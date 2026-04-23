Deux fresques pour raconter une naissance : celle de la France libre

Au début de l’été 2026, le cinéma français s’apprête à accueillir un diptyque ambitieux, spectaculaire et profondément politique : La Bataille de Gaulle. Imaginé par Antonin Baudry, ce projet hors norme se déploiera en deux volets : L’Âge de fer, en salles le 3 juin 2026, puis J’écris ton nom, attendu le 3 juillet, pour embrasser une période charnière de l’Histoire, lorsque tout semblait perdu… sauf la volonté d’un homme.

Une fresque historique en deux actes

Porté par le producteur Jérôme Seydoux et soutenu par Pathé, le projet se distingue d’emblée par son ampleur narrative et sa volonté de restituer, sans simplification, la complexité des premiers mois de la Seconde Guerre mondiale côté français.

Le premier film, L’Âge de fer, présenté hors compétition au Festival de Cannes 2026, plonge dans le chaos de juin 1940. La débâcle est totale, l’armistice signé, et la France semble s’effondrer sous le poids de la défaite. C’est dans ce contexte que surgit une figure encore méconnue : un général à contre-courant, décidé à poursuivre le combat coûte que coûte.

Le second volet, J’écris ton nom, prolongera ce récit en explorant la structuration progressive de la Résistance et l’affirmation d’une France libre, pensée et incarnée depuis Londres.

Le pari fou d’un homme seul

Le cœur du récit repose sur un moment de bascule historique. Juin 1940 : tandis que le gouvernement français capitule, un officier refuse la fatalité. Sans armée, sans véritable soutien politique, Charles de Gaulle choisit l’exil à Londres pour porter une idée simple et radicale : la guerre n’est pas terminée.

Le film épouse cette solitude initiale, presque tragique. L’homme est isolé, contesté, parfois ignoré. Mais peu à peu, autour de lui, s’organise une constellation d’engagements : soldats dissidents, résistants de l’ombre, civils révoltés. Une dynamique collective naît, fragile mais déterminée, portée par une conviction qui dépasse les faits : la France continue d’exister dans le refus.

Le scénario, coécrit par Bérénice Vila et Antonin Baudry, s’appuie notamment sur l’ouvrage de Julian Jackson consacré à De Gaulle, offrant une base historique solide à cette reconstitution ambitieuse.

Un casting international au service de l’Histoire

Pour incarner cette galerie de figures historiques, la production a réuni un casting impressionnant, mêlant talents français et internationaux. Simon Abkarian prête ses traits à De Gaulle, dans une interprétation annoncée comme habitée et nuancée. Face à lui, Simon Russell Beale incarne Winston Churchill, partenaire indispensable et parfois ambivalent.

Autour de ce duo central gravitent des figures majeures de la guerre :

• Benoît Magimel dans le rôle de Koenig

• Mathieu Kassovitz en Darlan

• Niels Schneider en Leclerc

• Félix Kysyl incarnant Jean Moulin

Sans oublier une dimension internationale affirmée avec Campbell Scott en Franklin D. Roosevelt ou encore Daniel Betts dans la peau de Dwight D. Eisenhower.

Une ambition esthétique et politique

Avec La Bataille de Gaulle, Antonin Baudry poursuit son exploration du pouvoir et des rapports de force, déjà au cœur de son précédent travail. Ici, la mise en scène promet d’alterner entre fresque militaire, drame intime et thriller politique.

L’enjeu est de taille : raconter non seulement des événements, mais une idée, celle d’une nation qui refuse de disparaître. Le diptyque entend ainsi conjuguer spectacle et réflexion, reconstitution historique et souffle romanesque.

Le premier volet, L’Âge de fer, s’annonce comme le récit d’une chute et d’un sursaut. Le second, J’écris ton nom, devrait en être la réponse : l’organisation, la résistance, et peut-être déjà, la reconquête.

L’événement cinématographique de l’été 2026

Rarement un projet français aura affiché une telle ambition, tant dans sa forme que dans son propos. En choisissant de déployer son récit sur deux films espacés d’un mois, la production parie sur une expérience immersive, presque feuilletonnante, qui invite le spectateur à traverser l’Histoire dans la durée.

Entre reconstitution spectaculaire, casting prestigieux et regard contemporain sur une période fondatrice, La Bataille de Gaulle s’impose déjà comme l’un des grands rendez-vous du cinéma français en 2026.

Reste à voir si ce pari audacieux saura, à l’écran, transformer la mémoire en émotion et l’Histoire, en cinéma.

La Bataille De Gaulle

Date de sortie salles : 3 juin 2026 (L’âge de fer le 3 juin 2026 et J’écris ton nom le 3 juillet 2026)

Un film de : Antonin BAUDRY

Avec : Simon ABKARIAN, Simon RUSSELL BEALE, Florian LESIEUR, Benoît MAGIMEL, Mathieu KASSOVITZ, Loïc CORBERY, Anamaria VARTOLOMEI, Niels SCHNEIDER, Félix KYSYL, Karim LEKLOU, Tom MISON, Kacey MOTTET KLEIN, Thierry LHERMITTE, Campbell SCOTT, Grégoire COLIN, Daniel BETTS, Pip TORRENS, Stephen CAMPBELL MOORE, Anthony CALF

Nationalité : France

Genre : Historique

Fiche technique

Scénario : Bérénice VILA, Antonin BAUDRY

D’après le livre “DE GAULLE : UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE” de Julian JACKSON

Couleur : Couleur, Noir & blanc

Année de production : 2023

Producteur : Jérôme SEYDOUX, Ardavan SAFAEE, Axelle BOUCAÏ

Version originale : Français

Coproduction : TF1 Films Production, Logical Content Ventures, Belvédère, Ness Films, Beside Productions, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Aonia Ventures, Laurent Dassault Rond-Point, Ouroboros Entertainment, Stags Participations II

Avec la participation de (production) : Canal+, Disney+, TF1, TMC, Sofitvciné 11, Sofitvciné 12, Indéfilms 12, Cinémage 18, Cinémage 19, SG Image 2022, Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge via Beside Tax Shelter, Wallimage (la Wallonie), Région Île-de-France, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Normandie, CNC, Soutien à la production cinématographique du Maroc

Dialogue : Antonin BAUDRY, Bérénice VILA

Copyright : © 2026 Pathé Films – TF1 Films Production – Belvédère – Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma