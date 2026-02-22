La Chaîne ARTE diffusera a diffusé (22 février 2026) un chef d’œuvre du thriller : “Les Oiseaux”, réalisé par Alfred Hitchcock et sorti en 1963. Un long métrage encore étudié dans les écoles de cinéma pour son génie lié à une véritable révolution narrative et sensorielle du suspens.

“Les Oiseaux” : une nouvelle forme de violence

La première fois que j’ai regardé le film “Les Oiseaux”, je devais avoir une dizaine d’années. Et comme souvent dans les années 60/70, ce type de film vous marquait pour la vie, à l’instar d’un “Village des damnés”, d’un “Psychose”, un “Rosemary’s Baby” ou d’un “Exorciste” sorti en 1973.

Le génie de “Les Oiseaux”, réalisé par Alfred Hitchcock, ne réside pas seulement dans son idée spectaculaire d’oiseaux attaquant les humains. Il tient surtout dans une révolution narrative et sensorielle du suspense.

Voici pourquoi ce film est considéré comme un chef-d’œuvre : aucune explication des attaques n’est donnée, un silence et une attente insoutenables, l’absence de musique et une nouvelle forme de violence (enfants attaqués, visages en sang).

Synopsis du film “Les Oiseaux”

Melanie Daniels, une jeune femme un peu snob de la bonne société de San Francisco, se rend à Bodega Bay pour offrir deux inséparables (un duo d’adorables perroquets) à une petite fille qu’elle ne connaît pas, mais dont le grand frère Mitch Brenner, croisé la veille chez le marchand d’oiseaux, lui paraît séduisant. À son arrivée, elle est blessée au front par un goéland. Mitch l’invite à passer la journée chez lui, puis, le lendemain, au pique-nique d’anniversaire de Cathy, sa petite sœur. Là, les goélands et les mouettes se jettent violemment sur les enfants.

L’être humain devient un oiseau en cage

Comme évoqué précédemment ici, il n’y a pas de musique. Simplement le bruit des oiseaux travaillé comme une partition. Bernard Herrmann, qui a composé de nombreuses musiques pour le cinéaste, l’a également conseillé pour la bande-son des Oiseaux. Ainsi, quand Mélanie est attaquée dans la mansarde, les battements d’ailes engendrent à eux seuls l’angoisse.

Immobiles et menaçants, les oiseaux se tiennent aux aguets. Plus inquiétant : ces oiseaux sont ordinaires. “Le comportement violent des oiseaux est une chose qui arrive de temps à autre, explique Hitchcock. Cela provient d’une maladie, très exactement la rage.” Tout l’art du cinéaste réside dans sa manière de raconter la part inquiétante du réel. Dès les premières minutes, les deux love birds semblent nous dire à travers leurs barreaux : “Patientez, patientez, ils arrivent.” (“traduction” donnée par Hitchcock dans son livre d’entretiens avec Truffaut).

L’appréhension monte et on s’attend au pire, sans jamais deviner ce qui va se passer dans la scène suivante (l’attente). De fil en aiguille, Hitchcock introduit un renversement du rapport de force entre l’homme et l’oiseau. Quand Melanie se réfugie dans une cabine téléphonique, c’est elle qui devient un oiseau en cage.

Pour Tippi Hedren, autre blonde iconique des films hitchcockiens avec Grace Kelly, qui interprète magnifiquement ce personnage de femme aux abois, les conditions de tournage ont été particulièrement éprouvantes, voire dangereuses, un Hitchcock de plus tyrannique à son égard l’ayant exposée à des blessures réelles et tenté de l’agresser sexuellement.

(The Birds) Film d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1963, 1h54mn, VF/VOSTF) – Scénario : Evan Hunter, d’après l’œuvre de Daphné du Maurier – Avec : Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright, Ethel Griffies, Charles McGraw, Ruth McDevitt, Lonny Chapman – Production : Alfred J. Hitchcock Productions, Universal Pictures.

Meilleur espoir féminin (Tippi Hedren), Golden Globes 1964.

Diffusion : “Les oiseaux” en replay sur la plateforme Arte Replay

Crédit photos : © 1963 Universal City Studios, Inc. (renewed)/All rights reserved