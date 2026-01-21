Le 21 janvier 1976, deux silhouettes blanches au nez basculant s’élancent presque simultanément : British Airways ouvre une liaison Londres–Bahreïn, Air France inaugure Paris–Rio (avec escale à Dakar). Ce n’est pas seulement l’entrée en service d’un nouvel avion : c’est l’irruption, dans le transport commercial, d’une idée longtemps jugée impossible : voler deux fois plus vite que le son avec des passagers à bord.

Idée de départ : restige, technologie… et une course mondiale

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, l’aviation civile vit une accélération spectaculaire. Après l’ère des premiers jets, plusieurs pays rêvent d’un transport supersonique qui réduirait l’Atlantique à quelques heures. Pour la France et le Royaume-Uni, l’enjeu est double : conserver une souveraineté industrielle aéronautique face aux géants américains, et démontrer une capacité technologique hors norme.

Le projet se structure politiquement avec l’accord franco-britannique du 29 novembre 1962, qui scelle une coopération “à parts égales” sur le développement et la production. Sud Aviation (puis Aérospatiale) et la British Aircraft Corporation s’allient, tandis que Rolls-Royce et SNECMA codéveloppent la propulsion.

Développer l’improbable : voler à Mach 2 sans fondre ni assourdir le monde

Faire du supersonique un produit “de ligne” impose une série de contraintes qui, mises bout à bout, ressemblent à un casse-tête :

• La chaleur : à Mach 2, le frottement de l’air échauffe la structure. Les matériaux, l’assemblage, les tolérances, tout doit accepter dilatations et contraintes thermiques.

• L’aérodynamique : le choix de l’aile delta (ogivale) privilégie l’efficacité à grande vitesse… mais pénalise les basses vitesses (décollage/atterrissage), d’où des vitesses d’approche élevées et des besoins de piste conséquents.

• Le moteur : pour arracher l’avion au sol et franchir le mur du son, Concorde utilise la postcombustion (“reheat”), formidable pour la poussée, redoutable pour la consommation.

• Le bruit et l’onde de choc : le “bang” supersonique limite fortement le vol à Mach 2 au-dessus des terres dans de nombreux pays, ce qui façonne la géographie commerciale du Concorde (beaucoup de mer, et surtout l’Atlantique).

Pour tester tout cela, les prototypes volent en 1969 : côté français à Toulouse (2 mars 1969), côté britannique à Filton (9 avril 1969).

Le lancement : un avion de ligne… mais pas un avion “comme les autres”

Quand il entre en service en 1976, Concorde n’est pas un simple nouveau modèle : c’est une nouvelle catégorie. Il vole à environ Mach 2 (2 172 km/h), très haut, jusqu’à 60 000 pieds (18,3 km), avec une autonomie d’environ 3 900 milles nautiques (7 200 km), et une cabine typique autour d’une centaine de passagers selon les aménagements.

Il change aussi l’expérience de voyage : traverser l’Atlantique ne se compte plus en “journée” mais en “demi-journée”. La notion même de distance psychologique se contracte : réunions “aller-retour” plus faciles, correspondances réinventées, prestige immédiat pour les compagnies qui l’opèrent.

Ce que Concorde a révolutionné (au-delà de la vitesse)

On réduit souvent Concorde à sa performance brute. Mais son héritage est plus large :

• Industrialisation du supersonique : fiabilité, procédures, maintenance, exploitation commerciale régulière à Mach 2, un niveau jamais atteint avant lui.

• Culture de l’ingénierie système : l’avion est une somme d’arbitrages (poids, température, bruit, consommation, structure), qui a influencé des générations d’ingénieurs.

• Image et soft power : Concorde a été une vitrine volante du génie industriel européen.

Le rival soviétique : Tu-144, la démonstration… sans la maturité

Dans la même course, l’URSS développe le Tupolev Tu-144. Il vole vite, mais sa carrière commerciale est brève et tourmentée. Il commence par du courrier/fret fin 1975, puis transporte des passagers à partir de 1977 ; l’exploitation passagers s’arrête en 1978 après une série de difficultés et d’accidents, pour un total très limité de vols réguliers.

