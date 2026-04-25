Le 7 mai 2026 marquera une date importante pour les amateurs de motos sportives. Yamaha Motor lance officiellement en France sa nouvelle R7, un modèle profondément remanié qui entend bien s’imposer comme une référence sur le segment des Supersport accessibles. Présentée simultanément dans plus de 200 concessions, cette nouvelle génération promet une expérience à la fois plus performante, plus technologique et toujours aussi engageante pour les pilotes, qu’ils soient novices ou expérimentés.

Une évolution majeure depuis 2021

Depuis son lancement en 2021, la R7 s’est imposée comme une déclinaison sportive de la MT-07, combinant polyvalence et plaisir de conduite. Pour 2026, Yamaha franchit un cap significatif. La moto bénéficie d’un travail approfondi sur l’ergonomie : guidon repositionné pour améliorer la mobilité du haut du corps et réservoir redessiné afin de faciliter les déplacements du pilote.

Côté design, la R7 conserve l’ADN visuel de la série R, tout en adoptant des lignes plus affûtées. Le carénage a été affiné, la surface frontale réduite, et l’aérodynamique optimisée grâce à un nouveau phare intégré dans un conduit en forme de “M” et un spoiler améliorant le flux d’air vers le radiateur. Les clignotants intégrés aux rétroviseurs viennent parfaire cet ensemble moderne et épuré.

Une électronique digne des modèles haut de gamme

La grande nouveauté de cette R7 2026 réside dans son arsenal électronique, directement inspiré des modèles les plus performants de la marque, notamment la R1. Elle intègre une centrale inertielle (IMU) à six axes permettant de gérer une large gamme d’assistances :

• Modes de puissance (Sport, Street, Rain)

• Contrôle de traction

• Contrôle de glisse

• Contrôle du cabrage

• Contrôle du freinage

• Launch control (départ arrêté)

• Régulateur de vitesse

À cela s’ajoute un quickshifter de troisième génération permettant de monter et descendre les rapports sans embrayage, pour une conduite plus fluide et sportive.

L’instrumentation n’est pas en reste avec un écran TFT couleur de 5 pouces, personnalisable via plusieurs modes d’affichage, dont un dédié à la piste. La connectivité avec l’application MyRide et l’accès à Y-TRAC renforcent encore l’expérience utilisateur.

Côté puissance, cette nouvelle R7 accuse 73,4 chevaux à 8 750 trs/mn. Elle est toujours compatible A2.

Partie-cycle optimisée pour la performance

Yamaha a également revu en profondeur le châssis de cette nouvelle R7. Les jantes moulées laissent place à des roues forgées Spinforged, plus légères et performantes, montées avec des pneus Bridgestone S23.

Le cadre et le té supérieur ont été rigidifiés pour améliorer la précision de conduite, tandis que la fourche inversée de 41 mm, entièrement réglable, gagne en efficacité tout en perdant 350 grammes. Résultat : une moto plus agile, plus stable et plus adaptée à une utilisation sportive, voire sur circuit.

Coloris, prix et accessibilité

La Yamaha R7 2026 sera proposée en trois coloris :

• Noir

• Icon Blue

• Série spéciale “70th Anniversary” (blanc et rouge)

Côté tarifs :

• R7 2026 : 10 499 €

• R7 2026 A2 : 10 499 €

• R7 2026 70th Anniversary : 10 799 €

Une offre de financement en LOA est également disponible à partir de 139 € par mois, rendant la moto accessible à un large public.

Un lancement national immersif

Pour accompagner cette sortie, Yamaha mise sur une expérience immersive : le 7 mai 2026, les concessions participantes organiseront une journée spéciale avec présentation, animations et essais. Une initiative qui illustre la volonté du constructeur de rapprocher ses clients de ses machines et de valoriser les évolutions de ce modèle emblématique.

Verdict : une R7 plus mature et ambitieuse

Avec cette version 2026, la Yamaha R7 gagne en maturité. Plus technologique, mieux équipée et plus affûtée, elle se rapproche clairement des standards des Supersport haut de gamme tout en conservant une accessibilité précieuse.

Un positionnement stratégique qui pourrait bien faire de cette nouvelle R7 l’une des motos les plus convoitées de l’année.

Crédit photos : Yamaha©