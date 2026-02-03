Le 3 février 1962, un géant d’acier quitte lentement le quai du port du Havre. Sous les yeux de milliers de spectateurs, le paquebot France appareille pour sa première traversée transatlantique à destination de New York. Plus qu’un simple voyage inaugural, cet événement marque l’aboutissement d’une ambition nationale : celle de doter la France du plus grand, du plus rapide et du plus moderne paquebot jamais construit.

A l’origine : un projet politique

À la fin des années 1950, le transport maritime de passagers est à un tournant. L’aviation commerciale progresse rapidement, mais la traversée de l’Atlantique demeure un symbole de prestige et de puissance technologique. La France, qui a brillé avec des unités mythiques comme Normandie avant-guerre, souhaite renouer avec cette tradition.

Sous l’impulsion de l’État et de la Compagnie Générale Transatlantique (French Line), la décision est prise de construire un nouveau paquebot, capable de rivaliser avec les plus grandes unités britanniques et américaines. Le projet est aussi politique : il doit incarner le renouveau industriel français et le rayonnement culturel du pays.

Une construction titanesque à Saint-Nazaire

La construction est confiée aux Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire. La quille est posée en 1957. Très vite, le chantier prend une ampleur inédite :

316 mètres de long,

66 000 tonnes,

4 hélices,

Turbines développant 160 000 chevaux,

Une vitesse de croisière supérieure à 30 nœuds.

Des milliers d’ouvriers, ingénieurs et artisans travaillent pendant plus de trois ans. Chaque détail est pensé pour allier puissance, confort et élégance. Le lancement a lieu le 11 mai 1960, en présence du président Charles de Gaulle. Le geste est solennel : la France maritime renaît officiellement.

Le France, chef-d’œuvre de design et de modernité

À bord, le France incarne le luxe des années 1960 :

• Décoration confiée aux plus grands architectes et artistes français,

• Salons panoramiques, restaurants gastronomiques, piscines, théâtre,

• Cabines spacieuses, toutes climatisées — une première à cette échelle.

Chaque espace reflète le savoir-faire français, du mobilier aux œuvres d’art, sans ostentation excessive : le France est moderne, épuré, résolument contemporain.

L’inauguration officielle du France

Après ses essais en mer, le paquebot est officiellement remis à la Compagnie Générale Transatlantique début 1962. L’inauguration est largement médiatisée. La presse française et internationale célèbre “le plus beau paquebot du monde”. Le France devient instantanément un ambassadeur flottant : de la gastronomie à la mode, tout à bord parle français.

3 février 1962 : la première traversée transatlantique

Le 3 février 1962, le France quitte Le Havre dans une atmosphère électrique. À son bord :

Plus de 1 000 passagers,

Un équipage de près de 1 300 personnes,

Des personnalités, journalistes et invités de prestige.

La traversée se déroule dans des conditions idéales. Le paquebot impressionne par sa stabilité, son silence et sa régularité. Les passagers découvrent une nouvelle manière de traverser l’Atlantique : rapide, confortable et élégante.

Après un peu plus de cinq jours de mer, le France entre dans le port de New York. Son arrivée est saluée par les sirènes, les photographes et une foule admirative. Le géant français a tenu toutes ses promesses.

Un symbole durable

Cette première traversée marque le début d’une carrière prestigieuse. Pendant plus d’une décennie, le France sera le fleuron de la ligne Le Havre–New York, avant d’être rattrapé par l’essor de l’aviation et les crises pétrolières.

Mais le 3 février 1962 reste une date fondatrice : celle où la France maritime a prouvé qu’elle pouvait encore dominer l’Atlantique par l’audace, la technologie et le raffinement.

M.Sardou et sa chason “Le France”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Crédit photo : Lilian.wger©-wikimedia