Brigitte Anne-Marie Bardot, surnommée affectueusement “B.B.”, née le 28 septembre 1934 à Paris s’est éteinte le 28 décembre 2025 à 91 ans. Icône mondiale du cinéma, symbole de liberté et figure majeure du XXᵉ siècle, elle a marqué l’histoire culturelle, sociale et politique bien au-delà des écrans.

Des origines à la célébrité

Brigitte Bardot grandit dans une famille bourgeoise du XVe arrondissement parisien. Passionnée de danse classique dès l’enfance, elle étudie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avant de se tourner vers la mode et le cinéma. Très tôt, elle attire l’attention des magazines et des photographes, posant comme mannequin adolescente et incarnant déjà une beauté singulière.

Premiers pas au cinéma

Elle débute au cinéma en 1952 dans Le Trou Normand, puis enchaîne de petits rôles. Mais tout bascule en 1956 avec le film Et Dieu… créa la femme (And God Created Woman), réalisé par Roger Vadim, son mari de l’époque. Le film propulse Bardot au rang de star internationale et en fait un symbole inédit de liberté sexuelle et de charme naturel, bousculant les codes cinématographiques et culturels de l’époque.

Une carrière cinématographique exceptionnelle

Brigitte Bardot tourne dans plus de 40 films entre le début des années 1950 et son retrait en 1973. Ses rôles sont souvent puissants, sensuels et provocants, incarnant des femmes indépendantes, parfois insaisissables, qui captivent le public mondial.

Parmi ses œuvres les plus marquantes :

Et Dieu… créa la femme (1956) — rôle révélation.

La Vérité (La Verité, 1960) — performance acclamée.

Le Mépris (Contempt, 1963) de Jean-Luc Godard — film devenu culte.

Viva Maria! (1965) — succès populaire et critique.

L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot (1973) — dernier film avant sa retraite.

Elle a ainsi incarné une nouvelle sensibilité féminine à l’écran, contribuant à ce qu’on appelle aujourd’hui la Nouvelle Vague et influençant des générations de comédiennes et de créateurs.

Star internationalement reconnue et icône culturelle

Brigitte Bardot n’était pas seulement une actrice : elle est devenue un phénomène de société. Son image a transcendé le cinéma pour influencer la mode, la musique, la photographie et même le tourisme (notamment à Saint-Tropez, où elle a vécu et fait rayonner ce village méditerranéen à travers le monde).

Son style ; cheveux blonds, allure désinvolte, sensualité naturelle, a dicté des modes qui perdurent encore aujourd’hui. L’écrivain Simone de Beauvoir la décrit même comme une figure de “locomotive de l’histoire des femmes” tant elle incarne un certain changement culturel.

Une vie personnelle complexe

La vie intime de Bardot a été marquée par des amours, des pertes, des souffrances et une relation parfois conflictuelle avec la célébrité. Elle a été mariée quatre fois. Avec son second mari, l’acteur Jacques Charrier, elle a eu un fils, Nicolas-Jacques Charrier, son seul enfant.

Mais la célébrité lui pèse, et Bardot raconte les pressions médiatiques, son isolement et ses combats personnels contre la dépression, thèmes qu’elle aborde dans des documentaires récents et des interviews tardives.

Du cinéma au combat pour les animaux

En 1973, à seulement 38 ans, Bardot prend une décision radicale : elle se retire du cinéma. Lassée de l’exposition permanente et des attentes sociales, elle consacre sa vie à la protection animale, combat qui devient sa seconde vocation.

Elle fonde en 1986 la Fondation Brigitte Bardot pour la protection et le bien-être des animaux, financée par ses biens personnels et son aura médiatique. Sa fondation a milité contre la chasse aux phoques, le transport d’animaux vivants, l’élevage intensif, l’expérimentation animale et de nombreuses autres pratiques cruelles.

Pendant près d’un demi-siècle, Bardot a mis sa notoriété au service d’un combat passionné, influençant des politiques et sensibilisant l’opinion mondiale aux souffrances animales.

Controverses et prise de position politique

Brigitte Bardot n’a jamais été une personnalité consensuelle. Dans ses dernières décennies, ses propos politiques, notamment autour de l’immigration, de l’islam ou de l’identité française, lui ont valu de nombreuses condamnations pour incitation à la haine raciale et de vives critiques publiques.

Son second mariage avec Bernard d’Ormale, proche des milieux d’extrême droite, et son soutien public à certaines figures politiques controversées ont fait d’elle une figure parfois décriée, loin de l’image de pure icône glamour de ses débuts.

Réactions à sa disparition

À l’annonce de sa mort, les réactions ont été immédiates et mondiales. En France, des hommages ont afflué d’artistes, d’acteurs, d’institutions culturelles, mais aussi du président de la République Emmanuel Macron, qui l’a qualifiée de “légende du siècle”.

Des lieux publics en France doivent être renommés en son honneur, tandis que la Société Protectrice des Animaux la salue comme une figure emblématique de la cause animale.

Ce qu’elle laisse derrière elle

Un legs cinématographique

Brigitte Bardot a révolutionné le cinéma mondial, par sa présence, son audace et son charisme. Ses films continuent d’être étudiés, célébrés et revisités comme des œuvres fondatrices du cinéma moderne.

Un combat pour les animaux

Sa fondation perdure et fonctionne comme un héritage vivant de sa passion et de sa détermination, rappelant au monde la nécessité d’une compassion active envers les animaux.

Une icône culturelle

Bardot reste une figure majeure, complexe, fascinante et parfois contradictoire, qui a marqué la culture populaire, les normes sociales et les débats publics de son époque.

Brigitte Bardot n’était pas seulement une actrice. Elle fut un phénomène culturel planétaire, un symbole de liberté et de féminité, une militante infatigable pour les animaux et une personnalité publique qui n’a jamais cédé à la facilité. Sa vie, faite de victoires et de polémiques, demeure un miroir des transformations sociétales du XXᵉ siècle.

Crédit photo : ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich) / Com_L10-0171-0017 / CC BY-SA 4.0© – Brigitte Bardot en 1961.