau mondial pour les voitures anciennes. Obtenir le statut de véhicule de collection implique des démarches administratives spécifiques, notamment une demande de carte grise portant la mention « collection » via le site de l’ANTS.

Quelles sont les solutions de financement pour une voiture de collection ?

Plusieurs options de financement s’offrent aux passionnés selon leur situation financière et l’ampleur de leur projet d’acquisition.

Le prêt auto et le crédit à la consommation

Le crédit auto représente souvent la première solution envisagée pour financer l’achat d’un véhicule de collection. Il s’agit d’un crédit affecté, c’est-à-dire que les fonds empruntés sont spécifiquement destinés à l’achat du véhicule. Le crédit voiture offre généralement des conditions avantageuses avec des taux d’intérêt compétitifs, souvent plus attractifs que ceux des autres crédits.

Le crédit à la consommation non affecté, aussi appelé prêt personnel, constitue une alternative intéressante. Cette formule offre davantage de souplesse puisque l’emprunteur peut utiliser les fonds librement, sans justifier précisément leur destination. Cette flexibilité permet de couvrir non seulement le prix d’achat du véhicule, mais également les frais annexes comme la restauration, les réparations ou l’entretien initial.

L’hypothèque sur un bien ou le prêt sur gage

L’hypothèque consiste à mettre un bien immobilier en garantie pour obtenir un financement. Le propriétaire conserve l’usage de son bien tout en obtenant des liquidités, généralement entre 50 et 80 % de la valeur du patrimoine hypothéqué. Cette option s’adresse aux propriétaires souhaitant financer un projet sans se dessaisir de leur patrimoine immobilier.

Le prêt sur gage auprès d’un crédit municipal représente une solution méconnue mais accessible. Il s’agit de déposer un objet de valeur (bijou, montre, tableau, instrument de musique) en garantie pour obtenir des fonds rapidement. Un commissaire-priseur estime la valeur de l’objet, et l’établissement propose un prêt correspondant à 50 à 80 % de cette estimation.

Quelles aides existent pour acheter une voiture de collection ?

Contrairement à l’achat d’une voiture récente ou électrique, il n’existe aucune aide publique directe pour acquérir un véhicule de collection. Les dispositifs comme le bonus écologique ou la prime à la conversion sont réservés aux véhicules peu polluants, ce qui exclut de fait les automobiles anciennes. Cette absence de soutien financier public s’explique par la vocation patrimoniale et de loisir de ces véhicules, qui ne correspondent pas aux objectifs de transition écologique des pouvoirs publics.

Face à cette réalité, plusieurs options s’offrent néanmoins aux passionnés. La négociation du prix avec le vendeur reste une première piste pour réduire la demande de financement. Constituer un apport personnel considérable en mobilisant son épargne permet également de limiter le recours au crédit. Pour ceux qui ont déjà plusieurs crédits en cours, le regroupement de ces fonds peut dégager du budget disponible.

Quel est l’intérêt de passer une voiture en collection ?

Opter pour le statut de véhicule de collection présente de nombreux avantages, tant sur le plan administratif que patrimonial. L’un des principaux bénéfices concerne le contrôle technique. Les véhicules immatriculés en collection et mis en circulation après 1960 ne sont soumis qu’à un contrôle tous les cinq ans, contre deux ans pour les voitures classiques. Ceux datant d’avant 1960 en sont même totalement dispensés.

La carte grise collection constitue également un atout économique, puisqu’elle offre souvent un tarif réduit par rapport à une immatriculation standard. Au-delà de ces aspects pratiques, passer un véhicule en collection permet de circuler librement dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) qui se multiplient sur le territoire français, sans restriction liée à la vignette Crit’Air. Cette exemption représente un avantage considérable pour les passionnés souhaitant utiliser leur automobile ancienne en milieu urbain.

Ce statut valorise le patrimoine automobile en reconnaissant officiellement l’intérêt historique du véhicule. Pour les amateurs en quête de bonnes affaires, les ventes aux enchères ou un vendeur spécialisé peuvent offrir des opportunités intéressantes d’acquérir un modèle éligible à cette immatriculation.

Quels sont les inconvénients de passer un véhicule en collection ?

Le statut de véhicule de collection comporte certaines contraintes qu’il convient d’anticiper avant toute acquisition d’une voiture ancienne. L’impossibilité d’utiliser le véhicule comme moyen de transport principal constitue la principale limitation. En effet, les contrats d’assurance imposent généralement des restrictions d’usage, notamment pour les trajets domicile-travail, et peuvent prévoir un kilométrage annuel maximal. L’usage professionnel reste par ailleurs strictement interdit, à de rares exceptions près. Sur le plan pratique, les coûts d’entretien et de restauration peuvent s’avérer élevés, d’autant que certaines pièces détachées deviennent difficiles à trouver pour les véhicules anciens.

Quelles sont les démarches administratives liées à l’immatriculation en collection ?

L’obtention d’un certificat d’immatriculation adapté est une étape nécessaire pour tout propriétaire souhaitant officialiser le statut de son automobile. Avant de finaliser l’achat d’une voiture, il est important de comprendre que le passage en carte grise collection n’est pas automatique. Le propriétaire doit constituer un dossier solide, incluant souvent une attestation de la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) ou du constructeur, prouvant que le véhicule respecte les critères d’origine et d’ancienneté requis. Cette démarche permet d’obtenir une immatriculation collection qui, au-delà des avantages réglementaires, offre la possibilité esthétique d’apposer des plaques sur fond noir.

Une fois ces formalités accomplies, le véhicule bénéficie d’un régime particulier concernant le contrôle technique, dont la périodicité est étendue à cinq ans. Il est toutefois recommandé de solliciter un expert pour valider l’état mécanique global car l’immatriculation en collection ne dispense pas de maintenir le véhicule dans un état de conservation exemplaire. Cette reconnaissance administrative facilite également la revente future, car elle atteste officiellement de la valeur patrimoniale de l’automobile de collection.

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La concrétisation de votre projet de véhicule ancien repose sur une stratégie de financement solide et adaptée à votre situation patrimoniale. Une fois l’acquisition réalisée, la gestion rigoureuse de l’entretien et le choix d’un statut administratif approprié assureront la pérennité de votre investissement.

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