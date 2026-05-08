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Les amateurs de films d’horreur et ceux qui sont nés dans les années 60 seront certainement ravis d’apprendre que la plateforme Prime Video diffuse, en ce moment, de nombreux films d’horreur sortis dans les années 80, voire un peu avant, ou après. Une façon de replonger dans nos frissons de jeunesse, qui nous rappelleront à coup sûr de nombreux souvenirs.

Sommaire

La grande époque des films d’horreur

C’était l’époque où les films d’horreur gagnaient en qualité d’effets spéciaux (Le loup garou de Londres de John Landis, en 1981), où les jeunes femmes montraient leurs seins (Le retour des morts vivants de Dan O’Bannon en 1985, ou encore plus torride : Frankenhooker en 1990, réalisé par Frank Henenlotter), où le sang coulait exagérément à flot (Le jour des morts vivants de George A Romeo sorti en 1985) et où certains classiques émergeaient de cette surproduction horrifique : La mouche de David Cronenberg en 1986, Dead Zone de … David Cronenberg toujours, en 1983, Shining de Stanley Kubrick en 1980, Les griffes de la nuit de Wes Craven en 1984 (qui nous fit heureusement oublier le fiasco du navet La créature du marais sorti en 1982) ou encore Videodrome, d’un certain … David Cronenberg, une fois de plus, en 1983.



Retour dans les années 80

C’était également la grande époque du hard-rock, l’explosion de la pop culture, de l’informatique domestique, des séries TV culte (Miami Vice, Dallas, K2000) et des jeux vidéo. Autant de souvenirs qui vous reviendront en surfant sur la plateforme Prime Video, en ce moment, qui laisse la part belle aux eighties.

Sans pouvoir tout citer tant la liste est longue, Prime Video diffuse, entre autres, des classiques tels que Hellraiser, Hurlements, Gremlins, La malédiction, Massacre à la tronçonneuse, Le retour des morts vivants, le loup garou de Londres, Frankenhooker, The dentist, Atomic college, Lune de sang, Atomic college, Aux portes de l’au-delà … De quoi se remémorer de nombreuses frayeurs passées.

Nous vous conseillons également de regarder Inferno Rosso, un documentaire sur le réalisateur prolifique Joe d’Amato.

Philippe Pillon

Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

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