À l’occasion de la Saint-Valentin, Rihanna enrichit l’univers de sa marque de lingerie Savage X Fenty avec une nouvelle collection baptisée “Love So Savage”, présentée comme une ode moderne à Aphrodite. Une ligne qui célèbre l’amour sous toutes ses formes, entre romantisme assumé et empowerment revendiqué.

Une campagne divine et inclusive

Dans cette campagne inédite, Rihanna apparaît telle une déesse contemporaine, incarnant puissance et sensualité. Elle partage l’affiche avec les acteurs Lovie Simone et Michael Cooper Jr., ainsi qu’avec les mannequins Emma Arletta et Vivian Wilson. Ensemble, ils donnent vie à une vision inclusive et audacieuse de la séduction, fidèle à l’ADN de la marque.

À travers des visuels forts et une esthétique à la fois romantique et résolument moderne, la collection affirme que la lingerie est un terrain d’expression personnelle, ouvert à toutes et à tous.

Des pièces iconiques aux accents romantiques

Pensée spécialement pour la Saint-Valentin, la collection propose une sélection de modèles mêlant l’audace signature de Savage X Fenty à des détails délicats et sensuels. Parmi les lignes phares figurent :

• Sinful Rose Printed Lace

• Roselace

• Nite Shade

• Savage X Satin

• Savage X Boxers

Dentelles florales, satin soyeux, jeux de transparence et coupes flatteuses composent un vestiaire qui navigue entre passion et sophistication. La marque confirme également son engagement envers l’inclusivité avec une large gamme de tailles : soutien-gorge du 30 au 46 (bonnets A à H, jusqu’au 46DDD/42H) et vêtements allant du XS au 4X.

Une marque qui redéfinit les codes

Depuis sa création, Savage X Fenty s’impose comme un acteur disruptif du marché de la lingerie. Accessible, inclusive et célébrant l’individualité, la marque revendique une approche nouvelle de la sensualité.

“Nous voulons que les gens se sentent beaux et bien dans leur peau”, explique Rihanna, fidèle à une philosophie créative qui vise à proposer des pièces dans lesquelles chacun peut se reconnaître et se sentir confiant.

Des essentiels du quotidien aux ensembles plus audacieux, en passant par les sous-vêtements masculins, le homewear, le loungewear et le sportswear premium, Savage X Fenty entend répondre à toutes les envies et à toutes les silhouettes.

Disponibilités et prix

Les collections spéciales Saint-Valentin sont disponibles en ligne sur savagex.com, dans les boutiques Savage X Fenty ainsi que chez des distributeurs sélectionnés à travers le monde. Les prix varient de 25 à 80 euros pour les membres Rewards, et de 14 à 57 euros pour les non-membres, confirmant la volonté de la marque de proposer une offre à la fois premium et accessible. Avec “Love So Savage”, Rihanna poursuit ainsi son ambition : faire de la lingerie un symbole de confiance, de liberté et de célébration de soi, juste à temps pour la fête des amoureux.

Crédit photo : Savage X Fenty©