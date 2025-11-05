Honda CB1000F 2026 : le retour d’un esprit eighties parfaitement dosé

Disponible à partir de mars 2026, la nouvelle Honda CB1000F signe un retour aux sources aussi élégant que maîtrisé. Entre esthétique néo-rétro, technologie moderne et mécanique affûtée, elle réconcilie les passionnés de l’âge d’or des années 80 avec les exigences du deux-roues contemporain.

Un design inspiré du passé, pensé pour aujourd’hui

La CB1000F 2026 s’inscrit dans la lignée légendaire des Honda CB, et rend hommage à des modèles mythiques comme la CB750F AMA-spec pilotée par Freddie Spencer. Sa silhouette fluide évoque immédiatement les motos des années 80 : un phare rond cerclé de métal, un réservoir anguleux orné de graphismes vintage et un silencieux “mégaphone” qui prolonge le clin d’œil rétro.

Honda a su capturer l’essence de cette époque sans tomber dans la caricature : tout respire la justesse et le bon goût. La ligne de continuité entre réservoir, flancs et capot de selle donne à l’ensemble une cohérence rare, sublimée par trois livrées sublimes :

• Wolf Silver Metallic (bande bleue ou grise)

• Graphite Black (bande rouge)

Un équilibre parfait entre nostalgie et modernité, avec un sens du détail qui rappelle le savoir-faire de la marque ailée.

Un moteur Fireblade assagi, mais plein de caractère

Sous son look vintage, la CB1000F cache une mécanique de sportive. Elle embarque le quatre cylindres en ligne issu de la CBR1000RR Fireblade, retravaillé pour offrir des performances accessibles et pleines de couple.

Avec 91 kW (124 ch) à 9 000 tr/min et 103 Nm à 8 000 tr/min, le bloc se montre aussi vif qu’agréable, grâce à des arbres à cames recalibrés et une admission repensée. Le son du moteur, plus grave et plus présent, participe pleinement au plaisir de conduite.

Le châssis, quant à lui, s’appuie sur des références : fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm, amortisseur arrière Showa réglable, et étriers radiaux quatre pistons mordant des disques flottants de 310 mm. Résultat : un comportement précis, équilibré et rassurant, autant en balade qu’en conduite sportive.

Un concentré de technologie embarquée

Si elle évoque les années 80, la CB1000F vit pleinement à l’heure actuelle. Honda lui offre une dotation technologique complète :

• Centrale inertielle à six axes (IMU) activant l’ABS en virage,

• Commande électronique de gaz (Throttle By Wire) avec trois modes prédéfinis + deux modes personnalisables,

• Contrôle de couple HSTC et anti-wheeling,

• Éclairage LED intégral,

• Écran TFT 5 pouces avec connectivité smartphone via Honda RoadSync,

• Et bien sûr, la Honda Smart Key, pour démarrer sans clé et verrouiller la moto d’un simple geste.

Honda prouve ici qu’un style rétro n’exclut pas le confort numérique.

Une démarche plus responsable

La marque japonaise intègre aussi une touche d’écoconception : les garde-boue arrière et la base de selle sont fabriqués en polypropylène recyclé pré-consommation. Une initiative discrète mais significative, à l’image de cette moto : respectueuse de son héritage tout en regardant vers l’avenir.

Tarif et disponibilité

La Honda CB1000F sera disponible en France à partir de mars 2026, avec un tarif de lancement annoncé à 12 099 euros. Un catalogue d’accessoires officiels viendra compléter l’offre, avec des packs Sport, Confort ou Voyage, pour personnaliser la machine selon les envies.

Notre avis

Avec la CB1000F, Honda réussit un pari rare : faire vibrer la fibre nostalgique sans renoncer à la modernité. Une moto au charme intemporel, à la mécanique pleine de tempérament, et à l’élégance mécanique qui rappellera aux amateurs de la CB1100R ou de la Bol d’Or que la légende, décidément, n’est jamais très loin. Même si on lui préfèrerait un réservoir plus arrondi et des jantes à rayons, pour nous rappeler la CB 750 Four de 1969, cette nouvelle CB 1000F possède un sacré look néo-rétro.

Crédit photos : Honda©