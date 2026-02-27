Seiko dévoile une pièce qui regarde droit dans le rétroviseur. La nouvelle Seiko 5 Sports HUF ne cherche pas à réinventer son histoire : elle la ravive. Inspirée d’un modèle d’archive des années 1970, affectueusement surnommé “Time Sonar”, cette édition limitée réinterprète l’esthétique audacieuse de l’époque à travers le prisme d’une collaboration inattendue avec la marque HUF, ancrée dans l’esprit du skateboard et de la culture “street”.

Un héritage 70’s assumé

Dans les années 70, l’horlogerie ose. Les couleurs s’intensifient, les cadrans jouent avec la transparence, les boîtiers s’affirment. La Seiko 5 Sports HUF reprend ces codes avec fidélité : un cadran semi-transparent, une construction lisible et graphique, une présence immédiate au poignet.

Basée sur la série Seiko 5 Sports Field, cette édition adopte une teinte exclusive “HUF Green” qui reconnaissons-le, ne fait pas dans la discrétion.

Vibrante, presque électrique, elle évoque les palettes franches et expérimentales des seventies. Absente du modèle d’origine, cette couleur donne à la montre une identité forte, sans trahir l’esprit vintage qui l’inspire.

Le logo “HUF” apposé à 6 heures rappelle l’ancrage “street” de la marque fondée par le skateboarder Keith Hufnagel en 2002. Un détail discret, mais significatif : la rencontre entre deux cultures, celle de l’horlogerie japonaise et celle du skate californien.

Transparence et profondeur

Le cadran semi-transparent est au cœur de la signature visuelle. Il laisse subtilement deviner la mécanique, clin d’œil direct au “Time Sonar” des années 70. Cette profondeur crée un jeu de lumière changeant, presque hypnotique, accentué par les aiguilles et index traités au Lumibrite (peinture lumineuse qui permet de faire briller les aiguilles dans le noir).

Au dos, le fond de boîte vissé et transparent reprend la teinte verte du cadran et se pare d’un motif inspiré de San Francisco, ville de naissance de HUF. La mention “LIMITED EDITION” et la numérotation individuelle rappellent le caractère exclusif de la pièce.

Une silhouette fidèle à l’esprit Seiko 5

Le boîtier en acier inoxydable de 39,4 mm de diamètre pour 11,6 mm d’épaisseur conserve des proportions contenues, typiques des montres sportives des années 70. Le verre Hardlex protège le cadran, tandis que l’étanchéité à 10 Bar assure une vraie polyvalence au quotidien.

À l’intérieur du boîtier, le calibre automatique 4R36 bat à 21 600 alternances par heure, offre 41 heures de réserve de marche et dispose des fonctions jour/date ainsi que de l’arrêt de seconde. Un mouvement éprouvé, robuste, fidèle à l’ADN fonctionnel de la ligne Seiko 5.

Une édition limitée pour collectionneurs

Produite à 7 000 exemplaires et proposée au prix public conseillé de 410 €, la Seiko 5 Sports HUF sera disponible à partir de mars 2026 dans les boutiques Seiko et chez les revendeurs agréés. Elle est présentée dans un écrin spécifique en acier inoxydable, accompagné d’une chamoisine originale, détail soigné qui prolonge l’expérience.

Avec cette collaboration, Seiko ne se contente pas de revisiter une archive. La marque réactive une époque où la montre devenait un terrain d’expression, où la couleur et la transparence traduisaient une nouvelle liberté. La Seiko 5 Sports HUF capture cet élan. Une montre qui parle aux amateurs de vintage, aux passionnés de culture “street” et à tous ceux qui voient dans les années 70 bien plus qu’une simple tendance, mais un état d’esprit.

Pour réserver votre modèle (disponible en mars 2026) cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Seiko©