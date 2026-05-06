Pendant des décennies, le Diesel a régné sans partage sur les routes françaises. Symbole d’économie, de fiabilité et de grands trajets, il a longtemps représenté le choix numéro un des automobilistes. Entre les années 1970 et les années 2000, le gazole s’est imposé comme le carburant préféré des Français, au point de faire de la France le plus grand parc automobile Diesel d’Europe.

Mais cette domination historique touche aujourd’hui à sa fin. Sur le marché du véhicule d’occasion, les ventes de voitures Diesel reculent année après année. Les modèles récents se raréfient, les prix baissent et les automobilistes se tournent désormais vers les hybrides et les voitures électriques. Selon l’étude AutoScout24, les motorisations Diesel ont encore chuté de près de 7 % depuis le début de l’année 2026 sur le marché de l’occasion.

Le Diesel, roi des routes françaises pendant 50 ans

Le succès du Diesel en France ne doit rien au hasard. Dès les années 1970, dans un contexte marqué par les chocs pétroliers et la hausse du prix de l’essence, les pouvoirs publics encouragent massivement cette motorisation.

Le principal avantage du Diesel était économique : le gazole coûtait moins cher à la pompe et les moteurs consommaient moins de carburant. Pour les gros rouleurs, l’économie était considérable. Les taxis, commerciaux, artisans et familles parcourant de longues distances ont rapidement adopté cette technologie.

Dans les années 1990 et 2000, les constructeurs français comme Renault, Peugeot et Citroën perfectionnent les moteurs Diesel grâce à l’arrivée des technologies HDi, dCi ou TDI. Les véhicules deviennent plus silencieux, plus performants et plus agréables à conduire. Résultat : le Diesel explose.

En 2008, il représentait jusqu’à 77 % des immatriculations de voitures neuves en France. Une domination quasiment unique en Europe.

Des modèles comme la Renault Clio, la Peugeot 308, la Renault Mégane ou encore la Volkswagen Golf Diesel deviennent alors incontournables. Aujourd’hui encore, ces véhicules dominent le marché de l’occasion.

Une chute progressive mais inévitable

Depuis une dizaine d’années, la tendance s’est totalement inversée. Le Diesel est progressivement devenu victime de plusieurs facteurs cumulés. D’abord, les préoccupations environnementales ont profondément changé la perception du gazole. Les émissions de particules fines et d’oxydes d’azote ont été pointées du doigt pour leurs effets sur la santé et la pollution urbaine.

Le scandale du Dieselgate en 2015 a également accéléré la défiance envers cette motorisation. Les normes antipollution se sont durcies et les grandes villes ont commencé à restreindre l’accès des véhicules Diesel via les Zones à Faibles Émissions (ZFE).

En parallèle, les avantages fiscaux du gazole ont progressivement disparu. Pendant longtemps moins taxé que l’essence, le Diesel a perdu son principal atout économique.

Résultat : les ventes de véhicules Diesel neufs se sont effondrées. Selon AutoScout24, leur part de marché est passée de 77 % en 2008 à seulement 5 % aujourd’hui. En mars 2026, les voitures Diesel ne représentaient même plus que 2,6 % des ventes de véhicules neufs.

Le marché de l’occasion bascule à son tour

Le marché de l’occasion a longtemps résisté grâce à l’immense parc automobile Diesel français. Mais cette inertie touche désormais à sa fin. Entre 2012 et 2015, les véhicules Diesel représentaient encore près de 68 % du marché de l’occasion. Aujourd’hui, cette part est tombée à environ 43 %, contre 61 % en 2019.

Cette baisse s’explique notamment par le vieillissement du parc. Les modèles Diesel récents deviennent rares puisque les constructeurs en produisent beaucoup moins depuis plusieurs années. L’étude AutoScout24 montre d’ailleurs une évolution très marquée selon l’âge des véhicules :

• Forte baisse des Diesel de moins de 5 ans ;

• Stabilisation des modèles âgés de 6 à 15 ans ;

• Hausse des véhicules Diesel de plus de 16 ans.

Aujourd’hui, près de 3 véhicules Diesel sur 10 immatriculés sur le marché de l’occasion ont plus de 16 ans. Le Diesel se concentre donc progressivement sur les voitures anciennes et les usages spécifiques, notamment pour les très gros rouleurs.

Des prix qui baissent… mais un carburant qui coûte plus cher

Autre signal fort : les prix des voitures Diesel d’occasion continuent de baisser. Sur AutoScout24, le prix moyen des véhicules Diesel recule de 5,7 % sur un an. Cette baisse traduit une demande moins dynamique face à une offre encore importante mais vieillissante.

Mais paradoxalement, le coût d’usage du Diesel augmente. La récente flambée des prix du gazole fragilise encore davantage cette motorisation. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour du conflit impliquant l’Iran, perturbent les marchés pétroliers mondiaux et entraînent une hausse du prix des carburants. Or, historiquement, le principal argument du Diesel reposait justement sur son faible coût à la pompe.

Selon Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France, “la flambée des prix du diesel, alimentée par les tensions géopolitiques liées au conflit en Iran, freine et reporte directement les intentions d’achats”.

Autrement dit, même les automobilistes qui hésitaient encore à abandonner le Diesel commencent à revoir leurs calculs économiques.

L’essor des hybrides et des voitures électriques

Pendant que le Diesel décline, les motorisations électrifiées progressent rapidement. Le marché de l’occasion enregistre désormais des records d’immatriculations pour les véhicules hybrides et électriques. En mars 2026, les voitures 100 % électriques ont bondi de 43,2 %, tandis que les hybrides non rechargeables progressaient de 28,2 %.

Cette transition traduit une transformation profonde du marché automobile français. Les consommateurs recherchent désormais des véhicules moins polluants, compatibles avec les nouvelles réglementations urbaines et moins exposés aux fluctuations du prix des carburants fossiles.

La fin d’une époque

Le Diesel ne disparaîtra pas totalement du jour au lendemain. Avec près de 19 millions de véhicules encore en circulation, il reste très présent sur les routes françaises.

Mais son âge d’or appartient désormais au passé.

Longtemps considéré comme le choix rationnel par excellence, le Diesel souffre aujourd’hui d’une combinaison de facteurs économiques, environnementaux et réglementaires qui accélèrent son déclin.

Le marché de l’occasion, dernier bastion historique du gazole, bascule-lui aussi progressivement vers d’autres motorisations. Une mutation profonde qui symbolise la fin d’un demi-siècle de domination du Diesel en France.