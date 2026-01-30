En 1996, le cinéma d’horreur pensait avoir fait le tour de ses propres règles. Puis un film est arrivé et a tout changé. Trente ans plus tard, Scream reste une référence absolue du slasher moderne, une saga qui a su se réinventer sans jamais perdre son mordant. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, une affiche spéciale “30 ans” vient d’être dévoilée, rappelant combien Ghostface continue de hanter l’imaginaire collectif.

1996 : le slasher se regarde dans le miroir

Né de la rencontre entre la mise en scène de Wes Craven et l’écriture acérée de Kevin Williamson, Scream a bouleversé le genre en osant un concept alors inédit : un film d’horreur conscient de ses propres codes. Humour noir, suspense, dialogues culte et twists redoutables composent une œuvre qui joue avec le spectateur autant qu’avec ses personnages. Le résultat est immédiat : le masque de Ghostface devient une icône, et le slasher entre dans une nouvelle ère, plus pop, plus intelligente, plus ironique.

Un phénomène mondial… et un record en France

Produit pour seulement 15 millions de dollars, le premier Scream en rapporte 173 au box-office mondial. Depuis, la franchise a dépassé les 900 millions de dollars de recettes à travers le monde et cumule 9,8 millions d’entrées en France, faisant de Scream la plus grande saga d’horreur sur le territoire. Un succès critique et populaire qui ne s’est jamais démenti, film après film.

Bien plus qu’une saga de cinéma

Au fil des décennies, Ghostface s’est imposé comme un véritable symbole de la pop culture. La saga s’est déclinée à la télévision avec une série diffusée pendant trois saisons, et le célèbre tueur masqué a multiplié les apparitions dans l’univers du jeu vidéo, de Dead by Daylight à Fortnite. Une longévité rare, qui témoigne de la capacité de Scream à dialoguer avec chaque génération.

4 anecdotes qui relient le premier Scream à Scream 7

Derrière le masque, la légende s’est aussi construite sur des détails qui relient intimement chaque chapitre à l’original : l’écriture du premier film a été nourrie par une affaire criminelle réelle survenue en Floride au début des années 1990 ; Sidney Prescott a dans Scream (1996) le même âge que sa fille dans Scream 7 ; le prénom de sa fille, Tatum, est un clin d’œil à Tatum Riley (Scream 1) et dans Scream 7, elle porte le blouson en cuir iconique de Sidney dans le film original.

Des héroïnes au cœur du mythe

Si Scream a marqué durablement, c’est aussi grâce à ses personnages féminins. Sidney Prescott et Gale Weathers ont redéfini la figure de la “final girl” : intelligentes, stratèges, actives, jamais réduites au rôle de victimes. La saga a toujours placé les femmes au centre de son récit, un parti pris audacieux devenu l’une de ses signatures.

30 ans plus tard, le retour aux origines

Avec Scream 7, attendu au cinéma le 25 février, la saga boucle la boucle. Sidney revient là où tout a commencé, confrontée à un nouveau Ghostface, dans un enjeu plus intime que jamais : protéger sa fille. Plusieurs clins d’œil relient ce nouveau chapitre au film original, du prénom de sa fille, Tatum, au mythique blouson en cuir transmis comme un héritage.

Trente ans après la question devenue culte, “C’est quoi ton film d’horreur préféré ?”, Scream prouve que les règles peuvent évoluer, mais que la peur, elle, surgit toujours là où on ne l’attend pas.

