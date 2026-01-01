Le marché automobile français du neuf termine l’année 2025 sur une note de repli maîtrisé, mais structurellement révélatrice de mutations profondes. En décembre, les immatriculations de véhicules particuliers (VP) reculent, dans la continuité d’une année marquée par la baisse des volumes, la recomposition des énergies et la domination persistante des SUV.

Décembre 2025 : un mois en recul pour les VP

En décembre 2025, 172 927 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France, soit une baisse de 5,8 % par rapport à décembre 2024 (à nombre de jours ouvrés comparable).

Ce recul s’inscrit dans une tendance désormais bien installée, après plusieurs années de volatilité du marché.

À l’échelle mensuelle, le VP reste le segment le plus impacté au sein des véhicules légers, confirmant une prudence persistante des ménages, dans un contexte de pouvoir d’achat contraint et de prix moyens toujours élevés.

Bilan annuel 2025 : un marché VP en retrait face à 2024

Sur l’ensemble de l’année 2025, le marché français du VP totalise 1 632 154 immatriculations, contre 1 718 416 en 2024, soit une baisse annuelle de 5,0 %. Malgré ce recul, le marché reste au-dessus des niveaux historiquement bas observés au début de la décennie, mais n’a toujours pas retrouvé son rythme d’avant-crise. La contraction est donc moins conjoncturelle que structurelle.

Ventes par groupes et marques : hiérarchie stable, dynamiques contrastées

Les groupes automobiles en décembre 2025 (VP)

• Groupe Renault : 40 911 VP, 23,7 % de part de marché, mais une baisse de 10,3 %

• Stellantis : 34 420 VP, 19,9 % de part de marché, en hausse de 5,4 %

• Groupe Toyota : 11 299 VP, 6,5 % de part de marché, en recul de 20,7 %

• Autres constructeurs : près de 50 % du marché, illustrant la fragmentation croissante de l’offre

Stellantis tire son épingle du jeu sur le mois, notamment grâce à de solides performances de Citroën et Opel, tandis que Renault souffre davantage en décembre malgré une base annuelle solide.

Classement annuel 2025 (VP)

Sur l’ensemble de l’année :

• Groupe Renault conserve la tête avec 26,4 % de part de marché

• Stellantis suit de près avec 25,8 %

• Le reste du marché (constructeurs asiatiques, premium, nouveaux entrants) représente près de 41 %

Le marché français apparaît plus que jamais déconcentré, avec une érosion progressive du duopole historique.

Répartition par type d’énergie : l’hybride s’impose, l’électrique progresse

Énergies – cumul 2025 (VP)

La structure énergétique du marché VP poursuit sa transformation :

• Hybrides (tous types) : 50,5 % du marché

o Dont hybrides non rechargeables : 43,8 %

o Dont hybrides rechargeables : 6,7 %

• Électrique (dont hydrogène) : 20,0 %

• Essence : 21,2 %, en forte baisse par rapport à 2024

• Diesel : 4,9 %, désormais marginal

• Autres énergies (GPL, E85, GNV) : volumes stables mais anecdotiques

Comparé à 2024, le basculement est net :

• Recul marqué de l’essence et du diesel

• Progression continue de l’électrique

• Hybridation devenue la norme du marché français

Typologie de carrosseries : le SUV ultra-dominant

Carrosseries VP – comparaison 2024 / 2025

En 2025, la structure du marché par carrosserie reste extrêmement déséquilibrée :

• SUV / tout-terrain : 52 % du marché (en hausse)

• Berlines : 42 %, en recul

• Breaks, monospaces, coupés-cabriolets : parts marginales, souvent inférieures à 3 %

Le SUV n’est plus un segment parmi d’autres, mais le cœur du marché VP, toutes énergies confondues. Cette domination structurelle pèse directement sur les stratégies industrielles et sur les moyennes d’émissions de CO₂.

Classement des ventes par marque | France 2025 (VP)

Renault

• 285 531 immatriculations

• 17,5 % de part de marché

• En légère progression (+3,0 %)

• Une performance portée par la Clio, mais aussi par le renouvellement de gamme (Scénic V, Austral, Rafale, Renault 5)

Peugeot

• 221 001 immatriculations

• 13,5 % de part de marché

• En léger recul (–5,0 %)

• Toujours très solide grâce au trio 208 / 2008 / 3008

Dacia

• 139 305 immatriculations

• 8,5 % de part de marché

• Marque la plus efficace en volume par modèle

• Sandero, Duster et Jogger restent des références prix/prestations

Autres marques majeures

• Toyota : 110 071 VP (–13,7 %)

• Citroën : 115 576 VP (+3,6 %)

• Volkswagen : en retrait, mais plusieurs modèles dans le Top 20

À noter : le groupe Renault (Renault + Dacia + Alpine) dépasse légèrement Stellantis en VP sur l’année, avec 26,4 % de pénétration contre 25,8 %.

Classement des ventes par modèle | Top 10 France 2025

Top 10 des voitures neuves les plus vendues

1. Renault Clio V – 100 101 unités (6,1 %)

2. Peugeot 208 II – 73 092 unités (4,5 %)

3. Dacia Sandero 3 – 64 399 unités (3,9 %)

4. Peugeot 2008 II – 54 634 unités (3,3 %)

5. Citroën C3 IV – 41 127 unités (2,5 %)

6. Peugeot 3008 III – 38 603 unités (2,4 %)

7. Renault 5 (nouvelle génération) – 37 997 unités (2,3 %)

8. Renault Captur II – 36 912 unités (2,3 %)

9. Dacia Duster 3 – 36 687 unités (2,2 %)

10. Toyota Yaris – 33 437 unités (2,0 %)

Ce que révèle le classement

1. La domination des citadines et B-SUV

Les citadines polyvalentes (Clio, 208, Sandero, Yaris) et les SUV urbains/compacts (2008, Captur, Duster) concentrent l’essentiel des volumes.

2. Le retour en force du “made in France”

Renault place 4 modèles dans le Top 10, Peugeot 3, Citroën 1. Les marques françaises captent à elles seules près de 60 % des ventes VP.

3. L’électrique progresse, mais reste minoritaire en volume pur

Des modèles comme la Tesla Model Y, la Renault Scénic V ou la Mégane E-Tech sont visibles dans le Top 50, mais le cœur du marché reste dominé par des modèles thermiques ou hybrides.

Lecture stratégique

Ce classement 2025 montre un marché très rationnel, dominé par :

• Le prix maîtrisé

• La polyvalence

• La notoriété des modèles historiques

L’innovation (électrique, design, techno) progresse, mais ne renverse pas encore la hiérarchie. En France, le volume reste une affaire de confiance, de réseau… et de Clio.

En résumé : un marché VP en décroissance, mais en profonde mutation

Décembre 2025 ne marque pas une rupture, mais confirme plusieurs tendances lourdes :

• Recul modéré mais durable des volumes

• Hybridation massive du parc neuf

• Montée en puissance continue de l’électrique

• Domination écrasante des SUV

• Fragmentation accrue des marques

L’année 2025 apparaît ainsi comme une année de consolidation, où le marché français du véhicule particulier s’adapte plus qu’il ne redémarre. La question n’est plus celle du retour aux volumes passés, mais celle de la viabilité économique et industrielle d’un marché plus petit, plus électrifié et plus complexe.

Crédit photo : Renault© - Renault 5 E-Tech électrique modèle 2025.