En 2026, le Hellfest soufflera ses vingt bougies. Vingt ans, c’est l’âge où l’on n’a plus rien d’un pari, mais où l’on n’a pas forcément renoncé à l’insolence. Et s’il y a bien une histoire française qui raconte à la fois la débrouille, l’obstination, la passion et les paradoxes d’un succès devenu gigantesque, c’est celle de ce rendez-vous de Clisson, au cœur du vignoble nantais, devenu pour beaucoup un pèlerinage annuel.

La genèse : des concerts bricolés à l’idée d’un “petit festival”

Avant d’être un mastodonte, le Hellfest est d’abord une scène locale et une bande de motivés. Au tournant des années 2000, une association naît à Clisson sous le nom de CLS CREW, avec l’idée simple d’organiser des concerts hardcore/punk dans la région nantaise. Cette dynamique mène à un premier festival en 2002 : le Furyfest, qui grossit vite… puis se fracasse sur des réalités financières et logistiques. L’édition 2005, malgré une belle affiche et des dizaines de milliers d’entrées, se termine dans le chaos : promoteurs disparus, recettes envolées, fin de l’aventure sous ce nom-là.

C’est précisément dans ces ruines qu’une nouvelle idée se forme. Deux anciens de l’équipe, Ben Barbaud et Yoann Le Nevé, relancent un projet. Ils le vendent d’abord aux élus comme un festival dans l’esprit des Vieilles Charrues, sans trop insister sur l’étiquette “hard” pour éviter de crisper et choisissent un format plein air, plus ambitieux, plus “open air” à l’européenne. Une sorte de “Reading Festival” ou “Monsters Of Rock” à la française.

2006 : naissance du Hellfest, 22 000 personnes… et un déficit

La première édition a lieu en juin 2006. Le festival s’appelle Hellfest, et il frappe déjà fort : 72 groupes, dont Motörhead, Apocalyptica ou Dead Kennedys. Résultat public : 22 000 personnes sur trois jours. Résultat comptable : – 200 000 €. Un trou qui aurait pu tuer le festival dans l’œuf… mais qui ne l’empêche pas de revenir l’année suivante.

Ce démarrage dit beaucoup du “concept” Hellfest : une programmation dense, une spécialisation assumée (musiques extrêmes au sens large), et une promesse de “tout pour le public”, quitte à souffrir au début. L’ADN est posé : une communauté, des styles cloisonnés mais voisins, et une organisation qui apprend vite.

La montée en puissance : chiffres, paliers… et bascule dans une autre dimension

Le Hellfest, c’est aussi une histoire de croissance quasi continue avec des paliers symboliques.

• 2007 : 40 000 entrées (malgré la nécessité de “faire des économies” après 2006)

• 2008 : 45 000

• 2009 : 60 000 (Marilyn Manson en tête d’affiche)

• 2010 : 70 000 (Kiss, Deftones, Alice Cooper…)

• 2011 : 75 000

Puis vient le vrai saut d’échelle :

• 2012 : 115 000

• 2013 : 102 000 (année de transition dans les chiffres, mais l’installation se consolide)

• 2014 : autour de 150 000 sur trois jours, et un festival qui devient régulièrement complet

• 2015 : 152 000 entrées payantes

Ensuite, le Hellfest joue au métronome des énormes festivals européens :

• 2016 : 140 000

• 2017 : 159 000

• 2018 : 152 000 (capacité évoquée à 180 000 sur 3 jours)

La période Covid stoppe net l’élan (annulations 2020 et 2021). Puis le Hellfest revient avec une édition hors normes :

• 2022 : “l’édition du siècle” sur deux week-ends, plus de 420 000 entrées payantes sur 7 jours

• 2023 : 240 000 sur 4 jours

• 2024 : 240 000 sur 4 jours, budget annoncé à 40 M€

En vingt ans, on est passé d’un festival qui se demande s’il survivra à son premier déficit à un événement dont la billetterie se volatilise parfois avant même l’annonce des groupes.

Les groupes : du culte underground aux géants du rock mondial

Le Hellfest est né sur des “musiques extrêmes”, mais il a progressivement assumé un grand écart : garder des scènes dédiées aux chapelles les plus pointues, tout en attirant des têtes d’affiche capables de déplacer des foules. La liste est vertigineuse : Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Guns N’Roses, Metallica, Black Sabbath, Motörhead, Slayer, Kiss, Deep Purple, Korn, Slipknot, Linkin Park, Gojira, etc.

Et plus récemment, l’événement assume aussi un élargissement “rock grand public” (sans renier la base metal) : en 2024, on retrouve par exemple Foo Fighters, The Prodigy ou Royal Blood dans un Hellfest toujours complet.

C’est l’une des clés du succès : un public de passionnés, mais une capacité à renouveler les affiches et à élargir, parfois au prix de débats internes (“est-ce encore notre festival ?”).

