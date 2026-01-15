Annoncé à l’été dernier sur MONSIEUR VINTAGE, le biopic documentaire événement consacré à Serge Lama franchit aujourd’hui une étape décisive avec la mise en ligne de sa première bande-annonce officielle. Une séquence intense, tendue, presque cinématographique, qui confirme ce que laissait déjà présager l’annonce initiale : ce film ne sera pas un simple documentaire musical, mais une véritable œuvre de cinéma.

Intitulé Serge Lama – Le film documentaire, le film est réalisé et produit par David Serero et sortira exclusivement en salles de cinéma le 11 février 2026, date hautement symbolique puisqu’il s’agit de l’anniversaire de l’artiste.

Un film pensé comme un thriller existentiel

Dès les premières images de la bande-annonce, le ton est donné. Loin des codes classiques du documentaire hommage, le film adopte une mise en scène dramatique, à la frontière du thriller et du film d’action. La vie de Serge Lama y est racontée comme une course contre le destin : chutes brutales, renaissances spectaculaires, urgence de vivre, urgence de dire.

Le film retrace plus de soixante ans de carrière, mais surtout une trajectoire humaine marquée par la douleur, les drames intimes et une force de caractère hors norme. Jamais la vie d’un chanteur français n’avait été portée à l’écran avec une telle tension narrative.

Un Serge Lama comme on ne l’a jamais vu

Au cœur du film, Serge Lama lui-même, qui se livre sans filtre à travers des interviews exclusives. Il y évoque ses blessures, ses combats, ses renaissances, mais aussi les choix déterminants qui ont façonné l’homme et l’artiste. Ces confessions sont enrichies de scènes cinématographiques inédites, spécialement tournées pour le film, et de témoignages d’une rare intensité émotionnelle.

Auteur de chansons devenues intemporelles comme Je suis malade, D’aventures en aventures ou Les ballons rouges, Serge Lama est replacé dans ce film au rang qu’il occupe réellement : celui d’une figure majeure du patrimoine culturel français, aux côtés de Brel, Brassens ou Barbara.

Autre promesse forte révélée par cette bande-annonce : la richesse des témoignages. Jamais autant de personnalités issues de la chanson, de la culture et des médias ne s’étaient réunies pour raconter Serge Lama. Parmi elles : Lara Fabian, Julien Clerc, Michel Drucker, Carla Bruni-Sarkozy, Nana Mouskouri, Nikos Aliagas, Bénabar, Patrick Sébastien, Anne Sila, Vincent Niclo, ou encore Marie-Paule Belle, pour ne citer qu’eux.

Un rendez-vous cinéma à ne pas manquer

Avec ce biopic documentaire, David Serero poursuit son travail de renouvellement du genre, déjà salué pour ses précédents films consacrés à des figures contemporaines marquantes. Ici, la mise en scène ambitieuse et l’écriture visuelle tendue servent une histoire vraie plus forte que la fiction.

La bande-annonce désormais disponible confirme une chose : le 11 février 2026 s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les amoureux de chanson française, de cinéma et de destins hors norme. Serge Lama n’y est pas seulement célébré : il y est révélé, dans toute sa complexité, sa fragilité et sa grandeur.

Serge Lama – Le film documentaire, en salles le 11 février 2026.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>