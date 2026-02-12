Sortie en 1979, “Monday, Tuesday… Laissez-moi danser” marque l’un des grands tournants disco de la carrière de Dalida. Hymne à la liberté, à l’évasion et à la résilience, la chanson devient rapidement un classique incontournable de la fin des années 1970 et l’un des titres les plus emblématiques de son répertoire.

La genèse : Dalida à l’heure du disco

À la fin des années 1970, le monde musical est dominé par la vague disco venue des États-Unis, popularisée par des artistes comme Donna Summer et les Bee Gees. En France, Dalida, déjà star internationale depuis plus de vingt ans, cherche à renouveler son image.

Après avoir traversé des périodes personnelles douloureuses et une carrière marquée par des titres dramatiques (“Avec le temps”, “Je suis malade”), elle choisit d’embrasser pleinement l’énergie festive du disco.

“Laissez-moi danser” est en réalité l’adaptation française du titre italien “Voglio l’anima”, écrit par Cristiano Malgioglio et interprété initialement par Loredana Bertè en 1979. Dalida en propose une version française rythmée, modernisée et parfaitement calibrée pour les pistes de danse européennes.

Cette orientation marque une renaissance artistique : Dalida s’impose comme reine du disco francophone, tout en conservant l’intensité émotionnelle qui caractérise son interprétation.

Le sens de la chanson : danser pour ne pas sombrer

À la première écoute, “Laissez-moi danser” est un titre festif, entraînant, destiné aux discothèques. Pourtant, derrière son rythme effervescent se cache un message plus profond.

Le refrain célèbre la libération :

Laissez-moi danser, laissez-moi danser

Ce soir je veux danser

Laissez-moi danser, laissez-moi danser

Ce soir je veux oublier

La danse devient ici un moyen d’évasion, presque une thérapie. Il ne s’agit pas simplement de faire la fête, mais de se libérer du poids du passé, d’oublier la douleur et les désillusions amoureuses.

Dans l’interprétation de Dalida, la danse est :

• Une affirmation de liberté

• Un refus de la tristesse

• Un cri de survie

• Une renaissance émotionnelle

Connaissant les épreuves personnelles qu’elle a traversées, cette chanson prend une dimension presque autobiographique.

Les paroles : simplicité et efficacité

Les paroles sont volontairement simples, directes, répétitives, caractéristiques du disco, afin de favoriser l’identification et l’énergie collective.

On retrouve plusieurs thèmes clés :

• La rupture ou la désillusion

• La volonté de tourner la page

• Le besoin vital de mouvement

• L’instant présent comme refuge

La répétition du refrain agit comme un mantra. La danse devient un acte de résistance face à la souffrance.

Laissez-moi danser – les paroles

Paroles : Cristiano Minellono / Pierre Delanoë / Salvatore Cutugno

Monday

Tuesday

Day after day, life slips away

Monday, it’s just another morning

Tuesday, I only feel like living

Dancing along with every song

Moi, je vis d’amour et de danse

Je vis comme si j’étais en vacances

Je vis comme si j’étais éternelle

Comme si les nouvelles

Étaient sans problèmes

Moi, je vis d’amour et de rire

Je vis comme si

Y avait rien à dire

J’ai tout le temps d’écrire mes mémoires

D’écrire mon histoire à l’encre bleue

Laissez-moi danser

Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté

Tout l’été

Laissez-moi danser (Monday)

Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu’au bout du rêve

Monday, it’s just another morning

Tuesday, I only feel like living

Dancing along with every song

Moi, je vis d’amour et de risque

Quand ça n’va pas, je tourne le disque

Je vais, je viens, j’ai appris à vivre

Comme si j’étais libre et en équilibre

Moi, je vis d’amour et de rire

Je vis comme si y avait rien à dire

J’ai tout le temps d’écrire mes mémoires

D’écrire mon histoire à l’encre bleue

Laissez-moi danser

Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté

Tout l’été

Laissez-moi danser (Monday)

Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu’au bout du rêve

Monday, it’s just another morning

Tuesday, I only feel like living

Dancing along with every song

Day after day, life will slip away

Laissez-moi danser

Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté

Tout l’été

Laissez-moi danser (Monday)

Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu’au bout du rêve

Monday

Tuesday

Day after day, life slips away

Monday, it’s just another morning

Tuesday, I only feel like living

Day after day, life slips and brings new day

Le succès commercial

“Laissez-moi danser” connaît un immense succès en France et en Europe :

• Gros succès en discothèques

• Classements élevés dans les hit-parades

• Diffusion massive à la radio

• Présence régulière dans les émissions télévisées

Le titre consolide l’image de Dalida comme artiste capable de traverser les époques et de s’adapter aux tendances musicales internationales.

Il devient l’un de ses titres les plus emblématiques, au même titre que :

• Gigi l’amoroso

• Paroles, paroles

• Il venait d’avoir 18 ans

Une chanson intemporelle

Aujourd’hui encore, “Laissez-moi danser” est régulièrement diffusée :

• Dans les soirées rétro

• Dans les compilations disco

• Lors d’hommages à Dalida

• Dans des remix modernes

• En boîte de nuit

Le titre a traversé les décennies grâce à :

• Son rythme immédiatement reconnaissable

• Son refrain fédérateur

• L’interprétation passionnée de Dalida

Il symbolise parfaitement la fin des années 1970, période d’exubérance, de lumières et de libération des corps.

Une dimension presque tragique

Avec le recul, la chanson acquiert une dimension particulière. Sortie quelques années avant la disparition tragique de Dalida en 1987, elle peut être perçue comme une tentative lumineuse de combattre la mélancolie par la fête.

La danse y apparaît comme un refuge fragile mais vital.

Ode à la liberté

“Laissez-moi danser” n’est pas seulement un tube disco : c’est un manifeste de liberté et de résilience. Derrière les paillettes et les rythmes entraînants, Dalida livre un message universel : quand la vie devient trop lourde, il faut continuer à danser.

Plus de quarante ans après sa sortie, la chanson reste un hymne à la joie combative et à la force de l’instant présent, preuve du talent intemporel de Dalida.

Redécouvrez cette chanson dans une vidéo assez bluffante, restaurée et dans laquelle Dalida apparaît plus vivante que jamais, comme si elle était toujours là, à nos côtés.