Après plus de deux décennies à moquer les codes du cinéma d’horreur, la saga culte revient sur grand écran ! Le 3 juin 2026 marque la sortie de Scary Movie, un nouvel opus qui promet de renouer avec l’esprit irrévérencieux et délirant des débuts.

Une saga culte qui renaît

Lancé en 2000, Scary Movie s’impose immédiatement comme une comédie parodique incontournable. Réalisé par Keenen Ivory Wayans et porté par Anna Faris et Marlon Wayans, le film détourne avec humour des classiques de l’horreur comme Scream ou Souviens-toi… l’été dernier.

Son concept est simple mais redoutablement efficace : parodier les films d’horreur populaires en poussant leurs clichés à l’absurde, avec un humour souvent provocateur, parfois trash, mais toujours assumé.

Un succès phénoménal

Le premier film connaît un succès mondial immédiat, rapportant plusieurs centaines de millions de dollars au box-office. Il devient rapidement un phénomène culturel, notamment grâce à ses personnages mémorables comme Cindy et Brenda, ses scènes culte (notamment la parodie d’ouverture), sans oublier son ton irrévérencieux qui casse les codes du genre.

Ce succès engendre une franchise prolifique avec plusieurs suites :

• Scary Movie 2 (2001)

• Scary Movie 3 (2003)

• Scary Movie 4 (2006)

• Scary Movie 5 (2013)

Des suites inégales mais populaires

Au fil des années, la saga continue de surfer sur les tendances du cinéma :

• Parodies de The Ring, The Grudge ou Paranormal Activity

• Humour de plus en plus absurde et méta

Si les premiers films sont globalement bien accueillis, les suites reçoivent des critiques plus mitigées, certains reprochant une baisse de qualité ou un humour répétitif. Malgré cela, le public reste fidèle, attiré par le côté décomplexé et nostalgique de la franchise.

Galerie photos du film SCARY MOVIE. Crédit : ©2026 Paramount Pictures

Scary Movie : retour aux sources

Le nouvel opus marque un tournant important : le retour des frères Wayans, absents des derniers films, ainsi que celui du casting emblématique. Selon le communiqué de presse, les personnages culte comme Cindy, Brenda, Ray et Shorty sont de retour, le film s’attaque aux tendances actuelles : reboots, suites à rallonge, spin-offs, “chapitres finaux”, rien n’est épargné : “Rien n’est sacré. Aucun cliché ne survit” et la “cancel culture” sera également tournée en dérision.

Le film met en scène un nouveau tueur masqué rappelant “Ghostface”, poursuivant les héros historiques dans une nouvelle vague de parodies.

Une sortie très attendue

Réalisé par Michael Tiddes et produit notamment par les frères Wayans, ce sixième épisode s’annonce comme un retour aux racines de la saga, un hommage au premier film et une satire moderne du cinéma et de la société.

Pourquoi ça fait déjà parler ?

Parce que Scary Movie, ce n’est pas seulement une saga comique, c’est aussi un miroir déformant du cinéma populaire, un symbole de l’humour des années 2000 et une franchise qui a marqué toute une génération. Avec ce nouvel opus, la promesse est claire : retrouver l’esprit original tout en s’attaquant aux excès actuels d’Hollywood.

Crédit photo : ©2026 Paramount Pictures