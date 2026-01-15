Le masque le plus célèbre du cinéma d’horreur est de retour. Scream 7 sortira au cinéma le 25 février 2026, marquant le grand retour de Sidney Prescott, incarnée par Neve Campbell, figure emblématique d’une saga qui n’a jamais cessé de dialoguer avec son époque.

Un retour aux sources… et aux cauchemars

Selon le communiqué officiel, Scream 7 replonge Sidney dans l’horreur lorsqu’un nouveau Ghostface frappe la ville où elle avait enfin reconstruit sa vie. Lorsque sa fille devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat, déterminée à protéger les siens et à affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin, une bonne fois pour toutes, au bain de sang.

La genèse d’une saga culte qui fête ses 30 ans cette année

Lancée en 1996, la saga Scream a bouleversé le cinéma d’horreur en injectant une mise en abyme jubilatoire : des personnages conscients des règles du genre, un tueur masqué qui cite les films d’horreur… et un public pris à témoin. Scream a redonné ses lettres de noblesse au slasher à une époque où le genre s’essoufflait, inspirant toute une génération de films plus réflexifs, ironiques et méta.

Les 7 films de la saga Scream (chronologie)

1. Scream — 1996

2. Scream 2 — 1997

3. Scream 3 — 2000

4. Scream 4 — 2011

5. Scream — 2022

6. Scream VI — 2023

7. Scream 7 — 2026

Un concept qui a changé l’horreur

Scream, c’est l’alliance rare du suspense, de l’humour noir et d’une réflexion sur le cinéma lui-même. La saga a popularisé le slasher “intelligent”, influençant durablement les productions horrifiques des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. Chaque nouvel opus devient un miroir de son époque : nouvelles règles, nouveaux codes, nouveaux publics.

Un accueil attendu de pied ferme

Après le succès critique et public des deux derniers films, Scream 7 est attendu comme le chapitre de la maturité, celui qui réconcilie héritage et transmission. Le retour central de Sidney Prescott renforce cette promesse : boucler la boucle sans renier l’ADN de la saga.

Une avant-première événement au Le Grand Rex

Pour célébrer cette sortie très attendue, Le Grand Rex accueillera une séance de minuit exceptionnelle dans la nuit du 24 au 25 février 2026 à 0h01, en VOST-FR. Une expérience immersive dans la plus grande salle de cinéma de Paris, pensée comme un rendez-vous immanquable pour les fans : ambiance nocturne, tension maximale… et Ghostface qui rôde dans l’ombre.

Scream 7 ne se contente pas de faire revenir Ghostface : il ravive l’esprit d’une saga qui a redéfini l’horreur, entre frissons, intelligence du genre et icônes inoubliables. Rendez-vous le 25 février 2026 au cinéma. Préparez-vous à crier. Ghostface vous attend.