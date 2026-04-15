Bonne nouvelle pour les amateurs de séries culte : Dallas est désormais disponible en intégralité sur Amazon Prime Video. Une occasion unique de (re)découvrir cette saga mythique qui a marqué le monde du petit écran.

Une plongée dans un monument de la télévision

Diffusée à partir de 1978, Dallas raconte les rivalités explosives de la famille Ewing, riche dynastie du pétrole au Texas. Entre manipulations, trahisons et luttes de pouvoir, la série a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Le personnage de J.R. Ewing, interprété par Larry Hagman, est devenu une figure emblématique de la télévision, incarnant à lui seul l’ambition et la duplicité.

Une arrivée stratégique sur les plateformes de streaming

L’arrivée de Dallas sur Amazon Prime Video s’inscrit dans une tendance forte : la mise en avant de séries culte auprès d’un nouveau public. Grâce au streaming, les longues sagas des années 80 trouvent une seconde vie, accessibles à la demande et sans interruption.

Pour les nostalgiques, c’est l’occasion de revivre les grands moments, comme le mythique “Who shot J.R. ?”. Pour les plus jeunes, c’est une découverte d’un format qui a posé les bases des séries modernes.

Pourquoi revoir Dallas aujourd’hui ?

Au-delà de son aspect rétro, Dallas reste étonnamment actuelle. Les thèmes qu’elle aborde ; pouvoir, argent, conflits familiaux résonnent encore dans des séries contemporaines.

Son rythme feuilletonnant, ses cliffhangers et ses personnages complexes ont influencé toute une génération de créateurs. Regarder Dallas aujourd’hui, c’est aussi comprendre l’évolution des séries télévisées.

L’héritage de Dallas : une série qui a redéfini le feuilleton télévisé

Diffusée pour la première fois en 1981 sur la chaîne TF1, puis sur la 5 de Berlusconi entre le 2 janvier et le 26 juin 1988, la totalité des épisodes de la série a été diffusée de nouveau sur TF1 du 6 avril 1995 au 2 décembre 1996, soit 357 épisodes au total.

Malheureusement pour les fans, seuls les 7 premières saisons ont été commercialisées en DVD, sur 14 saisons que compte la saga. La rediffusion complète sur Amazon Prime Video va ravir les inconditionnels. Dallas s’est rapidement imposé comme l’une des séries les plus emblématiques de l’histoire de la télévision. Mêlant drame familial, intrigues financières et luttes de pouvoir, elle a marqué toute une génération et posé les bases du soap opera moderne.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une saga familiale au cœur du pétrole

L’histoire de Dallas tourne autour de la riche famille Ewing, propriétaire d’un empire pétrolier au Texas. Au centre de toutes les intrigues se trouve J.R. Ewing, personnage charismatique, manipulateur et sans scrupules, devenu l’un des “méchants” les plus célèbres du petit écran.

Les tensions entre les membres de la famille ; rivalités fraternelles, trahisons, mariages tumultueux constituent le moteur principal de la série. À travers ces conflits, Dallas explore des thèmes universels comme le pouvoir, l’argent et la loyauté.

Un phénomène culturel mondial

Dans les années 1980, Dallas devient un véritable phénomène international. La série est diffusée dans des dizaines de pays et rassemble des millions de téléspectateurs chaque semaine.

L’épisode “Who shot J.R.?” (“Qui a tiré sur J.R. ?”) reste l’un des moments les plus marquants de l’histoire de la télévision. Ce cliffhanger a tenu le public en haleine pendant des mois et généré un engouement médiatique sans précédent.

Une révolution dans la narration télévisée

Avant Dallas, les séries étaient souvent construites autour d’épisodes indépendants. Dallas a popularisé une narration feuilletonnante, avec des intrigues qui se développent sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons.

Ce format a influencé de nombreuses séries modernes, des drames familiaux aux grandes productions actuelles. On retrouve aujourd’hui cet héritage dans des séries comme Succession ou Game of Thrones, qui reprennent cette logique de luttes de pouvoir et de dynamiques complexes entre personnages.

Une intégrale à portée de clic

Avec tous les épisodes disponibles sur Amazon Prime Video, il est désormais possible de suivre l’intégralité de la saga Ewing sans attendre. Une immersion totale dans un univers où chaque épisode apporte son lot de rebondissements.