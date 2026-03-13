Dans l’histoire du hard rock et du heavy metal, certains groupes ont joué un rôle décisif dans l’évolution du genre. Parmi eux figure Saxon, groupe britannique formé à la fin des années 1970, aujourd’hui considéré comme l’un des piliers de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Fondé en 1976 à Barnsley, dans le Yorkshire, le groupe a contribué à redonner un nouveau souffle au heavy metal à une époque où le punk dominait encore la scène musicale britannique.

À l’origine, le groupe s’appelait Son of a Bitch. Il était composé du chanteur Peter “Biff” Byford, des guitaristes Paul Quinn et Graham Oliver, du bassiste Steve Dawson et du batteur Pete Gill. En 1979, pour des raisons commerciales et afin d’obtenir un contrat discographique, ils changent leur nom pour Saxon et signent avec le label Carrere Records. Un choix judicieux. Ce changement marque le véritable début d’une carrière qui s’étendra sur plusieurs décennies et fera du groupe l’un des noms les plus respectés du heavy metal européen.

Les membres du groupe

Formation originale

• Biff Byford – chant

• Paul Quinn – guitare

• Graham Oliver – guitare

• Steve Dawson – basse

• Pete Gill – batterie

Formation actuelle (années 2020)

• Biff Byford – chant

• Doug Scarratt – guitare

• Brian Tatler – guitare

• Nibbs Carter – basse

• Nigel Glockler – batterie

Au fil des décennies, la formation a évolué, mais la figure centrale est restée le charismatique chanteur Biff Byford, dont la voix puissante et reconnaissable entre toutes, est devenue l’une des signatures du groupe.

Les débuts et l’essor de la NWOBHM

À la fin des années 1970, une nouvelle génération de groupes britanniques redéfinit le heavy metal. Ce mouvement sera appelé New Wave of British Heavy Metal, aux côtés de groupes comme Iron Maiden, Motörhead, Judas Priest ou Def Leppard. Saxon en devient rapidement l’un des leaders.

Le premier album, “Saxon” (1979), pose les bases de leur style : guitares tranchantes, rythmiques puissantes et refrains fédérateurs. Mais c’est avec leurs albums suivants que le groupe explose véritablement.

En 1980, Saxon publie coup sur coup deux albums majeurs :

• Wheels of Steel

• Strong Arm of the Law

Ces disques rencontrent un succès immédiat et propulsent le groupe sur le devant de la scène européenne. Les chansons “Wheels of Steel”, “Heavy Metal Thunder” ou “Dallas 1 PM” deviennent rapidement des classiques du genre.

En seulement dix-huit mois, le groupe enregistre trois albums majeurs, dont “Denim and Leather” (1981), considéré comme un hymne à la culture metal et à ses fans.

Le style musical et les influences

Le style de Saxon repose sur plusieurs éléments caractéristiques :

• Riffs de guitare puissants et mélodiques

• Chant clair et énergique

• Rythmes rapides mais accessibles

• Thématiques épiques ou historiques

Le groupe s’inspire des pionniers du hard rock comme Led Zeppelin, Deep Purple ou Black Sabbath, tout en apportant une approche plus directe et agressive qui influencera le heavy metal des années 1980.

Saxon se distingue aussi par une esthétique très liée à la culture rock et metal : motos, cuir, denim, batailles historiques et mythologie.

Ce que Saxon a apporté au heavy metal

Saxon fait partie des groupes qui ont transformé le heavy metal en phénomène international dans les années 1980.

Le groupe a contribué à :

• Populariser le mouvement NWOBHM

• Rendre le heavy metal plus rapide et plus direct

• Créer des hymnes fédérateurs pour les fans

De nombreux groupes célèbres ont reconnu l’influence de Saxon, notamment Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Pantera ou Dream Theater.

Discographie complète (albums studio)

Saxon possède l’une des discographies les plus riches du heavy metal avec 24 albums studio. Le 25ème est prévu pour l’automne 2026.

Années 1970

1. Saxon (1979)

Années 1980

2. Wheels of Steel (1980)

3. Strong Arm of the Law (1980)

4. Denim and Leather (1981)

5. Power and the Glory (1983)

6. Crusader (1984)

7. Innocence Is No Excuse (1985)

8. Rock the Nations (1986)

9. Destiny (1988)

Années 1990

10. Solid Ball of Rock (1991)

11. Forever Free (1992)

12. Dogs of War (1995)

13. Unleash the Beast (1997)

14. Metalhead (1999)

Années 2000

15. Killing Ground (2001)

16. Lionheart (2004)

17. The Inner Sanctum (2007)

18. Into the Labyrinth (2009)

Années 2010

19. Call to Arms (2011)

20. Sacrifice (2013)

21. Battering Ram (2015)

22. Thunderbolt (2018)

Années 2020

23. Carpe Diem (2022)

24. Hell, Fire and Damnation (2024)

Les chansons emblématiques

Parmi les titres les plus célèbres du groupe :

• Wheels of Steel



• Heavy Metal Thunder



• Denim and Leather



• Princess of the Night



• Power and the Glory



• Crusader



• 747 (Strangers in the Night)



Ces chansons sont devenues de véritables hymnes du heavy metal, souvent repris dans les festivals et concerts.

Le succès commercial

Au sommet de leur popularité dans les années 1980, Saxon devient l’un des groupes de metal les plus importants d’Europe.

• 8 albums classés dans le Top 40 britannique

• 4 albums dans le Top 10

• Succès important en Europe et au Japon

Au total, le groupe a vendu plus de 23 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l’un des groupes majeurs du heavy metal classique.

Les années difficiles et le retour

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’arrivée de nouveaux styles comme le “grunge” ou le “nu metal” (métal fusion, mélange de hard rock et de styles différents, pop, rap, hip-hop) fait chuter la popularité de nombreux groupes de heavy metal traditionnel.

Saxon traverse cette période en continuant à sortir des albums et à tourner régulièrement. Des disques comme Solid Ball of Rock ou Unleash the Beast marquent leur persévérance et leur fidélité à leur style.

Au fil des années 2000 et 2010, le groupe connaît un regain d’intérêt grâce à la nostalgie pour le heavy metal classique et à une nouvelle génération de fans.

Saxon aujourd’hui

50 ans après sa création, Saxon est toujours actif. Le groupe continue d’enregistrer des albums et de tourner dans le monde entier. En 2024, ils sortent l’album “Hell, Fire and Damnation”, preuve que leur créativité reste intacte.

Malgré les années, la formation demeure fidèle à son identité : un heavy metal puissant, épique et profondément ancré dans la tradition britannique.

Un acteur phare du heavy metal

Saxon occupe une place essentielle dans l’histoire du heavy metal. Pionnier de la New Wave of British Heavy Metal, le groupe a contribué à façonner le son et l’esprit du metal moderne. Avec des dizaines d’albums, des millions de disques vendus et des générations de groupes influencés par leur musique, Saxon reste aujourd’hui une véritable institution du rock dur. Et après cinq décennies de carrière, une chose est certaine : le tonnerre du heavy metal signé Saxon n’a jamais cessé de résonner.

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Crédit photo de UNE : Birgit Fostervold© - Saxon au Tons Of Rock d'Oslo en 2024