Le surnom “Concordski” a traversé les décennies, nourri par une ressemblance de silhouette et l’idée d’une inspiration très appuyée. Mais l’histoire retient surtout ceci : Concorde a tenu la durée, le Tu-144 non.

La carrière : un mythe… et une équation économique fragile

Entre 1976 et 2003, Concorde vit une existence paradoxale : icône absolue, mais flotte minuscule et coûteuse. Ses routes “naturelles” sont celles qui permettent le supersonique au-dessus de l’eau, et où le gain de temps a une valeur énorme. Son modèle économique repose sur des tarifs élevés et une clientèle prête à payer pour ce temps gagné et pour le symbole.

Pour Air France et British Airways, l’exploitation devient aussi un objet de réputation : ponctualité, service, attention au détail… Concorde est un produit d’exception, avec une logistique d’exception.

25 juillet 2000, Roissy : l’accident qui a brisé l’élan

Le drame survient le 25 juillet 2000. Un Concorde d’Air France (vol 4590) s’écrase peu après le décollage de la piste 26R de Paris-Charles de Gaulle, à Gonesse. L’enquête technique a établi une chaîne causale précise, loin des rumeurs et approximations :

1. Pendant la course au décollage, l’avion roule sur une lame métallique tombée d’un DC-10 ayant décollé quelques minutes plus tôt.

2. Le débris sectionne un pneu : l’éclatement projette des morceaux à grande vitesse.

3. L’impact endommage la zone inférieure de l’aile et entraîne une rupture d’un réservoir de carburant ; une fuite s’enflamme, provoquant un incendie majeur.

4. La perte de performances (poussée, systèmes affectés, aérodynamique dégradée) empêche l’avion de stabiliser son vol : il s’écrase, faisant 113 victimes au total.

Ce point est essentiel : l’accident n’est pas dû à “un défaut mystérieux du Concorde” ni à une prétendue “fatalité du supersonique”, mais à une combinaison de débris sur piste, d’éclatement, de vulnérabilité du système carburant face à certains impacts, puis de feu et de perte de performances. Une chaîne que les rapports officiels décrivent en détail.

Après l’accident, Concorde revolera, avec des modifications et procédures renforcées. Mais l’équation n’est plus la même : coûts, assurance, maintenance, image, et un marché aérien bouleversé au début des années 2000. Les retraits s’enchaînent : dernier vol commercial Air France en mai 2003, puis fin d’exploitation par British Airways à l’automne 2003.

Et maintenant : un “nouveau Concorde” est-il prévu ?

Un successeur direct, identique dans l’esprit (Mach 2, ligne régulière grand public, exploitation mondiale) n’est pas “prêt à entrer en service” aujourd’hui. En revanche, il existe une vraie reprise d’activité autour du supersonique, avec deux axes :

• Le retour commercial, mais plus pragmatique : Boom Supersonic a fait franchir le mur du son à son démonstrateur XB-1 en janvier 2025, étape symbolique vers son projet d’avion de ligne Overture (encore en développement). Sa vitesse possible : Mach 2,2.

• Le “supersonique discret” pour lever le verrou du bang : la NASA a fait voler pour la première fois l’X-59 le 28 octobre 2025, un avion de recherche conçu pour produire un “thump” (cognement) nettement plus acceptable qu’un bang classique, afin d’éclairer de futures réglementations sur le supersonique au-dessus des terres.

Oui, le supersonique revient dans les labos, les prototypes et les plans industriels, mais le défi n’est plus seulement d’aller vite. Il faut aller vite sans bruit prohibitif, avec une efficacité énergétique et des contraintes environnementales compatibles avec l’aviation moderne, et un modèle économique réaliste.

Ce qu’on célèbre, 50 ans plus tard

Concorde n’a pas seulement réduit des temps de vol : il a prouvé qu’une alliance politique et industrielle pouvait transformer une ambition presque déraisonnable en réalité quotidienne, pendant près de trois décennies. Son histoire est à la fois celle d’un triomphe technologique, d’une aventure humaine, et d’une leçon : l’innovation n’est durable que si elle rencontre son époque… et ses contraintes.

Crédit photo : Spaceaero2© - le Concorde qui atterrit à l'aéroport international du Kansai, au Japon, le 5 09 1994.