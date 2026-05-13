Le groupe britannique Iron Maiden fête ses cinquante ans de carrière avec un documentaire spectaculaire pensé pour le grand écran. Intitulé Iron Maiden : Burning Ambition, le film sort aujourd’hui dans les salles françaises et retrace l’ascension fulgurante d’un groupe devenu l’un des monuments absolus du metal mondial. Entre archives rares, interviews inédites et séquences de concerts explosives, ce long métrage promet une immersion totale dans l’univers du célèbre Eddie et de ses créateurs.

Un documentaire qui retrace cinquante ans d’histoire du metal

Réalisé par Malcolm Venville, Iron Maiden : Burning Ambition revient sur toute la carrière du groupe, depuis les débuts difficiles dans les pubs de l’Est londonien jusqu’aux tournées géantes dans les stades du monde entier. Le documentaire couvre cinq décennies de musique, d’excès, d’innovations scéniques et d’influence culturelle.

Le film alterne images d’archives restaurées, performances live, coulisses de tournées et témoignages des membres du groupe. On y retrouve notamment Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith et Blaze Bayley. Plusieurs personnalités célèbres participent également au documentaire, parmi lesquelles Lars Ulrich, Tom Morello, Javier Bardem ou encore Chuck D.

Synopsis officiel

Le synopsis du film résume parfaitement l’ambition du projet :

“Couvrant cinq décennies, Iron Maiden : Burning Ambition retrace leur ascension emblématique pour devenir l’un des plus grands groupes de l’histoire de la musique.” Au-delà du simple documentaire musical, le film explore aussi le phénomène culturel qu’est devenu Iron Maiden : ses mascottes mythiques, ses pochettes d’albums iconiques, son influence sur des générations de musiciens et sa relation unique avec les fans.

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Iron Maiden, une institution du heavy metal

Fondé en 1975 par Steve Harris, Iron Maiden est considéré comme l’un des pionniers de la New Wave of British Heavy Metal. Le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums à travers le monde et signé certains des hymnes les plus célèbres du metal, comme The Trooper, Run to the Hills, Fear of the Dark ou The Number of the Beast.

La formation actuelle réunit notamment Bruce Dickinson au chant, Steve Harris à la basse, Dave Murray, Adrian Smith et Janick Gers aux guitares, ainsi que Nicko McBrain à la batterie. La longévité du groupe, son exigence musicale et ses gigantesques tournées internationales ont fait d’Iron Maiden une véritable légende vivante du rock et du metal.

Un film pensé pour les fans… mais pas seulement

Burning Ambition ne s’adresse pas uniquement aux passionnés de metal. Le documentaire met aussi en lumière la manière dont Iron Maiden a construit son identité artistique unique : scénographies monumentales, avion piloté par Bruce Dickinson, mascotte Eddie devenue icône pop culture, ou encore fidélité impressionnante du public depuis plusieurs générations.

Le réalisateur Malcolm Venville adopte un ton à la fois épique et humain, montrant les sacrifices, les tensions et la discipline nécessaires pour maintenir un groupe à ce niveau pendant cinquante ans. Le documentaire insiste également sur l’importance de la scène live dans l’ADN d’Iron Maiden.

Fiche technique

Iron Maiden : Burning Ambition

Titre original Iron Maiden : Burning Ambition

Réalisation Malcolm Venville

Scénario David Teague

Genre Documentaire musical

Durée 1h46

Nationalité Royaume-Uni / États-Unis

Date de sortie France 13 mai 2026

Distribution Universal Pictures

Principaux intervenants Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Blaze Bayley

Invités Lars Ulrich, Tom Morello, Chuck D, Javier Bardem, Gene Simmons

Langue originale Anglais

Format Long métrage documentaire

Thématique Histoire et héritage d’Iron Maiden

Un événement cinéma pour les amateurs de rock

Avec Iron Maiden : Burning Ambition, Iron Maiden rejoint le cercle des grands groupes ayant eu droit à un documentaire cinéma ambitieux, dans la lignée des films consacrés à Metallica, Queen ou Depeche Mode. Le film bénéficie d’une sortie mondiale limitée en salles, pensée comme un événement pour les fans. Plusieurs critiques saluent déjà l’énergie du documentaire et la richesse des archives proposées.

Pour les admirateurs du groupe comme pour les curieux souhaitant découvrir l’histoire d’un monument du rock britannique, Burning Ambition s’annonce comme une expérience incontournable sur grand écran.

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