La célèbre marque italienne Vespa, propriété du groupe Piaggio, célèbre ses 80 ans cette année. Née le 23 avril 1946 à Pontedera, fief historique de l’enseigne, la Vespa fût une révolution et représente à elle seule l’Italie. Éternellement vintage, elle a su cependant évoluer avec son temps en adoptant les technologies modernes, sans jamais quitter sa robe rétro.

Une silhouette entrée dans l’histoire

Il y a des objets qui traversent le temps. Et puis il y a Vespa. Née en 1946 dans l’Italie d’après-guerre, la Vespa n’est pas seulement un scooter : c’est une révolution sociale. Dans un pays à reconstruire, elle incarne une idée simple mais radicale : offrir à tous une mobilité accessible, élégante et libératrice.

Conçue par Corradino D’Ascanio pour le groupe Piaggio, la première Vespa : la Vespa 98, casse les codes : carrosserie protectrice, conduite facile, design inédit. Pour la première fois, hommes et femmes peuvent se déplacer librement, sans contrainte technique ou sociale.

Pour découvrir l’histoire de ce modèle révolutionnaire, “Le rêve bourdonnant d’Enrico Piaggio” diffusé actuellement sur Netflix est un film passionnant, à ne pas rater. Un long métrage disponible uniquement en VO, ce qui ajoute un côté “dolce Vita” au programme.

Des modèles mythiques qui ont marqué les générations

En 80 ans, plus de 160 modèles ont vu le jour. Certains sont devenus iconiques :

• Vespa 98 (1946) : la pionnière

• Vespa GS 150 (1955) : performance et élégance

• Vespa 50 (1963) : démocratisation massive

• Vespa PX (1977) : robustesse et longévité

• Vespa Primavera : jeunesse et légèreté

• Vespa GTS : modernité et puissance

Chaque modèle évolue, mais conserve l’essentiel : une ligne reconnaissable entre mille et un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.

Pourquoi Vespa est un succès mondial ?

Le succès de Vespa ne doit rien au hasard. Il repose sur plusieurs piliers solides :

1. Une accessibilité révolutionnaire

Facile à conduire, abordable, pratique : Vespa a démocratisé la mobilité.

2. Un design intemporel

Courbes douces, silhouette monocoque, élégance italienne : Vespa est un objet de design avant d’être un véhicule.

3. Une icône culturelle

De Roman Holiday à la Dolce Vita romaine, Vespa devient un symbole de liberté et de style.

Elle s’invite partout :

• Cinéma

• Mode

• Musique

• Art contemporain

4. Une capacité à se réinventer

Collaborations prestigieuses :

• Salvador Dalí

• Giorgio Armani

• Christian Dior

• Justin Bieber

• Frank Gehry

Résultat : Vespa reste toujours contemporaine sans jamais renier son ADN.

Les Vespa 80 ans : un hommage roulant

Pour célébrer ses 80 ans, Vespa dévoile deux modèles spéciaux :

Vespa Primavera 125 80TH vendue 5 750 euros

Vespa GTS 310 80TH : 7 950 euros

Leur signature ? Un vert pastel historique, directement issu du premier modèle de 1946.

Les détails marquants :

• Finitions mêlant mat et brillant

• Selle artisanale

• Jantes inspirées de la Vespa 98

• Badge “80TH” discret

• Éléments ton sur ton élégants

Ces modèles ne sont pas de simples éditions limitées : ce sont des objets de mémoire modernisés.

Plus qu’un scooter : un art de vivre

Vespa, c’est aussi un univers :

• Vêtements

• Accessoires

• Casques

• Culture visuelle

La collection “80TH ANNIVERSARY” prolonge cet esprit avec une esthétique urbaine, graphique et contemporaine.

Collection “80TH ANNIVERSARY”

Rome, scène idéale pour une icône

C’est à Rome que Vespa célèbrera ses 80 ans, du 25 au 28 juin. Un choix évident puisque Rome incarne la Dolce Vita et Vespa en est l’un des symboles les plus forts.

Rien de plus vintage qu’une Vespa

Dans un monde obsédé par la nouveauté, Vespa rappelle une chose essentielle : le vrai style ne vieillit pas. Depuis 1946, Vespa les époques sans perdre son âme. Elle évolue, mais ne change jamais vraiment. Et c’est précisément pour cela qu’il n’y a rien de plus vintage, ni de plus actuel, qu’une Vespa.

Plus d’infos en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Vespa©