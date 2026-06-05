À l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco qui se tiendra ce dimanche 7 juin 2026 à Monaco, l’horloger Tag Heuer dévoile la Monaco Speed 12. À Monaco, les moteurs hurlent, les monoplaces frôlent les rails et les secondes valent parfois une victoire. C’est dans ce décor unique que TAG Heuer a choisi de dévoiler sa dernière création : la Monaco Speed 12, une pièce spectaculaire produite à seulement 50 exemplaires dans le monde. Plus qu’une montre, cette édition limitée est une déclaration d’amour à la mécanique automobile.

Une Monaco pas comme les autres

Depuis 1969, la Monaco occupe une place à part dans l’histoire de l’horlogerie. Première montre chronographe carrée étanche, associée à jamais à Steve McQueen et au film Le Mans, elle est devenue l’une des silhouettes les plus reconnaissables de l’univers horloger.

Pour cette nouvelle interprétation, TAG Heuer ne s’est pas contentée d’habiller différemment son icône. La marque suisse a repensé la lecture du temps en s’inspirant directement du fonctionnement d’un moteur douze cylindres. Le résultat est fascinant.

Autour du cadran prennent place douze pistons miniatures qui remplacent les traditionnels index horaires. À chaque heure, l’un d’eux pivote pour révéler le chiffre correspondant tandis qu’un autre reprend sa position initiale. Un ballet mécanique permanent qui évoque instantanément le fonctionnement d’un moteur de compétition.

Une collaboration avec La Fabrique du Temps Louis Vuitton

Pour donner vie à ce concept ambitieux, TAG Heuer s’est associée à La Fabrique du Temps Louis Vuitton, réputée pour ses développements horlogers parmi les plus complexes du marché. La Monaco Speed 12 embarque ainsi le calibre automatique TH84-00, dérivé du mouvement Spin Time imaginé par les maîtres horlogers Michel Navas et Enrico Barbasini.

Cette architecture particulière permet d’animer les douze pistons rotatifs qui constituent la signature de cette édition. L’affichage de l’heure devient alors un spectacle à part entière, visible sous tous les angles grâce à une généreuse utilisation du verre saphir.

Un moteur au poignet

Dès le premier regard, la Speed 12 revendique son inspiration automobile. Le cadran ajouré laisse apparaître une mécanique qui rappelle les entrailles d’une supercar. Les rainures verticales centrales évoquent les caches moteurs des sportives les plus exclusives tandis que l’aiguille des minutes, squelettée et terminée par une pointe rouge, rappelle les instruments d’un tableau de bord de course.

Le boîtier de 40 mm en titane Grade 5 joue sur les contrastes entre robustesse et légèreté. Les arches suspendues traitées DLC noir donnent l’impression que le mouvement flotte à l’intérieur de la montre.

Même le bracelet participe à l’ambiance. Réalisé en caoutchouc noir à effet textile, il est souligné par des surpiqûres rouges qui rappellent les selleries sportives et les détails présents dans l’univers du sport automobile.

Monaco, toujours Monaco

Le choix de présenter cette montre lors du Grand Prix de Monaco n’a évidemment rien d’un hasard. Depuis plus d’un demi-siècle, le nom Monaco est intimement lié à la compétition automobile. Aujourd’hui partenaire majeur de la Formule 1 et de l’écurie Oracle Red Bull Racing, TAG Heuer continue d’entretenir ce lien historique avec les circuits.

La Speed 12 pousse cette relation encore plus loin en transformant littéralement le fonctionnement d’un moteur en complication horlogère. Rarement une montre aura autant cherché à reproduire les sensations mécaniques d’une automobile de prestige.

Une exclusivité à la hauteur de son ambition

Produite à seulement 50 exemplaires numérotés, la TAG Heuer Monaco Speed 12 s’adresse avant tout aux collectionneurs et aux passionnés de haute horlogerie. Son prix est à la hauteur de sa sophistication : 77 000 euros.

Une somme conséquente, certes, mais qui reflète la complexité du mouvement, l’exclusivité de la série et le caractère spectaculaire de cette création.

Avec cette Monaco Speed 12, TAG Heuer démontre une nouvelle fois que l’horlogerie peut encore surprendre. À mi-chemin entre œuvre mécanique et hommage aux moteurs les plus nobles de l’histoire automobile, cette montre transforme chaque changement d’heure en départ de Grand Prix.





TAG Heuer Monaco Speed 12 (40mm)

WBW2180.FT8133

Mouvement

Calibre TH84-00

Cadran

Cadran ajouré : partie centrale rhodiée avec lignes verticales ; pont central rhodié avec pourtour aux chanfreins polis. 12 pistons rotatifs des heures en rhodium : finition sablée, trois lignes satinées verticales et chiffres arabes gravés laqués noir. Anneau des minutes en opaline noire avec minuterie imprimée blanche ; index carrés laqués rouge et anneau rhodié poli. Boîtier en titane Grade 5 avec arches d’angle revêtues de DLC noir. Aiguille centrale des minutes ajourée et brossée finement, avec pointe laquée rouge. Logo TAG HEUER appliqué en rhodium. Mention « MONACO » imprimée.

Boîtier

Diamètre : 40 mm

Boîtier en titane Grade 5 finement brossé et poli

Lunette fixe en saphir

Glace saphir bombée et biseautée

Couronne à 3 heures en titane Grade 5 finement brossé et poli, ornée du bouclier TAG Heuer

Fond de boîte vissé en saphir, en titane Grade 5 finement brossé et poli

Étanchéité : 30 mètres

Bracelet

Bracelet en caoutchouc noir embossé textile, avec coutures rouges réalisées à la main.

Boucle déployante en titane Grade 5 finement brossé et poli, à double bouton de sécurité, ornée du bouclier TAG Heuer.

Disponibilité

Bracelet en caoutchouc noir embossé textile, avec coutures rouges réalisées à la main.

Boucle déployante en titane Grade 5 finement brossé et poli, à double bouton de sécurité, ornée du bouclier TAG Heuer.

Prix de vente indicatif : 77 000€.