Acheter une Ford Mustang des années 60, un Dodge Ram flambant neuf ou encore une Chevrolet Corvette directement aux États-Unis fait rêver de nombreux passionnés français. Pourtant, entre la barrière de la langue, les risques d’arnaques, les formalités administratives ou encore l’organisation du transport, l’importation d’un véhicule américain reste souvent perçue comme un parcours semé d’embûches.

C’est précisément sur ce créneau que se positionne Made-in-US.com, une jeune plateforme lancée en juin 2026. Son ambition est simple : permettre aux particuliers d’accéder au marché automobile américain dans des conditions proches de celles des acheteurs locaux, tout en étant accompagnés de A à Z.

Accompagnement et suppression des droits de douane

Une nouvelle proposition qui s’accompagne, depuis le 1er juillet 2026, de la suppression des droits de douane de 10 % appliqués aux véhicules en provenance des États-Unis, par l’Union européenne. Une mesure qui devrait permettre de trouver des voitures américaines à des tarifs plus compétitifs.

Le concept de Made-in-US.com repose sur un accompagnement global. Le client expose son projet, qu’il recherche une voiture de collection, un muscle car, un pick-up, un SUV ou un modèle plus récent. L’équipe de spécialistes prend ensuite le relais pour identifier les meilleures opportunités disponibles sur le marché américain, entrer en contact avec les vendeurs, vérifier les informations essentielles et négocier le prix.

L’une des particularités de la plateforme réside dans son modèle économique. Contrairement aux intermédiaires traditionnels qui appliquent généralement une marge sur le prix de vente du véhicule, Made-in-US.com affirme conserver le prix demandé par le vendeur américain. La rémunération de la société repose sur les économies réalisées lors de la négociation, celles-ci étant ensuite partagées 50/50 entre le client et la plateforme. Une approche qui vise à aligner les intérêts des deux parties et à encourager la recherche du meilleur tarif possible.

Un accompagnement jusqu’à la livraison

L’importation d’une voiture depuis les États-Unis ne se limite évidemment pas à la signature d’un bon de commande. Vérification du titre de propriété, contrôle des documents, sécurisation du paiement, démarches administratives, organisation du transport maritime, formalités douanières… autant d’étapes qui peuvent rapidement devenir complexes pour un particulier.

La plateforme annonce prendre en charge l’ensemble de ce processus afin d’offrir une solution clé en main jusqu’à la livraison du véhicule, que celle-ci ait lieu au port d’arrivée ou directement au domicile du client lorsque cela est possible.

Plus de 10 000 véhicules proposés aux enchères

En parallèle de son service d’accompagnement, Made-in-US.com enrichit son offre avec une plateforme d’enchères regroupant plus de 10 000 véhicules de collection. Les utilisateurs peuvent y consulter les annonces et entrer directement en contact avec les vendeurs afin de négocier leur achat.

Si une transaction aboutit, la société peut ensuite assurer toute la partie logistique, depuis l’enlèvement du véhicule sur le territoire américain jusqu’à son importation en France ou ailleurs en Europe.

Une application mobile en préparation

La société prévoit également le lancement prochain d’une application mobile. Celle-ci doit réunir l’ensemble des services proposés par la plateforme : recherche de véhicules, accès aux enchères, suivi des dossiers d’importation et services liés à la logistique internationale. L’objectif affiché est de proposer un outil unique dédié à l’achat et à l’importation de véhicules américains pour les clients européens.

Un marché qui séduit toujours les passionnés

Le marché américain demeure une référence pour de nombreux amateurs d’automobiles. Son offre très abondante, la diversité des modèles disponibles et des prix parfois plus attractifs qu’en Europe expliquent cet engouement. Encore faut-il pouvoir sécuriser chaque étape de l’achat et maîtriser les procédures d’importation.

Avec cette nouvelle plateforme, Made-in-US.com entend lever ces freins en proposant une solution complète destinée aux particuliers, qu’ils souhaitent acquérir un véhicule de collection, une sportive emblématique ou un modèle plus récent directement sur le marché américain.

Pour découvrir cette nouvelle plateforme, cliquez sur ce lien.