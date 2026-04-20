Ce soir à 22h50, ARTE propose une rediffusion d’un classique du cinéma américain : Network. Quarante ans après sa sortie, ce film conserve une force intacte et résonne avec une actualité troublante, tant il anticipe les dérives médiatiques contemporaines.

Une genèse ancrée dans les années 1970

Réalisé en 1976 par Sidney Lumet, Network naît dans un contexte de transformation profonde du paysage audiovisuel américain. La télévision devient un acteur central de la vie publique, et la course à l’audience commence à dicter les choix éditoriaux.

Le scénario est signé Paddy Chayefsky, figure majeure de l’écriture télévisuelle et cinématographique. Visionnaire, il imagine une fiction qui pousse à l’extrême les logiques déjà à l’œuvre dans les médias. À l’époque, il déclarait que tout ce qu’il décrivait pourrait devenir réalité, une prédiction aujourd’hui largement vérifiée.

Synopsis : la folie médiatique mise en scène

Howard Beale, présentateur vedette d’un journal télévisé, est licencié après une chute d’audience. En direct à l’antenne, il annonce son intention de se suicider, provoquant un choc immédiat. Mais loin de mettre fin à sa carrière, cet acte désespéré fait exploser les audiences.

La chaîne, sous l’impulsion de la directrice des programmes Diana Christenson, transforme alors le journal en spectacle. Beale devient une figure quasi prophétique, exprimant à l’écran les frustrations collectives d’une Amérique en crise. Le succès est fulgurant, et les dérives s’enchaînent.

Une critique féroce de la télévision

Network est avant tout une satire implacable du monde médiatique. Le film dénonce la tyrannie de l’audimat, capable de faire et défaire des carrières du jour au lendemain, la transformation de l’information en divertissement, l’emprise des intérêts économiques et des multinationales sur les contenus et la manipulation des émotions du public à des fins commerciales.

Sidney Lumet y peint un univers dominé par l’argent et la compétition, où tout devient spectacle, y compris la détresse humaine. La télévision n’est plus un outil d’information, mais une machine à capter l’attention, quitte à franchir toutes les limites.

Un casting d’exception

Le film repose sur des performances remarquables :

• Peter Finch incarne Howard Beale avec une intensité saisissante. Son interprétation lui vaut un Oscar posthume du meilleur acteur.

• Faye Dunaway joue Diana Christenson, figure froide et ambitieuse de la télévision moderne.

• William Holden complète ce trio en incarnant un cadre désabusé du réseau.

Leur jeu contribue à donner au film une dimension à la fois humaine et tragique.

Un accueil critique et des récompenses

À sa sortie, Network est acclamé par la critique et rencontre un large succès. Il remporte plusieurs Oscars, dont :

• Meilleur acteur pour Peter Finch

• Meilleure actrice pour Faye Dunaway

• Meilleur second rôle féminin pour Beatrice Straight

• Meilleur scénario original pour Paddy Chayefsky

Ces distinctions consacrent un film à la fois audacieux, dérangeant et profondément novateur.

Un héritage durable

Network a profondément marqué le cinéma et la réflexion sur les médias. Il a contribué à :

• Légitimer une critique frontale de la télévision dans le cinéma grand public

• Anticiper l’essor de la télé-réalité et de l’information-spectacle

• Inspirer de nombreuses œuvres sur les coulisses des médias

Aujourd’hui, à l’ère des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux, le film apparaît presque prophétique. Sa vision d’un monde où l’émotion prime sur la vérité et où l’audience devient une fin en soi n’a jamais été aussi pertinente.

Après Network, d’autres films dénonceront les dérives de la télévision, tels que La Mort en Direct de Bertrand Tavernier en 1980, Videodrome de David Cronenberg en 1983 ou Le Prix du Danger la même année, réalisée par Yves Boisset, avec un excellent Michel Piccoli en présentateur de télé-réalité, Tueurs Nés en 1994 d’Oliver stone ou encore, The Truman Show en 1998 réalisé par Peter Weir.

Un rendez-vous à ne pas manquer

La diffusion de Network ce soir sur ARTE est l’occasion de redécouvrir une œuvre majeure, à la fois divertissante et profondément critique. Plus qu’un film, c’est un miroir tendu à nos sociétés médiatiques. Un miroir dans lequel il est parfois inconfortable de se regarder.

Network

Film de Sidney Lumet (États-Unis, 1976, 1h56mn, VF/VOSTF) – Scénario : Paddy Chayefsky – Avec : Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall, Beatrice Straight, Wesley Addy, Ned Beatty – Production : MGM, United Artists.

Meilleurs acteur (Peter Finch), actrice (Faye Dunaway), actrice dans un second rôle (Beatrice Straight) et scénario, Oscars 1977 – Meilleure actrice dans un film étranger (Faye Dunaway), Prix David di Donatello 1977 – Meilleurs film, acteur, actrice et scénario, Golden Globes 1977 – Meilleur acteur (Peter Finch), Bafta Awards 1978.

Diffusion : 20 avril 2026 à 22H50 sur Arte.