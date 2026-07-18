Selon une étude IFOP réalisée pour les 40 ans du Top 50 et diffusée par M6 en février 2024, “The Final Countdown” du groupe suédois Europe occupe la 7ᵉ place des 20 chansons préférées des Français ayant marqué l’histoire du Top 50. Près de quarante ans après sa sortie, ce morceau continue d’enflammer les salles de concert, les événements sportifs et les playlists nostalgiques.

Une chanson née presque par hasard

En 1985, le chanteur Joey Tempest cherche une idée d’ouverture pour la prochaine tournée du groupe. Il ressort alors un vieux riff de clavier qu’il avait composé plusieurs années auparavant sur un synthétiseur Korg emprunté à son père.

Ce riff majestueux, immédiatement reconnaissable, impressionne les autres membres d’Europe. Initialement pensé comme une simple introduction de concert, il évolue rapidement en une chanson complète. Le groupe décide alors d’en faire le premier single de son troisième album, malgré les hésitations de certains membres qui craignaient qu’il ne soit trop différent de leur hard rock habituel.

Le pari sera gagnant.

Un texte inspiré par la conquête spatiale

Contrairement à une idée répandue, “The Final Countdown” ne parle pas de guerre nucléaire. Joey Tempest s’est inspiré du célèbre morceau “Space Oddity” de David Bowie ainsi que de la fascination des années 1980 pour l’exploration spatiale.

Les paroles racontent le départ d’un équipage quittant la Terre pour une destination inconnue :

We’re leaving together…

Le texte évoque :

Le départ vers l’inconnu ;

Les adieux à la Terre ;

L’espoir d’un avenir meilleur ;

Le courage face à l’incertitude.

Cette absence d’histoire précise permet à chacun d’y projeter sa propre interprétation.

Paroles de “The Final Countdown”

We′re leaving together

But still it’s farewell

And maybe we′ll come back

To earth, who can tell ?

I guess there is no one to blame

We’re leaving ground (leaving ground)

Will things ever be the same again ?

It’s the final countdown

The final countdown

Oh-oh

We′re heading for Venus and still we stand tall

′Cause maybe they’ve seen us and welcome us all,

With so many light years to go and things to be found (to be found)

I′m sure that we’ll all miss her so

It′s the final countdown

The final countdown

The final countdown (the final countdown)

(Oh) oh-oh-oh

The final countdown, oh-oh

It’s the final countdown

The final countdown

The final countdown (the final countdown)

Oh

It′s the final countdown !

We’re leaving together

The final countdown

We’ll all miss her so

It′s the final countdown (the final countdown)

(Oh) it′s the final countdown

Un riff devenu légendaire

S’il fallait résumer “The Final Countdown” en quelques notes, ce serait évidemment son introduction. Le riff de synthétiseur est devenu l’un des plus célèbres de toute l’histoire du rock. Contrairement aux standards du hard rock de l’époque dominés par les guitares, Europe place ici le clavier au premier plan.

La chanson mélange :

Hard rock mélodique ;

Glam metal ;

Claviers très présents ;

Refrains fédérateurs ;

Solo de guitare virtuose signé John Norum.

Cette combinaison explique en grande partie son incroyable longévité.

Les membres du groupe lors de l’enregistrement

En 1986, Europe est composé de :

Joey Tempest : chant

: chant John Norum : guitare

: guitare John Levén : basse

: basse Mic Michaeli : claviers

: claviers Ian Haugland : batterie

Ironie de l’histoire : peu après la sortie de l’album, John Norum quitte le groupe, estimant que l’orientation plus commerciale du disque ne correspond plus à ses goûts musicaux.

Un succès mondial phénoménal

Sorti en février 1986, le single devient rapidement un phénomène international.

Quelques chiffres illustrent son impact :

N°1 dans environ 25 pays ;

; Top 10 aux États-Unis (Billboard Hot 100) ;

Plusieurs millions d’exemplaires vendus dans le monde ;

Album The Final Countdown vendu à plus de 3 millions d’exemplaires.

En France, le titre devient rapidement incontournable et figure parmi les plus grands succès étrangers des années 1980.

Un hymne populaire

Très vite, “The Final Countdown” dépasse le simple cadre du rock.

On l’entend partout :

Dans les stades ;

Lors d’événements sportifs ;

Dans des émissions de télévision ;

Au cinéma ;

Dans des publicités ;

Lors de célébrations et de feux d’artifice.

Son introduction est aujourd’hui immédiatement identifiable, même par des personnes qui ne connaissent pas forcément le nom du groupe.

Une chanson parfois encombrante pour Europe

Le succès est tellement immense qu’il finit par éclipser le reste de la carrière du groupe. Europe a pourtant publié plusieurs excellents albums avant et après 1986, avec des titres comme :

Rock the Night ;

; Carrie ;

; Superstitious ;

; Cherokee.

Mais pour le grand public, Europe reste avant tout “le groupe de The Final Countdown”.

Les membres ont souvent expliqué dans des interviews qu’ils avaient eu une relation ambivalente avec ce morceau : heureux de son succès exceptionnel, mais conscients qu’il éclipsait le reste de leur discographie.

Un héritage intact

Près de quarante ans après sa sortie, “The Final Countdown” n’a rien perdu de sa puissance. Son célèbre riff de clavier est devenu l’un des plus emblématiques de la musique populaire. Le morceau continue d’être diffusé dans le monde entier, repris par de nombreux artistes et utilisé dans d’innombrables événements.

Sa présence à la 7ᵉ place des chansons préférées des Français dans le classement IFOP de 2024 confirme qu’il fait désormais partie du patrimoine musical international, au même titre que les plus grands classiques des années 1980.

Le saviez-vous ?

Joey Tempest avait composé le célèbre riff plusieurs années avant l’enregistrement de la chanson.

Le morceau devait simplement servir d’introduction aux concerts du groupe.

Le synthétiseur est plus important que la guitare dans le mix, une rareté pour un groupe de hard rock en 1986.

Malgré son statut d’hymne mondial, certains membres d’Europe pensaient au départ que le titre ne fonctionnerait jamais comme single.

En 2024, le clip officiel de “The Final Countdown” a franchi le cap du milliard de vues sur YouTube, preuve que cette chanson continue de séduire de nouvelles générations.

Crédit photo : Enrico Dal Boni©