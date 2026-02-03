Le marché français des voitures particulières (VP) neuves débute l’année 2026 sur une note négative. En janvier 2026, 107 157 VP ont été immatriculées, contre 114 673 en janvier 2025, soit une baisse de 6,6%. Ce recul est toutefois à relativiser : le mois de janvier 2026 comptait un jour ouvré de moins que janvier 2025. Corrigée de cet effet calendrier, la baisse se limite à environ –2%, traduisant une demande relativement stable.

Rappel : la tendance annuelle 2025 par rapport à 2024 (VP uniquement)

Sur l’ensemble de l’année 2025, le marché des voitures particulières neuves a totalisé environ 1,63 million d’immatriculations, en recul d’environ 5% par rapport à 2024. Après plusieurs années de reprise post-crise, le marché VP a donc marqué le pas en 2025, dans un contexte de prix élevés, de conditions de financement plus strictes et de transition accélérée vers l’électrification, qui continue de bousculer les comportements d’achat.

Les ventes de VP en janvier 2026 : un marché sous pression

Avec un peu plus de 107 000 immatriculations, janvier 2026 confirme un marché toujours contraint en volume, mais loin d’un décrochage brutal. Les arbitrages des ménages restent prudents, tandis que les entreprises poursuivent le renouvellement de leurs flottes de manière sélective, souvent orientée vers des modèles électrifiés.

Ventes par groupes et marques : Stellantis leader, Renault en progression

Par groupes de constructeurs

• Stellantis conserve la première place avec 34 666 immatriculations, soit 32,4% de part de marché, en léger recul sur un an.

• Le groupe Renault affiche une progression modérée avec 28 309 VP, représentant 26,4% du marché.

• Le groupe Toyota enregistre un net repli à 9 513 VP, soit 8,9% de part de marché.

• Les autres constructeurs cumulent 34 669 immatriculations, en baisse sensible sur un an.

Par marques (principales évolutions)

• Renault signe un mois de janvier solide, en forte hausse, porté notamment par ses nouveautés électrifiées.

• Peugeot reste la première marque du marché, malgré un recul de ses volumes.

• Citroën progresse légèrement, tandis que Fiat affiche une croissance marquée sur un volume encore limité.

• À l’inverse, Dacia connaît un mois difficile, avec un net repli de ses immatriculations.

• Toyota reste pénalisé par la contraction globale du marché et une base de comparaison élevée.

Ventes par type d’énergie : l’électrification au cœur du marché

Le mois de janvier 2026 confirme une mutation rapide du mix énergétique.

• Les motorisations hybrides (rechargeables et non rechargeables confondues) dominent largement le marché, représentant plus de 52% des immatriculations.

• Les véhicules 100% électriques poursuivent leur envolée, avec plus de 30 000 unités, soit près de 28% de part de marché, en très forte hausse sur un an.

• Les motorisations essence s’effondrent, ne représentant plus qu’environ 14% du marché, contre plus d’un quart un an auparavant.

• Le diesel continue son déclin structurel, tombant à un peu plus de 2% des ventes.

• Le GPL reste marginal, autour de 2 à 3% du marché.

Au total, près de 6 voitures particulières neuves sur 10 vendues en janvier 2026 sont électrifiées, confirmant une tendance désormais bien installée.

Ventes par type de carrosserie : le SUV reste dominant

La répartition par silhouettes évolue peu :

• SUV et assimilés : 48% du marché, en léger recul par rapport à janvier 2025.

• Berlines : 45%, un niveau stable.

• Breaks : 4%, en légère progression.

• Monospaces et ludospaces : environ 1%, toujours marginaux.

Le SUV demeure la carrosserie de référence, même si sa part semble désormais se stabiliser.

Top 10 des voitures particulières les plus vendues en janvier 2026

1. Peugeot 208 – 6 437

2. Renault Clio V – 4 429

3. Peugeot 2008 – 4 015

4. Renault 5 – 3 952

5. Peugeot 3008 – 2 876

6. Renault Clio VI – 2 849

7. Dacia Sandero – 2 829

8. Citroën C3 – 2 817

9. Renault Captur – 2 684

10. Toyota Yaris – 2 684

Le classement reste largement dominé par les citadines polyvalentes et les SUV urbains, avec une présence remarquée de la Renault 5, symbole du renouveau électrique du constructeur français.

Un marché auto en mutation

Janvier 2026 s’inscrit dans la continuité de 2025 : un marché VP en léger repli en volume, mais profondément transformé dans sa structure. La montée en puissance des véhicules hybrides et électriques, combinée à l’effondrement progressif des motorisations thermiques traditionnelles, redessine durablement le paysage automobile français.

Crédit photo : Peugeot©