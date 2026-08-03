Après Nashville, Londres et bientôt Miami, Gibson poursuit son expansion avec un quatrième Gibson Garage, qui ouvrira ses portes en 2027 au cœur du mythique Las Vegas Strip. Plus qu’un simple magasin de guitares, la marque américaine promet une véritable immersion dans l’univers du rock et de son patrimoine.

À l’image de Las Vegas, tout sera pensé dans la démesure. Installé au sein du Miracle Mile Shops, ce nouvel espace de près de 840 m² accueillera les plus belles créations de Gibson, des instruments rares, des modèles de collection et des expériences interactives destinées aussi bien aux musiciens qu’aux simples passionnés de musique.

Une expérience bien plus qu’une boutique

Depuis quelques années, Gibson transforme progressivement ses magasins en véritables lieux de vie. Après le succès rencontré à Nashville puis à Londres, et alors que Miami ouvrira ses portes en septembre 2026, Las Vegas représentera l’aboutissement de ce concept.

Les visiteurs pourront essayer librement les instruments, découvrir le travail du Gibson Custom Shop, assister à des démonstrations, mais également profiter de concerts et d’événements exclusifs organisés sur une grande scène intégrée au magasin.

Le paradis des fans de la Les Paul

L’une des attractions majeures sera sans aucun doute la Les Paul ’59 Experience, une première mondiale. Cette salle entièrement consacrée à la légendaire Gibson Les Paul Standard de 1959 permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire de ce modèle devenu l’une des guitares électriques les plus recherchées de tous les temps. Une collection vintage sera exposée et les visiteurs pourront même concevoir leur propre réplique personnalisée via le Gibson Custom Shop.

Une galerie dédiée à la culture musicale

Le Gibson Garage Las Vegas accueillera également une Gibson Gallery, deuxième galerie artistique de la marque aux États-Unis. Photographies, œuvres d’art, objets historiques, collaborations avec des artistes et archives de la marque viendront raconter plus de 130 ans d’histoire de Gibson, dont les instruments ont accompagné plusieurs générations de musiciens.

Las Vegas, un choix évident

Ville des concerts géants, des résidences d’artistes et des spectacles permanents, Las Vegas apparaît comme un choix logique pour Gibson. Le nouveau Gibson Garage bénéficiera d’un emplacement stratégique sur le Strip, l’une des zones touristiques les plus fréquentées au monde, où des millions de visiteurs passent chaque année.

Un passage obligé

Avec ce quatrième Gibson Garage, la célèbre marque américaine confirme qu’elle ne souhaite plus uniquement vendre des guitares, mais proposer une véritable expérience autour de la musique. Entre patrimoine, culture rock, concerts et instruments d’exception, cette future adresse devrait rapidement devenir un passage obligé pour tous les amateurs de six-cordes qui feront escale à Las Vegas.

L’ouverture est prévue courant 2027, la date officielle devant être annoncée prochainement.

Légende photo : Vue d'artiste du futur Gibson Garage Las Vegas, dont l'ouverture est prévue en 2027 au Miracle Mile Shops, sur le Las Vegas Strip. Crédit : Gibson©.