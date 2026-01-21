Quand le plaisir de conduire rencontre celui du grand écran, une évidence s’impose. En annonçant son entrée officielle dans l’univers du cinéma, PEUGEOT confirme une stratégie profondément ancrée dans son ADN : celui de l’émotion, du mouvement et de l’élégance à la française.

Depuis toujours, la marque au Lion entretient une relation singulière avec le 7ᵉ art. Des mythiques Tontons flingueurs à la saga Taxi, en passant par Columbo ou Midnight in Paris, les modèles PEUGEOT ont traversé les époques et les écrans, s’inscrivant durablement dans l’imaginaire collectif. Une présence cinématographique qui ne doit rien au hasard : automobile et cinéma partagent le même langage universel, fait de sensations, de rythme et d’émotions vécues intensément.

Un engagement fort aux côtés du cinéma français

En s’associant durablement au cinéma français, PEUGEOT renforce son ancrage culturel et crée un lien émotionnel fort avec son public, dont plus de 70 % fréquente régulièrement les salles obscures. Cette ambition se concrétise dès 2026 avec un partenariat majeur : la marque devient partenaire officiel du Festival de l’Alpe d’Huez, premier grand rendez-vous cinématographique de l’année en France et référence européenne de la comédie.

À l’occasion de la 29ᵉ édition du festival, du 19 au 25 janvier 2026, PEUGEOT mettra à disposition une flotte de véhicules électrifiés et électriques pour les organisateurs et le jury, présidé cette année par l’actrice Audrey Lamy. La marque remettra également le Prix du Public 2026, symbole d’un cinéma populaire, fédérateur et généreux en émotions. Un partenariat qui reflète pleinement la vision de PEUGEOT : rendre le plaisir accessible au plus grand nombre, tout en s’inscrivant dans une mobilité plus responsable.

PEUGEOT et PATHÉ, deux icônes françaises réunies par l’émotion

Dans la continuité de cette stratégie, PEUGEOT annonce un partenariat stratégique et exclusif avec PATHÉ, acteur historique et leader du cinéma en Europe. Une rencontre évidente entre deux maisons françaises nées à la fin du XIXᵉ siècle, portées par la même ambition : innover, oser et faire vibrer les émotions.

Ce partenariat d’envergure internationale couvre l’ensemble des activités de PATHÉ : production, distribution et exploitation et se déploie à travers plusieurs actions concrètes. Les véhicules PEUGEOT feront ainsi leur apparition dans des productions cinématographiques majeures, tandis que des contenus originaux verront le jour, à l’image du programme mensuel “En voiture avec…”, une série d’interviews cinéma filmées à bord de modèles de la marque. PEUGEOT s’intégrera également à l’expérience premium des cinémas PATHÉ et proposera des activités exclusives, en salles comme au sein de son réseau partout en France.

Au-delà de la visibilité, les deux partenaires s’engagent ensemble pour accompagner la transition environnementale du cinéma, en favorisant l’usage de la mobilité électrique sur les tournages comme à l’écran.

Le cinéma, nouvel art de vivre selon PEUGEOT

En choisissant le cinéma comme nouveau territoire d’expression, PEUGEOT affirme une vision moderne du luxe : une expérience sensible, culturelle et accessible, où le plaisir de conduire se met en scène au service de la création et du partage. Une manière élégante de soutenir le cinéma français tout en proposant à ses clients des moments forts, inspirants et fédérateurs. Parce que le Lion aime le cinéma… et que le cinéma aime les émotions.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit photo : Alexander Migl© - wikimedia