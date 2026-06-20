Certains mots respirent immédiatement la route, les néons, l’asphalte encore chaud et les vacances improvisées. “Motel” en fait partie. Dans l’imaginaire collectif, il évoque l’Amérique des grands espaces, les voitures garées devant les chambres, les enseignes lumineuses qui clignotent au bord d’une nationale et cette promesse simple : s’arrêter, dormir, repartir.

Mais en Floride, le Perroquet Hotel semble vouloir donner une nouvelle lecture de ce symbole populaire. Fini le motel fatigué, impersonnel, simplement pratique. Ici, l’idée est de reprendre les codes du motel américain pour les faire entrer dans une époque plus design, plus soignée, plus désirable, sans pour autant tomber dans l’hôtellerie inaccessible.

Le motel américain, version élégante

Le Perroquet se présente comme un motel floridien réinventé avec élégance. Ancien motel des années 50 très vintage, ce lieu rétro renaît comme un boutique-hôtel au design raffiné. Rien que cela suffit à poser le décor. On imagine une adresse solaire, graphique, pensée pour ceux qui aiment les lieux avec une vraie identité visuelle. Un endroit où l’on ne vient pas seulement passer une nuit, mais chercher une ambiance.

Car c’est bien là que se joue aujourd’hui le retour en grâce de certains motels américains. Longtemps considérés comme des hébergements de passage, parfois un peu datés, ils sont devenus pour une nouvelle génération de voyageurs des objets de fascination. Leur architecture simple, leur rapport direct à la route, leur esthétique très cinématographique et leur ancrage dans la culture populaire américaine en font des lieux parfaits à revisiter.

Le Perroquet s’inscrit dans cette tendance : reprendre un format populaire et lui offrir une vraie signature. Une manière de conserver l’esprit libre du motel, tout en lui donnant une allure plus contemporaine.

Aux côtés de l’architecte Bernard Dubois, la propriété a été façonnée par une équipe créative visionnaire : direction artistique par Pierre-Alexis Guinet à Paris, architecture paysagère par Nathan Browning de Island Planning Corporation, et un programme artistique organisé par le conseiller en art italien, basé à Paris, Valerio Polimeno.

Situé dans l’un des quartiers les plus agréables à parcourir à pied de Fort Lauderdale, Le Perroquet Motel affiche un charme typiquement floridien.

Un design accessible, loin du luxe intimidant

L’autre intérêt de Perroquet tient à son positionnement tarifaire. Avec des nuits annoncées à partir de 125 euros, l’adresse ne cherche pas à jouer la carte du palace inaccessible. Elle semble plutôt viser un équilibre devenu rare : proposer un lieu travaillé, photogénique, agréable à vivre, sans faire exploser le budget.

C’est peut-être ce qui rend le projet intéressant. Dans un paysage hôtelier où le design devient souvent synonyme de prix élevés, Le Perroquet rappelle qu’un bel endroit peut aussi rester abordable. Le charme n’a pas forcément besoin de dorures, de conciergerie intimidante ou de promesses extravagantes. Il peut tenir à une atmosphère, une palette de couleurs, une manière d’accueillir, une cohérence visuelle.

Le motel, par nature, est un hébergement direct, simple, sans chichi. Perroquet semble vouloir garder cette simplicité, mais en la polissant. Un peu comme si l’Amérique vintage croisait une sensibilité plus contemporaine, entre nostalgie assumée et envie de confort.

La Floride comme décor naturel

Difficile de trouver meilleur terrain de jeu que la Floride pour un tel concept. L’État américain est un décor à lui seul. Soleil frontal, végétation exubérante, routes bordées de palmiers, stations-service, plages, motels, diners et architecture mid-century : tout semble déjà prêt pour un film.

Dans cet univers, le motel n’est pas un simple hébergement. C’est presque un accessoire culturel. Il appartient à la route, au voyage, aux vacances, aux départs sur un coup de tête. Il porte avec lui quelque chose de profondément américain, mais aussi de très visuel.

C’est sans doute cette matière première que Le Perroquet vient retravailler. L’adresse ne se contente pas de proposer une chambre. Elle remet au goût du jour un imaginaire. Et c’est souvent cela qui fait la différence entre un hôtel banal et un lieu dont on se souvient.

Le retour du motel désirable

Depuis quelques années, le motel connaît une forme de réhabilitation esthétique. On le voit revenir dans les portfolios d’architectes, les comptes Instagram de voyageurs, les guides lifestyle et les reportages consacrés aux nouvelles façons de voyager. Ce qui était hier perçu comme utilitaire devient aujourd’hui un terrain d’expression.

Ce retour n’a rien d’anodin. Dans un monde où beaucoup d’hôtels finissent par se ressembler, le motel offre une narration immédiate. Il a une silhouette, une histoire, une frontalité. On gare sa voiture, on pousse la porte, on entre dans une parenthèse. Le geste est simple, presque cinématographique.

Le Perroquet semble capitaliser sur cette force : rendre le motel à nouveau désirable, sans le dénaturer totalement. Le rendre plus beau, plus confortable, plus actuel, mais conserver ce supplément d’âme qui fait tout son charme.

Une adresse pour voyageurs sensibles au style

Le Perroquet devrait séduire ceux qui aiment les lieux qui racontent quelque chose. Les amateurs de design, les voyageurs en quête d’une adresse différente, les passionnés d’Amérique vintage ou simplement ceux qui veulent dormir dans un endroit avec plus de personnalité qu’une chambre standardisée.

À partir de 125 euros la nuit, l’établissement avance un argument clair : offrir une expérience visuelle et hôtelière soignée, sans réserver le style à une clientèle ultra-premium.

Le Perroquet Motel compte 37 chambres réparties en neuf catégories, toutes à la fois chaleureuses et raffinées.

Chaque pièce de mobilier est conçue sur mesure par Bernard Dubois, dans un mélange de bois laqué, de chrome et de cuir alliant la géométrie de L’Art Déco de Miami à la provocation du postmodernisme des années 1980 et 1990.À la fois chaleureuses et épurées, les chambres constituent un refuge moderne, défini par une sérénité réfléchie et une rigueur esthétique.

Dans la catégorie supérieure, la Junior Suite offre une sensation de fluidité avec un espace de vie pour se détendre, un espace nuit conçu comme un havre de paix, caractérisé par l’ouverture et la simplicité des textures. Le Penthouse est la chambre emblématique du Perroquet : une suite lumineuse au dernier étage où les détails raffinés d’une résidence privée rencontrent la plus haute expression de la philosophie de l’hôtel.

Dans l’esprit, Perroquet a donc tout du bon compromis : le charme populaire du motel, le soleil floridien, une identité travaillée, une collection artistique évolutive (avec une sélection d’œuvres originales) et un prix qui reste lisible. Une adresse qui rappelle que le voyage ne se résume pas à la destination, mais aussi aux lieux que l’on choisit pour faire étape.

Et parfois, une simple nuit dans un motel bien pensé peut suffire à donner au voyage une saveur de cinéma américain.

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Crédit photos : Perroquet Motel©