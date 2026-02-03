Le 10 février 2026, Netflix mettra en ligne Motorvalley, une série italienne ambitieuse qui plonge au cœur de l’univers du sport automobile, dans l’une de ses terres les plus mythiques : l’Émilie-Romagne. Entre adrénaline, rivalités familiales et trajectoires brisées, la série promet une immersion réaliste dans un monde où la vitesse n’est jamais anodine.

Une fiction ancrée dans la Motor Valley italienne

Motorvalley tire son nom d’un territoire bien réel, surnommé la “Motor Valley”, qui s’étend autour de Modène, Bologne, Parme et Reggio Emilia. Cette région concentre une part essentielle de l’histoire automobile italienne et sert ici de décor central au récit. La série ne cherche pas à mythifier cet héritage : elle en montre au contraire la dureté, la pression permanente et la manière dont la compétition façonne les rapports humains autant que les ambitions professionnelles.

Trois personnages, une même obsession : être le plus rapide

Au centre de Motorvalley, trois destins se croisent autour d’une écurie engagée dans le championnat italien de Gran Turismo :

• Arturo Benini, ancien pilote de renom, contraint de se retirer après un accident tragique qui a mis fin à sa carrière.

• Elena Dionisi, héritière d’une grande famille de l’industrie automobile, déterminée à reprendre sa place dans une entreprise désormais contrôlée par son frère.

• Blu Venturi, jeune pilote impulsive, dangereusement attirée par la vitesse et le risque, recrutée pour incarner l’avenir de l’écurie.

Chacun poursuit un objectif différent, mais tous se retrouvent confrontés aux mêmes exigences : performance, discipline et dépassement de soi, dans un univers où la moindre erreur peut être fatale.

Synopsis

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) et Blu (Caterina Forza) ont presque tout perdu, mais une chose les anime encore : leur amour pour les voitures et l’adrénaline. Elena, héritière de la famille Dionisi et propriétaire d’une célèbre écurie, cherche à réaffirmer son statut au sein de l’entreprise familiale, désormais entre les mains de son frère. Elle fait appel à Blu, une jeune femme impulsive, dangereusement attirée par la vitesse, et à Arturo, ancien champion retiré des circuits après un tragique accident. Chacun a sa raison de vouloir être le plus rapide. Motorvalley raconte leur périple à travers l’une des compétitions automobiles les plus exaltantes qui soient, le Gran Turismo italien, où voitures et course sont plus qu’une simple passion : une question de vie ou de mort.

Une équipe créative solide et un casting reconnu

Produite par Groenlandia, Motorvalley est portée par des figures majeures de la fiction italienne contemporaine. La création est signée Matteo Rovere, Gianluca Bernardini et Francesca Manieri, accompagnés d’une équipe d’auteurs à l’écriture collective. La réalisation est assurée par Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa et Lyda Patitucci.

Côté casting, la série réunit Luca Argentero (Arturo), Giulia Michelini (Elena) et Caterina Forza (Blu), entourés de nombreux personnages secondaires issus du monde des circuits, de la famille Dionisi et de l’écurie, composant un portrait choral d’un milieu structuré par la compétition.

Des circuits réels pour une immersion maximale

Tournée principalement en 2024, Motorvalley a été filmée sur plusieurs circuits emblématiques du sport automobile italien, dont Imola, Monza, Mugello et Vallelunga. Certaines scènes intègrent même des images captées lors de véritables courses du championnat italien de Gran Turismo, renforçant l’approche réaliste revendiquée par la série.

Mais au-delà de la mécanique et de la performance, Motorvalley s’intéresse surtout aux zones de tension : la transmission familiale, la gestion du risque, le rapport au corps, à la chute et à la reconstruction. La course devient alors un révélateur des failles humaines.

Fiction inspirée d’un environnement bien réel, Motorvalley s’annonce comme une série à la fois intense et ancrée dans son époque, où la vitesse n’est jamais un simple spectacle mais une question de vie ou de mort. Rendez-vous le 10 février 2026 sur Netflix pour découvrir cette plongée nerveuse dans l’âme de la course italienne.

Crédit photo : Netflix©