Après des années de rumeurs, d’annonces et d’attentes de la part des fans du monde entier, le film Michael s’apprête à faire sa grande entrée dans les salles de cinéma le 22 avril 2026 (sortie en France), une date marquante pour tous les amateurs de musique et de cinéma. Produit par Graham King (Bohemian Rhapsody) et réalisé par Antoine Fuqua, ce biopic ambitieux promet de faire revivre à l’écran l’histoire extraordinaire de Michael Jackson, de ses débuts fulgurants au sein des Jackson 5 jusqu’à son ascension en tant qu’icône planétaire.

Synopsis : Une vie hors du commun

Michael est un portrait cinématographique de l’un des artistes les plus influents du XXᵉ siècle. Le film retrace sa vie au-delà de la musique, depuis ses premiers pas remarqués avec The Jackson 5, jusqu’à devenir un artiste visionnaire dont l’ambition créative n’a cessé de grandir.

Le long-métrage mettra en lumière :

• La découverte d’un talent prodigieux très jeune ;

• L’évolution spectaculaire vers une carrière solo légendaire ;

• Ses performances scéniques mythiques ;

• Son influence durable sur la culture mondiale.

Selon le synopsis officiel, le public aura “une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant”.

Le casting : des visages forts pour des personnages puissants

Le film réunit un ensemble impressionnant d’acteurs, avec à sa tête une figure qui fait déjà beaucoup parler.

Jaafar Jackson est Michael Jackson

Au cœur du projet se trouve Jaafar Jackson, choisi pour incarner son propre oncle, Michael Jackson. C’est son premier rôle au cinéma, mais l’importance symbolique est énorme : Jaafar est le fils de Jermaine Jackson, membre des Jackson 5, et donc issu de la même famille que l’artiste qu’il interprète.

La ressemblance physique et énergétique entre Jaafar et Michael a été saluée par le réalisateur Antoine Fuqua, qui a évoqué une “connexion spirituelle” entre l’acteur et le rôle.

Autour de lui : les autres rôles clés

Le casting comprend également :

• Juliano Krue Valdi dans le rôle de jeune Michael Jackson, pour les premières années de sa carrière mythique ;

• Colman Domingo dans le rôle de Joe Jackson, le patriarche de la famille ;

• Nia Long en Katherine Jackson, mère protectrice et pilier familial ;

• Miles Teller interprète John Branca, l’avocat et manager qui joua un rôle crucial dans la carrière solo de Michael ;

• Laura Harrier dans le rôle de Suzanne de Passe, figure importante de Motown ;

• Une pléiade d’acteurs incarne les autres membres de la famille et figures célèbres autour de Michael, dont Diana Ross, Berry Gordy ou encore Quincy Jones.

Le réalisateur et l’équipe derrière le projet

À la réalisation, Antoine Fuqua est un nom respecté, connu pour des films comme Training Day, La Chute de la Maison Blanche et The Equalizer. Il apporte ici son sens du drame et du récit biographique au service d’un portrait détaillé de Michael Jackson. Le scénario est signé John Logan, écrivain reconnu pour ses travaux sur Gladiator ou The Aviator, tandis que la production bénéficie de l’appui de Lionsgate et de GK Films.

Il est impossible de parler de ce film sans évoquer la vie réelle de Michael Jackson lui-même : chanteur, danseur, compositeur et entertainer sans égal, il a transcendé les genres musicaux et redéfini ce qu’un artiste pouvait accomplir.

Né en 1958 à Gary (Indiana, États-Unis), il a commencé sa carrière très jeune avec ses frères dans le groupe The Jackson 5, avant de devenir une sensation mondiale avec des albums culte comme Thriller, Bad ou Off the Wall. Sa capacité à innover dans la musique, la danse et les vidéos lui a valu le surnom de King of Pop.

Ses performances scéniques, notamment son célèbre moonwalk ou ses clips révolutionnaires, sont devenues des références culturelles mondiales. Et malgré sa disparition tragique en 2009, à seulement 50 ans, son influence reste intacte dans la musique, le spectacle et la pop culture mondiale.

Une approche complète de sa vie

Le film Michael semble vouloir raconter non seulement ses succès artistiques, mais aussi les défis personnels et les controverses qui ont jalonné sa vie. Un portrait humain, imparfait mais fascinant. Cette approche promet un récit qui ne se contente pas de glorifier, mais cherche à comprendre l’homme derrière la légende.

Sortie et attentes

Initialement prévu à d’autres dates, le film est finalement programmé pour une sortie mondiale le 22 avril 2026 en France. Attendues comme l’un des événements cinématographiques de l’année, les premières images et bandes-annonces ont déjà généré un immense engouement, avec des millions de vues en ligne avant même la sortie officielle.

Michael est bien plus qu’un simple biopic : c’est l’ambition de capturer l’essence d’un artiste hors du commun, un voyage à travers les triomphes, les défis et les moments intimes de Michael Jackson. Entre casting puissant, production prestigieuse et narration immersive, ce film s’annonce comme un moment cinématographique fort de 2026, autant pour les fans du Roi de la Pop que pour les amateurs de grande narration biographique.