De festival à “metal theme park” : décors permanents, place du village… et attractions

Ce qui frappe aujourd’hui, ce n’est plus seulement la musique : c’est l’expérience. Au fil des ans, le site s’est densifié en infrastructures, en scénographies, en “places” et en repères : des espaces d’accueil, des bars, des installations monumentales, de la pyro, une mise en scène permanente.

Le Hellfest revendique désormais des espaces et une organisation quasiment digne d’un grand parc d’attractions : six grandes scènes thématisées (Mainstages, Warzone, Valley, Altar, Temple…) et une zone d’animation (Metal Corner, Hellstage, etc.), sans oublier le “Hellfest Kids”.

Wikipédia souligne également que des éléments de décoration sont installés de façon permanente et que le site a été rebaptisé en 2025 “Hellfest festival park”, visitable en partie hors période de montage.

Dit autrement : on n’y vient plus uniquement pour “voir des concerts”. On y vient pour habiter le décor, consommer l’ambiance, collectionner les moments, et repartir avec l’impression d’avoir fait un voyage dans un univers complet, un enfer très organisé, très scénarisé, presque familial dans ses rituels. À l’instar d’un Disneyland façon métal.

Les prix : de la montée logique… au sentiment du “trop cher”

Le Hellfest n’a jamais caché son ambition : faire “grand”, faire “pro”, faire “dense”. Mais cette montée en gamme a un coût et elle se voit sur les tarifs. Quelques repères parlants :

• En 2009, on trouve des ordres de grandeur cités dans des analyses du secteur : 59 € la journée et 119 € le pass 3 jours.

• Vers 2014–2015, le pass 3 jours se situe autour de 190 €, avec des discussions récurrentes sur les hausses et les offres “early”.

• En 2019, Ben Barbaud assume frontalement : le Hellfest serait “le festival le plus cher de France”, avec un pass 3 jours à 209 €, et un modèle quasi totalement autofinancé.

• En 2024, le pass 4 jours est à 329 € (hors frais), et l’édition se joue à guichets fermés très vite.

• Pour 2026, les plateformes officielles de billetterie/revente affichent déjà des montants à partir d’environ 359 € (selon conditions et frais).

On peut expliquer une part de cette inflation : explosion des coûts techniques, cachets des artistes tirés vers le haut, contraintes d’assurance, etc. C’est un mouvement général sur les festivals.

Mais au Hellfest, l’effet est amplifié par la promesse d’un “parc” : plus de scènes, plus de déco, plus de confort, plus de services, plus de sécurité… et donc plus de budget. Reste une réalité : pour une partie du public, la facture finit par ressembler à un filtre social. Le Hellfest reste un rêve, mais un rêve cher, surtout si l’on ajoute transport, camping/solutions dodo, restauration, merchandising.

Le succès… et le business : quand l’enfer devient une marque

C’est ici que le Hellfest devient fascinant (et parfois irritant) : il est à la fois un événement musical et un écosystème économique. Le modèle revendiqué, quasiment sans subventions, pousse mécaniquement à maximiser les revenus propres : billetterie, bars, restauration, stands, partenariats, merchandising. En 2015, l’organisation rachète même un bar-restaurant (anciennement le Looksor) sur la zone Hell City, signe que le festival pense aussi “lieu” et “activité” au long cours.

À l’échelle récente, on parle d’un budget gigantesque (40 M€ en 2024). Dans ces conditions, le Hellfest n’est plus seulement un festival : c’est une entreprise culturelle lourde, avec ses permanents, sa logistique, ses choix de programmation, ses arbitrages, et forcément ses critiques.

Car qui dit “gros” dit aussi :

• Une pression pour remplir vite et fort,

• Une dépendance aux têtes d’affiche,

• Un risque de normalisation,

• Et cette question qui revient tous les ans au moment des ventes : est-ce que l’esprit d’origine survit à la machine ?

2026 : l’anniversaire des 20 ans, ou l’art de tenir l’équilibre

Vingt ans après 2006, le Hellfest est devenu un symbole : celui d’un festival français capable de rivaliser avec les grands open airs européens, d’imposer une esthétique, une expérience, un niveau de production, et un sentiment d’appartenance rare. Mais c’est aussi devenu un thermomètre : du prix des concerts, de la marchandisation de la culture, de la concentration des événements “premium”, et de la façon dont une passion collective peut se transformer en destination à haut budget.

Pour ses 20 ans, le Hellfest n’a pas seulement une fête à célébrer : il a un équilibre à protéger. Continuer à être un temple pour les metalheads… sans se transformer en simple machine à cash. Garder la démesure… sans perdre le cœur. Et prouver qu’on peut être un “parc d’attractions géant du métal” tout en restant, d’abord, un festival où la musique, la vraie, la bruyante, la dangereusement vivante, reste la raison du voyage.

