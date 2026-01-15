Le 4 février 2026, les salles françaises accueilleront une version restaurée 4K d’un film longtemps resté à la marge, mais aujourd’hui reconnu comme l’un des sommets du cinéma hongkongais : Une balle dans la tête, réalisé par John Woo. Cette ressortie s’inscrit dans le travail de redécouverte engagé par Metropolitan Films et son label HK Films autour des œuvres majeures du cinéaste, après The Killer et À toute épreuve.

Un film de 1990, ancré dans les années 60

Sorti en 1990, Une balle dans la tête se déroule principalement en 1967, dans un Hong Kong secoué par les émeutes pro-communistes, avant de plonger ses personnages dans l’enfer de la guerre du Vietnam. Cette toile de fond confère au film une dimension vintage très marquée : costumes, décors urbains, atmosphère politique tendue et sentiment d’un monde au bord de la rupture. John Woo ne filme pas seulement une époque, il en capture la désillusion, la fin des illusions de la jeunesse et l’écrasement des idéaux par la violence de l’Histoire.

Une genèse intime et personnelle

Contrairement à ses films d’action stylisés qui l’ont rendu célèbre, Une balle dans la tête est sans doute l’œuvre la plus personnelle de John Woo. Le cinéaste y puise directement dans ses souvenirs de jeunesse, marquée par la pauvreté, l’instabilité politique et la peur.

Après le succès flamboyant de The Killer, Woo choisit de s’éloigner du pur polar pour renouer avec le film de guerre, un terrain qu’il avait déjà exploré avec Les Larmes d’un héros. Ici, la guerre n’est pas un décor spectaculaire, mais un broyeur d’âmes, un révélateur brutal de la nature humaine.

Synopsis : l’amitié broyée par la guerre

Hong Kong, 1967. Ben, Frank et Paul survivent tant bien que mal dans une société qui ne leur laisse aucune place. Le jour même de son mariage, Ben devient assassin malgré lui. Contraint de fuir, il entraîne ses deux amis au Vietnam. Pris dans le chaos de la guerre, les trois jeunes hommes subissent humiliations, trahisons et violences extrêmes. Peu à peu, ce qui les liait ; l’amitié, la loyauté, l’espoir, se fissure, jusqu’à l’explosion finale.

Un casting emblématique du cinéma hongkongais

Le film réunit trois figures majeures du cinéma asiatique :

• Tony Leung, bouleversant dans un registre dramatique et désespéré,

• Jacky Cheung, connu pour sa sensibilité et son intensité émotionnelle,

• Waise Lee, dans un rôle marqué par l’ambiguïté morale.

Leur interprétation donne au film une densité tragique rare, bien loin des archétypes héroïques habituels du cinéma d’action.

Un style John Woo, mais sans glamour

On retrouve la signature de John Woo ; ralentis, violence chorégraphiée, amitiés masculines mises à l’épreuve, mais débarrassée de toute flamboyance. Ici, pas de romantisme héroïque : la violence est sale, abrupte, souvent insoutenable.

Le lyrisme du réalisateur se transforme en désespoir pur, en une odyssée tragique où chaque balle tirée semble ôter un peu plus d’humanité aux personnages. Beaucoup considèrent aujourd’hui Une balle dans la tête comme l’anti-The Killer : même intensité émotionnelle, mais une vision du monde infiniment plus sombre.

Accueil critique et reconnaissance tardive

À sa sortie, le film déroute. Trop sombre, trop politique, trop éloigné du cinéma d’action attendu, il connaît un accueil mitigé et reste longtemps dans l’ombre des œuvres plus accessibles de John Woo. Avec le temps, la perception change. Critiques et cinéphiles y voient désormais un chef-d’œuvre maudit, une œuvre radicale qui annonce la fin d’un certain âge d’or hongkongais et préfigure les désillusions à venir.

Pourquoi cette ressortie est essentielle

La restauration 4K permet de redécouvrir le film dans des conditions techniques à la hauteur de son ambition : grain respecté, contrastes renforcés, lisibilité accrue des scènes nocturnes et de guerre. Mais au-delà de la prouesse technique, cette ressortie offre surtout l’occasion de replacer Une balle dans la tête au centre de la filmographie de John Woo : un film clé, viscéral, politique et profondément humain.

Rendez-vous le 4 février 2026 au cinéma pour (re)découvrir ce monument sombre et bouleversant, où l’amitié se heurte de plein fouet à la brutalité du monde.