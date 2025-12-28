À l’occasion du premier anniversaire de la mort de David Lynch, ARTE propose une programmation spéciale le jeudi 8 janvier 2026 avec la mise en ligne des trois saisons de “Twin Peaks” sur arte.tv et la diffusion du documentaire inédit “David Lynch, une énigme à Hollywood”.

Le 8 janvier 2026, ARTE remettra à l’antenne l’intégralité de Twin Peaks, l’une des séries les plus influentes et déroutantes de l’histoire de la télévision. Plus qu’une simple rediffusion, cet événement marque le retour d’une œuvre fondatrice, dont l’aura n’a jamais cessé de grandir, près de trente-cinq ans après son apparition initiale. Diffusée entre le 8 janvier 2026 et le 19 décembre 2026, cette série mythique sera enrichie, le 8 janvier 2026 à 23H15, d’un documentaire sur David Lynch : “David Lynch : une énigme à Hollywood”.

Une genèse hors norme

À la fin des années 1980, David Lynch et Mark Frost imaginent une série policière en apparence classique : le meurtre d’une adolescente dans une petite ville américaine. Mais dès l’origine, leur ambition dépasse largement le simple “whodunit” (histoire policière à laquelle participe le spectateur). Leur point de départ : la mort de Laura Palmer, devient un portail vers un univers où les apparences se fissurent, où le mal se dissimule derrière les façades les plus anodines, et où le rêve infiltre la réalité.

Diffusée pour la première fois le 8 avril 1990 sur la chaîne américaine ABC, la série prend immédiatement à contre-pied les standards télévisuels de l’époque : rythme hypnotique, tonalité instable, humour incongru, et un goût prononcé pour l’étrangeté.

Synopsis : le crime comme miroir

Tout commence au petit matin, lorsqu’un habitant découvre le corps de Laura Palmer, enveloppé dans du plastique, sur les rives d’un lac. L’enquête est confiée à l’agent spécial du FBI Dale Cooper, interprété par Kyle MacLachlan. Très vite, l’investigation révèle une communauté rongée par les secrets, les pulsions et les non-dits.

Le crime n’est qu’un prétexte : à mesure que la série progresse, Twin Peaks se transforme en labyrinthe mental, peuplé de visions, de symboles, de forces occultes et de personnages ambigus. La frontière entre le réel et l’irrationnel s’efface, jusqu’à faire de la série une expérience sensorielle autant qu’un récit.

Un choc télévisuel et critique

Dès sa diffusion, Twin Peaks rencontre un succès massif. Le public est fasciné, la critique désarçonnée puis conquise. La série devient rapidement un phénomène culturel mondial, salué par de nombreuses récompenses, notamment aux Golden Globes et aux Grammy Awards pour sa bande originale.

La musique de Angelo Badalamenti, lancinante et mélancolique, joue un rôle clé dans cette fascination durable. Elle installe une atmosphère immédiatement reconnaissable, devenue indissociable de l’identité de la série.

Une révolution dans l’histoire des séries

Avant Twin Peaks, la télévision cloisonnait ses genres et expliquait tout. Lynch et Frost font exactement l’inverse. Ils introduisent l’ambiguïté, le mystère non résolu, la lenteur assumée, et surtout une liberté formelle totale.

La série ouvre la voie à une nouvelle ère : celle des œuvres sérielles ambitieuses, complexes, cinématographiques, où le spectateur n’est plus tenu par la main. Sans Twin Peaks, il est difficile d’imaginer l’émergence de séries modernes comme Lost, The Leftovers ou même certaines formes de narration dans le jeu vidéo et le cinéma indépendant.

Une œuvre qui traverse le temps

Interrompue prématurément au début des années 1990, prolongée par un film en 1992, puis ressuscitée de manière spectaculaire en 2017 avec une troisième saison radicale, Twin Peaks n’a jamais cessé d’évoluer. Cette dernière incarnation, plus abstraite et expérimentale que jamais, a été perçue comme l’aboutissement artistique de David Lynch, et comme un geste de liberté absolue face aux formats contemporains.

Pourquoi cette rediffusion compte

En reprogrammant Twin Peaks à partir du 8 janvier 2026, sur sa plateforme, ARTE ne se contente pas de célébrer une série culte. La chaîne rappelle à quel point cette œuvre reste moderne, dérangeante et influente. À l’heure des plateformes et des algorithmes, Twin Peaks demeure un antidote : une série qui refuse la facilité, exige l’attention, et récompense la curiosité.

Revoir Twin Peaks aujourd’hui, c’est redécouvrir un moment charnière de l’histoire télévisuelle, mais aussi se replonger dans une expérience unique, où chaque plan, chaque silence et chaque symbole continue de hanter durablement l’imaginaire collectif.

David Lynch : le documentaire

En parallèle de la diffusion de la série sur sa plateforme, incluant l’épisode pilote de la saison 1 (d’une durée de 1H30), la chaîne ARTE diffusera, le 8 janvier 2026 à 23H15, le documentaire : “David Lynch, une légende à Hollywood”.

Tout au long d’une fascinante enquête, ce documentaire collecte les clés que le réalisateur, disparu le 16 janvier 2024, a semées dans chacun de ses films afin de résoudre l’énigme David Lynch. Au cœur de la célèbre Chambre rouge de Twin Peaks s’ouvre un gigantesque jeu de piste avec, pour principaux guides, ses acteurs fétiches, Laura Dern, Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Naomi Watts… Un portrait dans lequel témoignent aussi les ex-épouses de l’artiste, la peintre Peggy Reavey et la monteuse Mary Sweeney, Mel Brooks ou encore Thierry Jousse, pour revisiter son œuvre si singulière, entre mystère et élégance.

Documentaire de Stéphane Ghez (France, 2024, 1h02mn) – Coproduction : ARTE France, Cinétévé.

Première diffusion : 8 janvier 2026

Twin Peaks – la série

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 1990/1991/2017, 48x45mn, VF/VOSTF) – Avec : Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Michael Ontkean, Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, Mädchen Amick, Ray Wise, Dana Ashbrook, Richard Beymer, Piper Laurie, Michael Horse, Joan Chen, Robert Forster, Naomi Watts, Chrysta Bell, David Lynch – Production : Lynch/Frost Productions – Propaganda Films – Distributeur : PARAMOUNT PICTURES INTERNATIONAL LIMITED.

Meilleure série, meilleur premier rôle masculin dans une série (Kyle MacLachlan), meilleur second rôle féminin dans une série (Piper Laurie), Golden Globes 1991 – Meilleure BO (Angelo Badalamenti), Grammy Awards 1991.

