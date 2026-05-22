BMW Motorrad enrichit sa gamme hypersportive avec une série ultra-exclusive : la nouvelle BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT. Produite à seulement 115 exemplaires, cette édition spéciale célèbre le 115e anniversaire du mythique Tourist Trophy de l’île de Man, prévu en 2026.

Une édition hommage au Tourist Trophy

Basée sur la BMW M 1000 RR M Competition, cette version limitée rend hommage à l’une des courses sur route les plus légendaires et exigeantes au monde. BMW Motorrad y associe des éléments de design spécifiques au TT, des équipements exclusifs et un véritable esprit collector.

Markus Flasch, CEO de BMW Motorrad, explique : « La compétition fait partie de l’ADN de BMW Motorrad. La BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT représente l’évolution logique d’un modèle spécial dérivé de la BMW M 1000 RR. Elle fait le lien entre notre riche héritage au TT et nos modèles M, tout en incarnant parfaitement notre ADN racing, notre précision technique et notre recherche d’exclusivité. »

Un design inspiré du circuit Mountain Course

Cette édition spéciale adopte une livrée British Racing Green Uni Matt, directement inspirée de la tradition britannique du sport automobile. Les carénages intègrent des graphismes représentant certaines portions du célèbre tracé Mountain Course : les virages à gauche figurent sur le flanc gauche, tandis que les virages à droite apparaissent sur le côté droit.

La moto reçoit également :

• Un cache de boîte à air en carbone mat avec logo TT,

• Une selle en Alcantara noire,

• Un réservoir aluminium finition Satin Chrome,

• Un bras oscillant noir,

• Ainsi qu’un marquage TT spécifique sur la boucle arrière.

Chaque exemplaire dispose d’une numérotation gravée sur le té supérieur et d’un certificat d’authenticité, renforçant son statut de pièce de collection.

Équipement haut de gamme

La BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT repose sur la version M Competition, sans pack passager. Elle bénéficie en complément de plusieurs équipements exclusifs :

• Kit M Race Cover,

• Béquille d’atelier arrière,

• Support de montage,

• Tapis de moto M aux couleurs TT,

• Éléments carbone spécifiques.

BMW précise que cette édition s’adresse aux passionnés recherchant à la fois des performances extrêmes, de l’exclusivité et une forte valeur de collection.

BMW Motorrad entretient depuis des décennies une relation privilégiée avec le Tourist Trophy. L’histoire débute dès 1939 avec la victoire de Georg Meier au Senior TT sur la BMW RS 255 Kompressor.

Plus récemment, BMW s’est illustrée avec les S 1000 RR puis M 1000 RR sur le Mountain Course. Peter Hickman a notamment signé un triplé historique en 2022 dans les catégories Superbike, Superstock et Senior TT.

La marque rappelle également le record absolu du tour établi en 2023 par Peter Hickman sur une BMW M 1000 RR : 16 min 36,115 s à une moyenne impressionnante de 219,4 km/h.

Une série limitée à seulement 115 exemplaires

Produite en seulement 115 unités dans le monde, la BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT s’annonce déjà comme une pièce rare pour les collectionneurs et amateurs de motos hypersportives exclusives.

Crédit photo : Bmw Motorrad©