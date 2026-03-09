Le marché français de la moto s’apprête à accueillir un nouvel acteur. En 2026, la marque chinoise ZXMOTO fera officiellement son entrée dans l’Hexagone, avec l’ambition de proposer des machines accessibles, performantes et pensées pour le plaisir de rouler. Pour assurer son développement sur le territoire, la marque a choisi de s’appuyer sur l’expertise de la société DIP, importateur et distributeur historique solidement implanté dans l’univers du deux-roues.

ZX pour Zhang Xue, fondateur de la marque ZXMOTO en 2024 (oui, c’est tout neuf). À 17 ans, Zhang obtient son diplôme de mécanicien, à 18 ans il s’affirme comme pilote en Tout-Terrain, puis fonde la marque Kove, s’en retire pour divergence avec les nouveaux actionnaires et fonde ZXMOTO, âgé d’à peine 35 ans.

Une philosophie centrée sur le plaisir de rouler

L’arrivée de ZXMOTO en France s’inscrit dans une vision claire : rendre la moto à la fois accessible et enthousiasmante. La marque souhaite s’adresser à un large public, qu’il s’agisse de motards expérimentés ou de nouveaux venus, en proposant des motos faciles à prendre en main mais capables d’offrir de véritables sensations.

Pour l’importation et la distribution sur le territoire français, ZXMOTO a décidé de faire appel à la DIP (Diffusion Importation Provence), distributeur et fabricant connu depuis 1969 basé à Marseille. Et pour la DIP, c’est un sacré bon deal. Pas forcément en termes de volumes mais pour leur image, c’est indéniable, puisque diffuser ZXMOTO leur apportera une belle image d’un point de vue catalogue, avec la distribution de modèles sportifs, une meilleure visibilité et une clientèle de jeunes motards.

Les modèles ZXMOTO ont ainsi été conçus autour d’une idée simple : permettre à chacun de redécouvrir le plaisir de la conduite sans renoncer aux performances. Selon la marque, les machines sont pensées pour offrir une prise en main intuitive, tout en conservant un potentiel élevé lorsque le pilote décide d’en exploiter toutes les capacités.

Cette approche repose sur un paradoxe assumé : des motos accessibles dès les premiers kilomètres, mais dont les limites restent difficiles à atteindre, même pour des pilotes expérimentés. La marque souhaite ainsi créer des machines capables de séduire autant les utilisateurs du quotidien que les passionnés de pilotage.

Pour exemple, la ZXMOTO 500 RR, sportive moyenne cylindrée de la marque, affiche une puissance de 84 chevaux, un 0 à 100 km/h avalé en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 235 km/h, pour un poids plume de 168 kg. Un modèle qui sera probablement diffusé en France, à un prix attractif, à l’instar de la Mash K750, vendue 6 899 euros.

À ses côtés, on devrait trouver également la ZXMOTO 500F au catalogue français. Un modèle néo-rétro bien sympathique, avec son phare rond à l’ancienne façon seventies, ses petits rétroviseurs chromés et ronds, son réservoir type bulle, ses doubles-disques à l’avant et sa fourche inversée.

ZXMOTO 500 RR

Anthony Barneaud à la tête de ZXMOTO France

Pour piloter le développement de la marque sur le territoire, ZXMOTO a confié la direction de sa filiale française à Anthony Barneaud. Motard passionné et professionnel reconnu dans le secteur, il a déjà participé au lancement et à l’implantation de plusieurs marques sur le marché français.

Sa mission sera d’accompagner l’implantation de ZXMOTO avec une approche fidèle à l’esprit motard, fondée sur la proximité, la simplicité et la passion. Il souligne notamment la volonté de la marque de replacer l’émotion au cœur de l’expérience motocycliste : même les utilisateurs qui se servent de leur moto comme simple moyen de transport doivent pouvoir ressentir ce plaisir caractéristique qui accompagne chaque trajet.

Une marque en pleine expansion internationale

ZXMOTO s’inscrit dans une dynamique de croissance sur plusieurs marchés internationaux. La marque ambitionne de s’imposer comme un constructeur capable de proposer des motos modernes, fiables et technologiquement abouties.

Son développement repose sur un savoir-faire industriel solide ainsi que sur une recherche constante d’innovation. L’objectif est de concevoir des machines qui répondent aux attentes des motards d’aujourd’hui, tant en matière de performance que de design ou d’expérience utilisateur.

Les premiers modèles destinés au marché français devraient être dévoilés prochainement, marquant le véritable lancement commercial de la marque dans l’Hexagone.

