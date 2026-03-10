Les passionnés d’automobile ancienne disposent désormais d’un nouvel espace dédié à leur passion. Lancée le 20 janvier 2026, la plateforme Memocar.fr propose une offre de vidéo à la demande par abonnement entièrement consacrée à l’histoire et à la culture automobile. Inspirée du modèle des grandes plateformes de streaming, elle ambitionne de devenir un lieu de référence pour celles et ceux qui souhaitent explorer l’univers des véhicules d’époque à travers des documentaires, des archives et des rencontres.

Une plateforme pour tous les amoureux de l’automobile

Memocar.fr s’adresse à un public large : collectionneurs, membres de clubs, visiteurs de salons, propriétaires de véhicules anciens ou de youngtimers, mais aussi simples curieux désireux de mieux comprendre l’histoire de l’automobile. L’objectif est clair : raconter les voitures, mais aussi les femmes et les hommes qui ont façonné leur évolution technique, sportive et sociale.

La plateforme explore ainsi toutes les facettes de la culture automobile. Des voitures populaires aux modèles mythiques, en passant par les sportives de légende, les véhicules de collection rares ou encore les motos et les camions, chaque thématique donne accès à des documentaires qui plongent le spectateur dans l’histoire de ces machines et de leurs créateurs.

Des documentaires et des programmes variés

Dès son lancement, Memocar.fr met à disposition près de 100 heures de programmes. Le catalogue est appelé à s’enrichir régulièrement avec l’ajout d’un à deux nouveaux films chaque semaine.

L’offre ne se limite pas aux documentaires classiques. La plateforme prévoit également des magazines consacrés aux rencontres de collectionneurs, aux essais de véhicules anciens ou encore à l’actualité des événements automobiles. Des programmes courts et des archives inédites viennent compléter l’ensemble, afin d’offrir un regard aussi complet que possible sur le patrimoine automobile.

Les contenus sont organisés autour de différentes thématiques telles que “Fondateurs et Marques”, “French Touch”, “Chronos et destins” ou encore “Mythes et légendes”, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement selon leurs centres d’intérêt.

Une équipe issue du monde de la télévision

Le projet repose sur l’expérience de deux professionnels du secteur audiovisuel. Philippe Bernard, fondateur de Viva Productions, a produit plus de mille heures de programmes, dont de nombreux documentaires diffusés sur des chaînes françaises et internationales. À ses côtés, Olivier Stroh, ancien responsable des chaînes Découverte du groupe Canal+ France puis directeur des chaînes et contenus de Canal+ International en Asie, apporte son expertise dans le développement éditorial et la diffusion de contenus.

La plateforme s’appuie également sur un partenariat technologique avec OKAST, spécialiste des solutions de diffusion SVOD, afin de proposer une expérience fluide et adaptée aux usages actuels du streaming.

Des tarifs abordables

L’accès au catalogue de la plateforme Memocar.fr est possible par abonnement ou achat ponctuel. Deux types d’abonnement sont possibles :

• Abonnement mensuel : 5,90 euros par mois.

• Abonnement annuel : 64 euros l’année.

Vous pouvez également opter pour un pack “3 documentaires” valable sur une durée de 7 jours, au prix de 10,90 euros, ou choisir un sujet à l’unité au tarif de 3,90 euros (formule valable 2 jours).

Enfin, Memocar.fr propose également un accès au magazine Retromag à 2,90 euros le magazine, valable 2 jours.

Des tarifs somme toute abordables eu égard à la qualité des vidéos proposées.

Mettre en valeur le patrimoine automobile

Au-delà du simple divertissement, Memocar.fr entend valoriser le patrimoine automobile et la culture qui l’entoure. Pour ses fondateurs, l’automobile ne se résume pas à une mécanique : elle incarne aussi des histoires humaines, des innovations techniques et un imaginaire collectif fait de rêve, d’émotion et d’aventure.

En réunissant documentaires, archives et témoignages, la plateforme souhaite ainsi contribuer à transmettre cette mémoire à une communauté de passionnés toujours plus large. Pour découvrir la plateforme Memocar.fr, cliquez sur ce lien.