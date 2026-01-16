Le millésime 2026 marque un tournant stratégique pour Harley-Davidson. À travers une série de treize nouveaux modèles dévoilés en janvier, la marque de Milwaukee renforce ses piliers historiques : le Grand Touring et le custom, tout en affirmant sa crédibilité sur le terrain de l’aventure et du très haut de gamme. Une gamme pensée pour rouler loin, longtemps, et avec style.

Grand American Touring : le luxe version longue distance; avec les Street Glide Limited et Road Glide Limited, Harley-Davidson fait évoluer en profondeur sa plateforme Grand American Touring. Ces modèles s’adressent clairement aux amateurs de longues traversées, en duo, sans compromis sur le confort.

Au cœur du dispositif, le nouveau moteur Milwaukee-Eight 117 VVT, plus souple et plus performant, s’accompagne d’un arsenal technologique à la hauteur des standards premium : système audio haute performance développé avec Rockford Fosgate, navigation intégrée via le système Skyline, écran tactile et ergonomie repensée. Le Grand Tour Pak, revisité, confirme la vocation routière de ces machines conçues pour avaler les kilomètres.

Trike nouvelle génération : stabilité et prestations haut de gamme

Harley-Davidson poursuit également le développement de sa gamme Trike avec les Street Glide 3 Limited et Road Glide 3. Ces modèles de seconde génération bénéficient d’une suspension arrière entièrement repensée, améliorant nettement le confort et le comportement routier.

Motorisation Milwaukee-Eight 117 VVT, équipements issus du Touring haut de gamme et finition soignée : le Trike version 2026 se positionne plus que jamais comme une alternative crédible pour les grands voyageurs en quête de stabilité et de sérénité.

Pan America 1250 Limited : l’aventure prête à partir

Déjà reconnue dans l’univers Adventure Touring, la Pan America 1250 se décline désormais en version Limited, livrée avec un équipement complet de série. Valises et top case aluminium (120 litres au total), quick shifter Screamin’ Eagle, protections renforcées pour le tout-terrain et commandes ajustables pour la conduite debout : tout est pensé pour le voyage au long cours, sans passer par la case catalogue d’accessoires.

La moto conserve les fondamentaux qui ont fait son succès : suspensions semi-actives, éclairage adaptatif, neuf modes de pilotage, hauteur de selle adaptative et moteur Revolution Max 1250 de 149 ch. Une proposition cohérente, taillée pour ceux qui veulent partir loin, dès la sortie de concession.

CVO 2026 : l’expression ultime du savoir-faire Harley-Davidson

Vitrine technologique et stylistique de la marque, la gamme Custom Vehicle Operation (CVO) s’enrichit de cinq modèles en édition limitée. Finitions exclusives, composants spécifiques et performances optimisées caractérisent ces machines destinées aux passionnés les plus exigeants.

Les nouvelles déclinaisons CVO Street Glide et Road Glide, dont certaines versions ST orientées performance, confirment la volonté de Harley-Davidson de maintenir une offre ultra-premium, distincte et désirable.

Liberty Edition : un hommage à l’esprit américain

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, Harley-Davidson propose la Collection Enthusiast – Liberty Edition, limitée à environ 2 500 exemplaires dans le monde. Trois modèles sont concernés : Street Glide, Street Glide 3 Limited et Heritage Classic.

Peinture exclusive Midnight Ember, motifs patriotiques raffinés, finitions spécifiques et selleries travaillées rendent hommage à l’histoire et à l’imaginaire américain, sans altérer les caractéristiques techniques des modèles de série.

Une gamme 2026 cohérente et ambitieuse

Entre montée en gamme du Touring, consolidation de l’offre Adventure, renouvellement des Trike et exclusivité des CVO, Harley-Davidson affine sa stratégie sans renier son ADN. Le cru 2026 illustre une marque en mouvement, capable d’innover sans se diluer, et toujours animée par la même promesse : transformer chaque trajet en expérience.

Crédit photo : Harley-Davidson©