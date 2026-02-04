À l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la saga Scream, célébré par la sortie très attendue de Scream 7 le 25 février, l’une des figures les plus reconnaissables du cinéma d’horreur s’offre un hommage pour le moins inédit. Pour la première fois, Ghostface est immortalisé dans un portrait signé Studio Harcourt, temple historique du portrait de célébrités.

Un clin d’œil aussi insolite qu’évident : photographié comme une star, Ghostface rejoint symboliquement le panthéon des grandes silhouettes de l’imaginaire collectif. Depuis 1996, le masque n’a cessé de dépasser son statut de simple antagoniste pour devenir une véritable icône pop mondiale, reconnaissable en une fraction de seconde.

Un monstre pas comme les autres

Contrairement aux figures “indestructibles” du slasher traditionnel, Ghostface n’est jamais tout à fait le même. Il peut être n’importe qui. Plus qu’un personnage, il incarne un rôle, un jeu de règles, une mécanique de suspense fondée sur une question obsédante : qui se cache derrière le masque ? C’est précisément cette interchangeabilité qui fait la force et la modernité de la saga.

Ghostface trébuche, saigne, panique. Il n’est pas une légende lointaine, mais une menace ancrée dans le réel. Film après film, cette proximité dérangeante entretient une tension unique, rendant Scream aussi ludique que terrifiant. Devenu un symbole culturel à part entière ; références, costumes, détournements, le masque figure aujourd’hui parmi les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

GHOSTFACE PHOTOGRAPHIÉ PAR LE STUDIO HARCOURT©

Quand l’horreur rencontre le mythe

En choisissant de le photographier comme une célébrité, Studio Harcourt consacre Ghostface comme un objet pop universel, traversant les générations bien au-delà des écrans. Le noir et blanc iconique, la lumière sculptée, la solennité du cadre : tout concourt à transformer l’icône horrifique en mythe contemporain.

Ce portrait sera exposé à Paris, au cinéma Pathé La Villette, juste avant la sortie de Scream 7, offrant aux fans une rencontre aussi inattendue que symbolique entre patrimoine photographique et culture populaire.

Le cauchemar recommence

Dans Scream 7, l’horreur resurgit lorsque qu’un nouveau Ghostface frappe la ville paisible où Sidney Prescott a tenté de reconstruire sa vie. Interprétée de nouveau par Neve Campbell, Sidney voit ses pires cauchemars refaire surface lorsque sa fille, incarnée par Isabel May, devient la prochaine cible. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin, une bonne fois pour toutes, au bain de sang.

Avec ce portrait Harcourt, Scream rappelle pourquoi, trente ans plus tard, la saga reste une référence majeure de la pop culture : une œuvre qui a appris au public à avoir peur… autrement.

Crédit photos : STUDIO HARCOURT©