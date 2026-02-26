L’artiste franco-américain Charlélie Couture fête aujourd’hui ses 70 ans. Personnage à part dans le paysage culturel français : chanteur, poète, compositeur, peintre, graphiste, photographe et écrivain, c’est un créateur total, fidèle à une ligne artistique libre et inclassable.

Une enfance lorraine entre rigueur et imagination

Né le 26 février 1956 à Nancy, Bertrand Charles Élie Couture grandit dans une famille marquée par la discipline et la curiosité intellectuelle. Très tôt, l’enfant montre une sensibilité artistique prononcée. Il dessine, écrit et observe. La musique arrive comme un prolongement naturel de cette effervescence intérieure.

À l’adolescence, il s’initie au piano, s’imprègne de jazz, de blues et de rock anglo-saxon. Mais ce qui le distingue déjà, c’est l’importance qu’il accorde aux mots. Chez lui, le texte n’est pas un simple support : il est le cœur battant de la chanson.

Les débuts : la poésie avant le succès

Au tournant des années 1980, il s’installe à Paris avec une conviction solide : proposer une chanson différente, littéraire, urbaine, nourrie de philosophie et d’images surréalistes. En 1981 paraît l’album Poèmes rock. Le ton est donné. Les textes sont ciselés, parfois énigmatiques, toujours habités. Le public découvre une voix grave, légèrement voilée, traînante, presque parlée par moments.

Une signature immédiatement reconnaissable.

Le succès arrive avec le titre Comme un avion sans aile, devenu un classique. Mélodie mélancolique, refrain suspendu, poésie accessible sans être simpliste : le chanteur Charlélie est né, ainsi qu’un style unique.

Une voix, un style, une posture

Ce qui frappe chez lui, c’est cette façon unique d’habiter la scène. Pas d’effets spectaculaires, mais une présence intense, presque intérieure. Sa voix, à la fois fragile et assurée, joue sur les silences autant que sur les mots.

Musicalement, son univers navigue entre rock, blues, jazz et chanson française. Les arrangements laissent respirer les textes. Les thèmes, eux, explorent la solitude urbaine, l’amour, l’errance, le doute existentiel et la société moderne.

Il revendique un concept qu’il appelle le “multisme” : une manière de décloisonner les disciplines artistiques, de refuser les étiquettes et de circuler librement entre les formes d’expression. Ce qui en fera un artiste multiple.

Les années américaines : New York comme laboratoire

À la fin des années 1980, l’artiste traverse l’Atlantique et s’installe à New York. Cette immersion américaine marque un tournant. La ville devient une source d’inspiration majeure.

L’album New York reflète cette énergie brute, plus rock, plus électrique. Il y capte la tension, la verticalité, la fièvre de la métropole. Cette période américaine, qui durera près de quinze ans, nourrit aussi son travail photographique et pictural. En 2011, Charlélie Couture deviendra citoyen américain.

Des tubes et une constance

Au fil des décennies, plusieurs chansons s’imposent dans la mémoire collective : Comme un avion sans aile, L’Histoire du loup dans la bergerie, Le fauteuil en cuir, parmi d’autres. Mais au-delà des succès radiophoniques, c’est sa constance artistique qui impressionne. Charlélie Couture n’a jamais cherché à suivre les modes. Il préfère creuser son sillon, fidèle à une esthétique exigeante.

Peintre, photographe, écrivain : l’artiste total

Parallèlement à la musique, il développe une œuvre plastique dense. Expositions internationales, travaux photographiques sur l’urbanité, toiles abstraites ou figuratives : sa peinture prolonge ses obsessions musicales.

Il publie également des livres, mêlant réflexions, aphorismes et poésie. Chez lui, tout dialogue : la musique nourrit l’image, l’image inspire les mots.

Aujourd’hui : liberté et transmission

Revenu s’installer en France après ses années américaines, il continue de créer, d’enregistrer et de se produire sur scène. Ses concerts restent des moments intimes, où le public fidèle retrouve cette voix grave et cette présence magnétique.

À 70 ans, Charlélie Couture incarne une forme rare d’intégrité artistique. Ni nostalgique, ni figé, il poursuit sa route, entre nouvelles compositions, projets plastiques et rencontres avec son public. Plus qu’un chanteur, il est devenu au fil du temps un artisan de l’émotion et un passeur d’idées. Un créateur pour qui l’art reste avant tout une manière d’habiter le monde.

Crédit photo : Olivier Roux©