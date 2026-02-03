Ce soir à 21h00 sur ARTE, place à l’un des grands plaisirs du cinéma choral : Gosford Park, une enquête feutrée et mordante signée Robert Altman. Derrière ses airs de whodunit (genre de roman à énigmes) élégant, le film déploie une satire sociale d’une rare finesse, portée par une reconstitution somptueuse et un casting à faire pâlir n’importe quel générique.

Une genèse inspirée et un maître d’orchestre

À l’origine du projet, un scénario de Julian Fellowes, amoureux des codes du roman policier anglais et observateur aigu des hiérarchies sociales. Robert Altman, cinéaste des ensembles foisonnants, s’empare de la matière avec jubilation. Il revendique l’influence de La règle du jeu : même époque, même goût pour les miroirs tendus à une société sur le point de basculer, même art de mêler le romanesque à la cruauté douce. Le résultat : un ballet de voix, de regards et de secrets, mené avec une virtuosité tranquille.

Les années 1930, un monde à l’agonie magnifiquement reconstitué

Nous sommes dans l’Angleterre des années 1930. L’aristocratie chasse encore, dîne à l’argenterie et toise ses domestiques… mais l’Empire vacille. Les stars hollywoodiennes commencent à voler la vedette aux nobles, et certains serviteurs rêvent d’échapper à leur condition. Costumes, décors, rites sociaux : tout concourt à faire sentir la fin d’un monde, sans jamais alourdir le récit. La grande maison de campagne devient un microcosme où chaque couloir, chaque chambre, cache une vérité prête à éclater.

Une histoire de meurtre… et bien plus

Le temps d’une partie de chasse organisée par Sir William McCordle, maîtres et domestiques se croisent, se surveillent, se jalousent. Mary, jeune bonne fraîchement engagée, découvre les règles implicites d’un univers impitoyable. L’arrivée d’invités américains : une vedette de cinéma, son producteur et un domestique envahissant fait monter la pression. Puis survient le meurtre. Mais l’énigme policière n’est qu’un moteur : Gosford Park ausculte surtout les rapports de classe, les humiliations ordinaires et les arrangements moraux qui maintiennent l’ordre social.

Dans ce qui sera l’un de ses derniers films, Robert Altman donne toute la mesure de son talent : d’un trait toujours mordant, mais avec jubilation et sans s’interdire le romanesque, il orchestre les émois d’une foule de personnages, à l’aide d’un casting royal et d’une direction d’acteurs impeccable, offrant à ce monde en perdition une flamboyante reconstitution. Du grand art.

Un casting fabuleux, au diapason

Difficile de citer tout le monde sans oublier quelqu’un. Retenons la férocité délicieuse de Maggie Smith, la sensibilité de Kelly Macdonald, l’élégance trouble de Kristin Scott Thomas, l’autorité de Michael Gambon, sans oublier Helen Mirren ou Clive Owen. Altman dirige cette troupe comme un chef d’orchestre : chacun a sa partition, aucun ne prend le pas sur l’ensemble.

Accueil critique et récompenses

À sa sortie en 2001, le film est salué pour son intelligence et sa mise en scène. Il remporte l’Oscar du meilleur scénario et le Golden Globe du meilleur réalisateur en 2002, confirmant le retour en grâce d’Altman et l’importance de cette œuvre dans sa filmographie.

Trois bonnes raisons de regarder Gosford Park ce soir

1. Pour le plaisir du jeu : une enquête élégante où chaque détail compte, servie par une mise en scène d’une fluidité remarquable.

2. Pour la satire sociale : drôle, cruelle, jamais caricaturale, elle résonne encore aujourd’hui.

3. Pour le casting et la reconstitution : un festival d’acteurs et une immersion totale dans les années 1930.

Rendez-vous ce soir à 21h00 sur ARTE pour (re)découvrir ce bijou de cinéma choral, à savourer comme une grande maison de campagne : en prenant le temps d’en explorer chaque pièce.

GOSFORD PARK – Film de Robert Altman (Royaume-Uni/Italie/États-Unis, 2001, 2h11mn, VF/VOSTF) – Scénario : Julian Fellowes – Avec : Maggie Smith, Kelly Macdonald, Emily Watson, Kristin Scott Thomas, Michael Gambon, Camilla Rutherford, Charles Dance, Geraldine Somerville, Tom Hollander, Gilbert Martin, Jeremy Northam, Bob Balaban, Helen Mirren, Ryan Phillippe, Clive Owen – Production : USA Films, Capitol Films, Film Council, Sandcastle 5, Chicagofilms, Medusa Film.

Meilleur scénario, Oscars 2002 – Meilleur réalisateur, Golden Globes 2002