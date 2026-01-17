En février 2024, un sondage IFOP repris dans l’émission de M6 Les 20 chansons préférées des Français place “Trois nuits par semaine” d’Indochine à la 2ᵉ place d’un classement très grand public, juste derrière “Je te donne” de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Ce résultat dit quelque chose d’assez rare : un morceau né dans l’esthétique New Wave des années 80, chargé d’ambiguïté et de sensualité, a franchi le cap des générations. Il n’est plus seulement un souvenir, il est devenu un “bien commun” de la pop française.

Indochine, machine à époque

Indochine, c’est d’abord une signature : une pop synthétique, romantique, théâtrale, avec cette façon de faire danser des mots qui, souvent, grattent sous le vernis. En 1985, le groupe publie son troisième album, sobrement intitulé 3, et change de dimension : thèmes plus charnels, écriture plus trouble, efficacité mélodique redoutable.

Dans ce disque, “3e sexe” devient l’étendard, “Canary Bay” intrigue, “Tes yeux noirs” marque, et “Trois nuits par semaine” s’installe comme un cœur battant, plus intime, plus physique, mais jamais frontal.

La genèse : un rendez-vous littéraire, pas un “coup” marketing

Le titre a une origine connue et assumée par Nicola Sirkis : la chanson est inspirée de L’Amant de Marguerite Duras, et l’idée des “trois nuits” vient directement de cette atmosphère de rendez-vous sensuel, ritualisé, presque fatal.

Ce qui est intéressant, c’est le déplacement : Duras écrit la mémoire, Indochine écrit le présent du corps. Même pulsation, autre décor. La littérature devient une matière pop, sans perdre son trouble. Et pourtant, ironie de l’histoire : le morceau n’a pas eu, à sa sortie, la trajectoire “classique” d’un single. Il apparaît notamment en face B de “3e sexe”, ce qui a longtemps ressemblé à un paradoxe tant “Trois nuits par semaine” a fini par vivre sa propre vie.

Ce que la chanson raconte, et ce qu’elle évite soigneusement

Musicalement, tout est conçu pour la tension : une ligne qui avance, une mélodie qui accroche, et ce refrain qui revient comme une obsession. Textuellement, la force vient de l’équilibre entre l’évidence et l’échappée.

“Trois nuits par semaine”, ce n’est pas une chanson “sur” l’amour, c’est une chanson dans l’amour : le moment où le désir devient agenda, où le manque se transforme en rituel, où l’attente s’organise. Le narrateur ne fait pas un discours, il constate, il replonge, il répète, comme si la répétition était la preuve même de la dépendance.

Et puis il y a ce détail qui a compté pour beaucoup de fans : le prénom “Rebecca”, dont Nicola Sirkis a expliqué qu’il ne venait pas de Duras mais d’un souvenir d’enfance, une réminiscence musicale, venue “comme ça”. Ce prénom agit comme une ancre : il donne un visage à ce qui pourrait rester un fantasme. Il humanise la fièvre.

Les paroles “Trois nuits par semaine”

Paroles : Nicolas Dominique Leteurtre / Nicola Sirkis

C’est dans la nuit de Rebecca

Que la légende partira

Et aujourd’hui pour une troisième fois

Elle décidait de sa première fois

C’est avec lui qu’elle le voulait

Qu’elle désirait à ce qu’il l’aimait

Et puis avec cet homme qui rit

Celui pour qui elle a choisi

Et dans la chambre au pied du fleuve

La ville endormie les laisse tout seuls

Et sous la chaleur et sans un bruit

Ils rattraperont toute la nuit, la nuit

La nuit

Mais trois nuits par semaine

C’est sa peau contre ma peau et je suis avec elle

Mais trois nuits par semaine mon dieu, qu’elle est belle

Mais trois nuits par semaine

C’est sa peau contre ma peau et je suis avec elle

Mais trois nuits par semaine mon dieu, qu’elle est belle

À bout de souffle comme une sirène

Elle voit son corps qui se réveille

Elle arrachait tous ses vêtements

Par quelques gestes élégants

Il posa ses mains sûres, elle a rougi

Il a tout voulu et on l’a puni

Elle caressa en douceur

Comme pour oublier sa douleur

Et il l’a prise dans ses bras

Car elle avait un peu froid

À cet instant et à chaque fois

Elle voudra le revoir au moins trois nuits, trois nuits

Trois nuits

Mais trois nuits par semaine

C’est sa peau contre ma peau et je suis avec elle

Et trois nuits par semaine, mais mon dieu qu’elle est belle

Mais trois nuits par semaine

C’est son corps contre mon corps, c’est nos corps qui s’enchaînent

Mais trois nuits par semaine, mais mon dieu qu’elle est belle

À cet instant et à chaque fois

Elle voudra le revoir au moins trois nuits

À cet instant et à chaque fois

Ils se donnèrent rendez-vous trois nuits, trois nuits

Mais trois nuits par semaine

C’est sa peau contre ma peau et je suis avec elle

Et trois nuits par semaine, mais mon dieu qu’elle est belle

Mais trois nuits par semaine

C’est son corps contre mon corps, c’est nos corps qui s’enchaînent

Mais trois nuits par semaine, mais mon dieu qu’elle est belle

Le succès : une chanson passée de la chambre au stade

Si le public la classe aussi haut en 2024, ce n’est pas seulement la nostalgie. C’est que le morceau a gardé une qualité rare : il est à la fois chantable en bande et profondément personnel. Il fonctionne comme un slow nerveux : on peut le hurler, on peut s’y cacher.

Le classement IFOP dit aussi quelque chose du “patrimoine” tel que les Français le vivent : pas seulement les standards de la variété traditionnelle, mais aussi des titres plus électriques, plus nocturnes, qui ont accompagné l’adolescence, les premières transgressions, les premiers vertiges.

L’accueil, hier et aujourd’hui : la sensualité qui traverse mieux que la provocation

Indochine a souvent été associé aux chansons qui bousculent, qui déplacent les lignes, qui forcent la discussion. “Trois nuits par semaine”, elle, avance autrement : elle ne provoque pas, elle enveloppe. Elle n’explique rien, elle fait sentir. C’est probablement pour ça qu’elle a si bien vieilli : le morceau n’est pas prisonnier d’un débat daté, il est suspendu dans une émotion très simple et très universelle : l’attirance, la peau, l’attente, le rendez-vous.

Au fond, c’est peut-être ça, le secret de sa longévité : une chanson qui parle du corps sans vulgarité, du romantisme sans mièvrerie, de la répétition sans ennui. Trois nuits, c’est peu. Trois nuits, c’est tout.

Crédit photo : Noesis-Kane© - Indochine en concert le 24 10 2009 sur la tournée “Meteor Tour”.