DIP, partenaire stratégique pour le marché français

Pour réussir son implantation en France, ZXMOTO s’appuie sur un partenaire de poids : la société DIP. Fondée en 1969 et installée dans le sud-est de la France, à Marseille, l’entreprise dispose de plus de cinquante ans d’expérience dans l’importation et la distribution de motos, scooters, quads et side-cars.

Au fil des décennies, DIP a construit un réseau de concessionnaires couvrant l’ensemble du territoire français. Son expertise a déjà permis à plusieurs constructeurs d’effectuer leurs premiers pas sur le marché national.

L’entreprise est également connue pour avoir créé sa propre marque, Orcal, qui s’est progressivement imposée dans le paysage motocycliste. Aujourd’hui, DIP distribue plusieurs marques internationales, dont Voge, Loncin, Cyclone et Changjiang, auxquelles vient désormais s’ajouter ZXMOTO.

La mission principale d’Anthony Barneaud sera de créer un réseau de revendeurs, espérons-le à forte capillarité, de développer la visibilité de la marque et ses ventes.

Les motos ZXMOTO sont-elles fiables ?

C’est LA grande question quand une nouvelle marque arrive sur le marché, d’autant que ZXMOTO est vraiment très jeune, elle n’a que 2 ans ! Pour le moment, nous n’avons pu essayer aucun modèle. Nous ne manquerons pas de le faire dès que ce sera possible, mais nous sommes encore dans l’expectative. Certes les visuels sont flatteurs, et les neufs modèles présentés à l’Eicma 2025 étaient de bonne facture (notamment la rageuse 820RR), mais le recul et les essais manquent pour affirmer qu’il s’agit de motos fiables.

Les motos ZXMOTO sont encore très nouvelles, donc il n’y a pas encore beaucoup de retours réels d’utilisateurs. Mais on peut déjà se faire une idée de ce qu’elles valent grâce aux infos techniques et aux analyses du milieu moto.

Voici l’essentiel

Des motos plutôt performantes sur le papier

ZXMOTO se positionne clairement sur des motos sportives et modernes.

• La 820RR utilise un 3 cylindres de 819 cm³ d’environ 135 cv, avec des versions encore plus puissantes.

• La 500RR est une sportive 4 cylindres de 470 cm³ (84 cv).

• La marque propose déjà plusieurs types de motos : sportives, roadsters, trail, rallye, cruiser et motocross.

Donc, sur le papier, les performances sont au niveau des motos japonaises de moyenne cylindrée.

Un gros argument : le prix

ZXMOTO veut surtout se battre sur le rapport qualité-prix.

• La marque promet des motos bien équipées mais moins chères que les concurrentes japonaises ou européennes.

• L’objectif est de rendre les technologies modernes plus accessibles aux motards.

C’est la même stratégie que des marques chinoises comme CFMoto ou Zontes qui commencent à bien marcher en Europe.

La fiabilité reste la grande question

C’est le point où il faut rester prudent.

• La marque a été créée seulement en 2024.

• Il n’y a pas encore assez de recul pour juger la fiabilité à long terme.

• La marque doit encore prouver la qualité de fabrication et la durabilité face aux standards japonais.

En clair, les modèles ZXMOTO peuvent être supers, mais personne ne peut encore dire si ça tiendra 50 000 ou 100 000 km.

Une marque très ambitieuse

ZXMOTO veut se faire connaître très vite avec une participation au Championnat du monde Supersport, un projet de moto pour le Dakar et une arrivée progressive en Europe dès 2026. Le sport sert souvent à prouver la performance et la fiabilité, si ZXMOTO s’engage sur ce terrain-là, c’est qu’ils possèdent des atouts pour le faire.

En résumé

Les points positifs de la marque sont :

• Des motos puissantes et modernes

• Des prix très certainement attractifs

• Une ambition sportive

Les points incertains

• Marque très récente

• Fiabilité encore inconnue

• Réseau et pièces pas encore bien installés en Europe

L’avis de Monsieur Vintage

ZXMOTO pourrait devenir une marque intéressante comme CFMOTO il y a 5-10 ans, mais pour l’instant c’est un pari.

Une arrivée à suivre de près

L’implantation de ZXMOTO en France marque une nouvelle étape dans la diversification de l’offre motocycliste. En misant sur un positionnement mêlant accessibilité et performances, la marque entend séduire un public large et contribuer à renouveler l’expérience de conduite.

Avec l’appui d’un importateur expérimenté et un réseau de distribution déjà structuré, ZXMOTO dispose des bases nécessaires pour s’installer durablement sur le marché français. Les prochains mois devraient permettre d’en découvrir davantage sur les modèles qui composeront sa première gamme destinée aux motards français.

Crédit photos : ZXMOTO©