Le 7 mai 2026 marquera une date importante pour les amateurs de motos sportives. Yamaha Motor lance officiellement en France sa nouvelle R7, un modèle profondément remanié qui entend bien s’imposer comme une référence sur le segment des Supersport accessibles. Présentée simultanément dans plus de 200 concessions, cette nouvelle génération promet une expérience à la fois plus performante, plus technologique et toujours aussi engageante pour les pilotes, qu’ils soient novices ou expérimentés.
Une évolution majeure depuis 2021
Depuis son lancement en 2021, la R7 s’est imposée comme une déclinaison sportive de la MT-07, combinant polyvalence et plaisir de conduite. Pour 2026, Yamaha franchit un cap significatif. La moto bénéficie d’un travail approfondi sur l’ergonomie : guidon repositionné pour améliorer la mobilité du haut du corps et réservoir redessiné afin de faciliter les déplacements du pilote.
Côté design, la R7 conserve l’ADN visuel de la série R, tout en adoptant des lignes plus affûtées. Le carénage a été affiné, la surface frontale réduite, et l’aérodynamique optimisée grâce à un nouveau phare intégré dans un conduit en forme de “M” et un spoiler améliorant le flux d’air vers le radiateur. Les clignotants intégrés aux rétroviseurs viennent parfaire cet ensemble moderne et épuré.
Une électronique digne des modèles haut de gamme
La grande nouveauté de cette R7 2026 réside dans son arsenal électronique, directement inspiré des modèles les plus performants de la marque, notamment la R1. Elle intègre une centrale inertielle (IMU) à six axes permettant de gérer une large gamme d’assistances :
• Modes de puissance (Sport, Street, Rain)
• Contrôle de traction
• Contrôle de glisse
• Contrôle du cabrage
• Contrôle du freinage
• Launch control (départ arrêté)
• Régulateur de vitesse
À cela s’ajoute un quickshifter de troisième génération permettant de monter et descendre les rapports sans embrayage, pour une conduite plus fluide et sportive.
L’instrumentation n’est pas en reste avec un écran TFT couleur de 5 pouces, personnalisable via plusieurs modes d’affichage, dont un dédié à la piste. La connectivité avec l’application MyRide et l’accès à Y-TRAC renforcent encore l’expérience utilisateur.
Côté puissance, cette nouvelle R7 accuse 73,4 chevaux à 8 750 trs/mn. Elle est toujours compatible A2.
Partie-cycle optimisée pour la performance
Yamaha a également revu en profondeur le châssis de cette nouvelle R7. Les jantes moulées laissent place à des roues forgées Spinforged, plus légères et performantes, montées avec des pneus Bridgestone S23.
Le cadre et le té supérieur ont été rigidifiés pour améliorer la précision de conduite, tandis que la fourche inversée de 41 mm, entièrement réglable, gagne en efficacité tout en perdant 350 grammes. Résultat : une moto plus agile, plus stable et plus adaptée à une utilisation sportive, voire sur circuit.
Coloris, prix et accessibilité
La Yamaha R7 2026 sera proposée en trois coloris :
• Noir
• Icon Blue
• Série spéciale “70th Anniversary” (blanc et rouge)
Côté tarifs :
• R7 2026 : 10 499 €
• R7 2026 A2 : 10 499 €
• R7 2026 70th Anniversary : 10 799 €
Une offre de financement en LOA est également disponible à partir de 139 € par mois, rendant la moto accessible à un large public.
Un lancement national immersif
Pour accompagner cette sortie, Yamaha mise sur une expérience immersive : le 7 mai 2026, les concessions participantes organiseront une journée spéciale avec présentation, animations et essais. Une initiative qui illustre la volonté du constructeur de rapprocher ses clients de ses machines et de valoriser les évolutions de ce modèle emblématique.
Verdict : une R7 plus mature et ambitieuse
Avec cette version 2026, la Yamaha R7 gagne en maturité. Plus technologique, mieux équipée et plus affûtée, elle se rapproche clairement des standards des Supersport haut de gamme tout en conservant une accessibilité précieuse.
Un positionnement stratégique qui pourrait bien faire de cette nouvelle R7 l’une des motos les plus convoitées de l’année.
Crédit photos : Yamaha©
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
-
Lifestyle4 semaines
Rolex et enchères record : les montres les plus chères achetées en France en 2025
-
Musique4 semaines
Pourquoi le hard rock français n’a jamais vraiment pris ?
-
Programme TV / Série4 semaines
Pourquoi il ne faut pas louper “Emergência Radioativa”, la nouvelle série de Netflix
-
Lifestyle4 semaines
Apple fête ses 50 ans
Quel parcours impressionnant pour le Yamaha TMAX ! C'est fascinant de voir comment ce scooter a évolué au fil des…
C'est moi ou aucun instrument est branché ? j'adore c'etait vraiment une autre époque avec ces qualités / défauts mais…
Je ne comprends pas certains extraits cités ne sont pas dit dans les paroles
Un film tellement grave et violent avec toute l'injustice de notre monde actuel. Dans cette situation pas de héros armé,…
Merci pour ces conseils ! J'ai toujours cherché une solution pour bloquer certains sites distrayants pendant mon travail. Je vais…