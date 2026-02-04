En ce mois de février, la marque Celio frappe fort et transforme ses essentiels en véritables héros de cinéma. Avec sa nouvelle campagne, la marque s’offre un blockbuster mode en réunissant ses jeans et pantalons iconiques avec une légende du grand écran : Jean-Claude Van Damme. Une collaboration spectaculaire, pensée comme une série d’affiches de films d’action, où chaque pièce devient le premier rôle d’une superproduction textile.

L’idée est aussi simple qu’efficace : détourner les codes du cinéma hollywoodien pour raconter une histoire… de pantalons. Affiches XXL, slogans percutants, décors épiques et poses iconiques : tout y est. Sauf qu’ici, les véritables héros ne sont pas seulement les muscles et les high kicks de Jean-Claude Van Damme, mais bien les jeans et pantalons Celio, mis à l’épreuve dans des conditions extrêmes.

Après une première collaboration remarquée, la marque retrouve l’acteur pour un second acte encore plus ambitieux, entièrement inspiré de l’univers du film d’action. Le scénario est clair : si un pantalon peut résister à Jean-Claude Van Damme, alors il peut tout affronter dans la vraie vie.

Jean Claude Van Damme et la publicité n’est pas une association nouvelle, on se rappelle cet excellent spot de pub que l’acteur avait réalisé en images réelles pour le constructeur suédois Volvo, où JCVD effectue un grand écart entre deux camions roulant en marche arrière. De l’humour et de la dérision caractérisaient cette pub fabuleuse, reflet du détachement que sait prendre l’acteur par rapport à sa propre image (voir le spot ci-dessous).

La rencontre évidente entre deux icônes

D’un côté, Jean-Claude Van Damme, figure emblématique du cinéma d’action, connu pour avoir affronté les pires ennemis et enchaîné les scènes devenues cultes. De l’autre, Celio, marque populaire et intergénérationnelle, spécialiste des essentiels du vestiaire masculin.

La rencontre entre ces deux univers donne naissance à une campagne aussi auto-dérisoire qu’ambitieuse, où l’acteur se met volontairement au service du produit. Ici, les rôles sont presque inversés : Jean-Claude Van Damme devient le “test ultime”, celui qui pousse les vêtements dans leurs retranchements pour démontrer leur solidité, leur résistance et leur confort.

Les affiches Celio avec Jean Claude Van Damme

Des affiches comme des posters de films culte

Chaque visuel de la campagne reprend les codes des grandes affiches de cinéma :

• Ambiance dramatique,

• Décors spectaculaires (jungles, montagnes, environnements industriels),

• Typographies imposantes,

• Punchlines dignes de critiques de films… détournées avec humour pour parler textile.

Le résultat est un univers cinématographique cohérent, où chaque pantalon devient un genre à part entière : film d’action, aventure, thriller urbain ou épopée contemplative. Une manière ludique et très visuelle de rappeler que ces pièces sont pensées pour accompagner tous les combats du quotidien.

Zoom sur les héros de la collection

Pensée pour être aussi pratique que confortable, la collection mise sur des coupes essentielles, des matières agréables et une vraie liberté de mouvement.

Le Denim Loose

Une coupe ample et confortable, conçue pour bouger sans contrainte. Sa toile résistante suit chaque mouvement, même les plus spectaculaires. Disponible en trois longueurs, pour s’adapter à

toutes les silhouettes.

Le Cargo

Pratique et fonctionnel, avec ses poches bien placées, il incarne l’esprit “action-aventure”. Le pantalon idéal pour ceux qui veulent tout avoir sous la main, sans jamais sacrifier le confort.

Le Pantalon 24h

Ajusté, souple et agréable à porter, il est pensé pour accompagner les journées les plus longues. Du matin au soir ou pendant 24 heures non-stop sans jamais faillir.

Le Straight Denim

Ni trop large, ni trop près du corps, c’est le jean intemporel par excellence. Disponible en trois longueurs, il traverse le temps et les tendances avec la même fiabilité qu’un classique du cinéma.

Quand la mode se raconte comme un film

Avec cette campagne, Celio réussit un pari audacieux : rendre désirable un vestiaire du quotidien en le mettant en scène comme un spectacle. L’humour, l’autodérision et la référence permanente au cinéma d’action créent une connivence immédiate avec le public.

Plus qu’une simple collaboration, Celio x Jean-Claude Van Damme s’impose comme une véritable expérience narrative, où le vêtement devient un héros à part entière. Un blockbuster textile qui prouve qu’un bon pantalon, ce n’est pas seulement une question de style… mais aussi de résistance à l’épreuve du réel.

Crédit photos : Celio©