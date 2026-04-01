C’est une décision qui risque de faire grincer quelques sneakers : à partir du 1er septembre 2026, le port des mocassins à glands sera rendu obligatoire dans de nombreuses entreprises françaises. Une mesure “en faveur du bon goût et de l’élégance professionnelle”, selon les premières fuites.

Un retour aux fondamentaux vestimentaires

D’après un rapport confidentiel du ministère du Travail (retrouvé entre deux catalogues La Redoute de 1987), les mocassins à glands seraient officiellement reconnus comme : “un pilier de la stabilité émotionnelle en milieu professionnel”.

Une étude très sérieuse démontrerait même que le simple balancement des glands augmenterait la productivité de 12% en open space. Coïncidence ? Nous ne pensons pas.

Un dress code rétro assumé

Dans les faits, plusieurs règles accompagneraient cette nouvelle obligation :

• Mocassins à glands en cuir obligatoires du lundi au vendredi

• Interdiction formelle des baskets, sauf “vendredi nostalgie”

• Chaussettes visibles tolérées uniquement si elles sont en fil d’Écosse

• Bonus de +3 points de charisme pour les modèles patinés

Les entreprises seraient également encouragées à organiser des “journées élégance”, avec inspection surprise du niveau de brillance des chaussures.

Une tendance validée par les experts

Pour Ralph Lauren, contacté par nos soins : “Le gland, c’est la ponctuation de la chaussure. Sans lui, la phrase stylistique est incomplète.” Sacré Ralph, on n’en attendait pas moins de lui. Même son de cloche du côté des amateurs de style Ivy League, qui saluent “un retour salutaire à une élégance structurée, loin du chaos textile actuel”.

Des entreprises déjà prêtes

Certaines sociétés n’ont pas attendu la loi pour franchir le pas. Chez “Cabinet & Associés Conseil Premium”, les employés auraient déjà adopté :

• Mocassins bordeaux le lundi

• Marron le mercredi

• Noir “réunion importante” le vendredi

Un salarié témoigne : “Au début, j’étais sceptique… puis j’ai senti une autorité naturelle m’envahir dès les premiers glands.”

Des sanctions en cas de non-respect

Le projet de loi prévoirait plusieurs mesures dissuasives :

• Amende de 135€ pour port de sneakers en réunion

• Obligation de stage “élégance et posture” en cas de récidive

• Et, dans les cas les plus graves… confiscation des Stan Smith

Verdict

Avec cette réforme inattendue, la France pourrait bien redevenir la capitale mondiale du chic… à petits pas feutrés mais parfaitement maitrisés.