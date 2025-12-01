Django Unchained, western explosif et stylisé signé Quentin Tarantino. L’occasion de revenir sur la genèse de ce film audacieux, son message, son casting de prestige, son triomphe critique et public, ainsi que l’avenir cinématographique du maître du genre.

Un western à la sauce Tarantino

Depuis ses débuts, Quentin Tarantino rêve de westerns. Fasciné par Sergio Leone et le cinéma de genre spaghetti, le réalisateur avait déjà flirté avec l’univers du Far West dans Kill Bill Vol. 2. Mais avec Django Unchained, sorti en 2013, il franchit un cap : faire un vrai western… sur fond d’esclavage. Tarantino voulait, selon ses mots, « faire un western spaghetti dans le contexte de l’Amérique esclavagiste, une période trop rarement traitée au cinéma avec la violence qu’elle mérite ». Le film est donc autant un hommage qu’un acte politique.

Synopsis : vengeance et libération

L’histoire se déroule en 1858, deux ans avant la guerre de Sécession. Django (Jamie Foxx), un esclave affranchi par le chasseur de primes allemand Dr King Schultz (Christoph Waltz), part à la recherche de sa femme, Broomhilda (Kerry Washington), détenue dans la terrible plantation de Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), au cœur du Mississippi. Ce duo improbable traverse l’Amérique esclavagiste en semant la mort, la justice… et une bonne dose d’ironie sanglante.

Un casting cinq étoiles

Le film rassemble un casting d’exception :

• Jamie Foxx en Django, héros mutique puis justicier flamboyant.

• Christoph Waltz, oscarisé pour son rôle de Schultz, charmeur et érudit.

• Leonardo DiCaprio en esclavagiste cruel et raffiné, un rôle inédit pour lui.

• Samuel L. Jackson, méconnaissable en majordome complice du maître blanc.

Mention spéciale au clin d’œil à l’acteur Franco Nero, le Django original de 1966, qui fait une apparition dans le film.

Un message puissant sur la violence de l’histoire américaine

Tarantino ne fait pas dans la demi-mesure. Django Unchained est un western baroque, mais aussi une dénonciation frontale de l’esclavage. En exposant cette violence de manière graphique et sans fard, il choque, provoque… mais n’élude rien. Le film assume une démarche cathartique : c’est un film de vengeance où l’oppressé renverse l’ordre établi, une revanche fantasmée mais nécessaire pour réinscrire une justice dans la fiction américaine.

Un accueil public et critique enthousiaste

Sorti en 2012, Django Unchained est un énorme succès :

Plus de 425 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget de 100 millions de dollars.

Deux Oscars : Meilleur scénario original pour Tarantino, Meilleur second rôle pour Christoph Waltz.

Meilleur scénario original pour Tarantino, Meilleur second rôle pour Christoph Waltz. Des critiques élogieuses, malgré quelques polémiques sur l’usage répété du mot “nigger” (plus de 100 fois dans le film), que Tarantino assume comme un choix réaliste et provocateur.

Le film est aujourd’hui considéré comme un pilier du nouveau western moderne.

Et après ? L’avenir de Tarantino

Depuis Django, Tarantino a réalisé The Hateful Eight (2015) et Once Upon a Time… in Hollywood (2019). Ce dernier a confirmé sa capacité à mêler relecture de l’histoire, hommage cinéphile et maîtrise narrative. Mais Tarantino a annoncé depuis plusieurs années qu’il ne ferait que dix films. Avec Once Upon a Time…, il en est à neuf (en comptant Kill Bill comme un seul film). Le dernier serait donc en préparation.

Intitulé “The Movie Critic”, ce film encore mystérieux devait, selon certaines rumeurs, se dérouler dans le monde de la critique de cinéma dans les années 70. Cependant, en janvier 2025, Tarantino a déclaré qu’il renonçait à tourner ce dernier projet tel qu’il était prévu. Une remise en question qui laisse planer le doute : fera-t-il ce dixième film tant attendu ou raccrochera-t-il sa caméra ?

Un film coup de poing

Avec Django Unchained, Tarantino a signé un film coup de poing, aussi jouissif qu’inconfortable, aussi divertissant que dérangeant. En redonnant aux esclaves une voix, une arme, et surtout une dignité cinématographique, il a marqué l’histoire du western moderne.

DJANGO UNCHAINED

genre : western

réalisateur : Quentin Tarantino

durée : 165 mn

date de sortie en France : 16 janvier 2013

casting : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington

Distribution : Sony Pictures

Production : Columbia Pictures

Crédit photo : Columbia Pictures©-DR